Израиль утвердил оперативные планы по операции в Рафахе

В США еще одно судно врезалось в мост на реке

В США произошло еще одно столкновение грузового судна с мостом

Tекст: Денис Тельманов

Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома, в результате чего перекрыли движение по шоссе, сообщает ТАСС со ссылкой на местное министерство транспорта.

«US-59 перекрыто на реке Арканзас к югу от города Соллисо из-за столкновения баржи с мостом», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что после того, как мост проверили специалисты, движение восстановили. По предварительным данным, никто не пострадал. При этом данные о врезавшемся в мост судне не приводятся.





Ранее сообщалось, что контейнеровоз Dali, который 26 марта врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в США, получил повреждения, но остался цел, поскольку корпус судна не был пробит.

Всего к разбору завалов привлечены 377 человек.



Американская администрация выделила $60 млн на первичные расходы, связанные с ремонтом обрушившегося моста.



По оценкам экспертов, в общей сложности работы по ремонту моста могут обойтись властям в несколько миллиардов долларов.

Министр транспорта США Пит Буттеджадж отмечал, что убытки от приостановки деятельности порта в Балтиморе в связи с обрушением моста составляют от $100 млн до $200 млн в день.







