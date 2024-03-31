Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.7 комментариев
Израиль утвердил оперативные планы по операции в Рафахе
Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, об этом сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он заявил, что без ликвидации батальонов ХАМАС для Израиля нет победы, поэтому государство утвердило план операции в Рафахе, чтобы уничтожить батальоны ХАМАС. Нетаньяху добавил, что военные готовят планы эвакуации гражданского населения из этого района, передает РИА «Новости».
Напомним, Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафах. По его словам, у Израиля нет другой возможности победить ХАМАС без входа в Рафах.