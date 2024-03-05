По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.3 комментария
Голикова: «Продолжительная и активная жизнь» станет преемником «Здравоохранения»
Голикова: Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» будет правопреемником «Здравоохранения»
Новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» будет правопреемником действующего до конца нынешнего года нацпроекта «Здравоохранение», а национальный проект «Семья» станет расширенным продолжением «Демографии», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, напроект «Продолжительная и активная жизнь» будет правопреемником «Здравоохранения», то же самое будет с нацпроектами «Семья» и «Демография», при этом нацпроект «Семья» будет шире, чем сейчас «Демография», передает ТАСС.
В ходе церемонии закладки камня в фундамент Балашихинской областной больницы Голикова рассказала, что население Московской области увеличилось на 1 млн человек за пять лет, продолжительность жизни составляет 74,6 года, что на 1,1 года больше, чем по всей России.
Ранее Голикова назвала сроки запусков новых нацпроектов.