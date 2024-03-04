Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.26 комментариев
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Миннесоты». В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Капризов, признанный первой звездой матча, передает РИА «Новости».
Ранее Капризов набрал шесть очков в матче НХЛ с Ванкувером.