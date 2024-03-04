Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.9 комментариев
Медведев призвал выгнать отказавшихся от встречи с Лавровым послов стран ЕС
Медведев предложил выгнать из России послов стран ЕС за отказ от встречи с Лавровым
Послов стран ЕС, отказавшихся от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, «нужно выгнать из России», а уровень дипломатических отношений с их государствами понизить, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это не послы, а политические имбецилы, которые не понимают своих реальных задач». По его словам, их отказ от встречи с Лавровым «якобы по совету Брюсселя» полностью противоречит «самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов».
Напомним, Лавров рассказал, что приглашал послов стран ЕС на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.