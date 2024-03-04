Лавров сообщил о безуспешном приглашении послов ЕС на встречу

Лавров сообщил, что безуспешно приглашал послов ЕС на встречу

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, у России есть большое количество материалов о том, как посольства Европейского союза в Москве «готовятся к выборам президента России». Послы были приглашены на встречу, на которой Лавров хотел «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим», передает ТАСС.

За два дня до назначенного мероприятия послы отказались приходить.

Ранее Лавров рассказал, что у Москвы есть много документов, согласно которым посольства стран Евросоюза в Москве готовятся к президентским выборам в нашей стране и об использовании ими механизмов вмешательства в голосование.