Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».10 комментариев
Лавров раскрыл планы ЕС о поддержке несистемной оппозиции в России
Лавров: В ЕС готовят механизмы для поддержки несистемной оппозиции в России
У России есть много материалов, согласно которым посольства стран Евросоюза в Москве готовятся к президентским выборам в нашей стране и об использовании ими механизмов вмешательства в голосование, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи заявил, что страны ЕС создают «поддерживающие проекты для наших несистемных оппозиционеров», передает ТАСС. Этим посольства иностранных государств не имеют права заниматься, отметил глава внешнеполитического ведомства.
Ранее эксперты назвали главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством в предвыборный период.