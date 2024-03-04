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ЕС попытался объяснить отказ послов от встречи с Лавровым
Постпредство Евросоюза заявило, что приглашенным на встречу с Лавровым послам не сообщили ее повестку
В постпредстве Евросоюза в России прокомментировали отказ послов стран ЕС от встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Постпредство подтвердило, что послов приглашали на встречу. Однако, как заявила европейская сторона, им «не предложили повестку встречи». Кроме того, отметило постпредство, послов пригласили, когда Лавров «заявил бразильскому изданию Globo, что нет смысла в отношениях с Евросоюзом», передает РИА «Новости».
Напомним, Лавров пояснял, что послы были приглашены на встречу в связи с намерением ЕС вмешаться в проведение выборов президента России. На встрече российская сторона собиралась, по словам министра, «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил он.