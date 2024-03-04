Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.26 комментариев
Глава Минстроя России заявил о «плотной работе» с Ираном
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил о плотном сотрудничестве с Ираном
Россия плотно взаимодействует с Ираном в строительной отрасли, заявил глава российского Минстроя Ирек Файзуллин.
«С Ираном, коротко вам скажу, работаем очень плотно. У меня... заместитель вернулся оттуда в очередной раз», – приводит слова Файзуллина РИА «Новости».
Отмечается, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме Файзуллин сообщал, что Иран готов поставлять в Россию цемент и технологическое оборудование.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Темой для обсуждения стали перспективы российско-иранского сотрудничества в сфере противодействия вызовам и угрозам безопасности обоих государств.