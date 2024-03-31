Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.2 комментария
Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» отработал стрельбы по береговым целям
Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота, выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, отработал поражение береговых целей артиллерийской установкой АК-100.
Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны России, экипаж корабля выполнил стрельбу по видимой и закрытой береговым целям, уничтожив огневую точку и наблюдательный пункт условного противника.
В Минобороны добавили, что экипаж корабля также отработает поражение имитированных воздушных целей.
Ранее экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот.