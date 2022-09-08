Корабли СФ провели учебно-боевые стрельбы в арктических районах вблизи трассы Севморпути

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8 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Российский авиапром бросил вызов успеху СССР

Российские авиакомпании массово переходят с иномарок на отечественные машины Нина Падалко/РИА Новости
Россия намерена полностью перестроить авиационные перевозки. И первый важный шаг на этом пути – пересадить российские авиакомпании с иностранных самолетов на исключительно отечественные. Западные санкции подтолкнули наших перевозчиков сформировать крупнейший в современной истории пакет заказов на отечественные магистральные борта. Готова ли отечественная промышленность к такому вызову?  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Жители Херсона и Запорожья настроились стать россиянами

Большинство жителей Запорожья и Херсона не хотят оставаться гражданами Украины Сергей Мальгавко/ТАСС
В Херсонской и Запорожской областях растет доля тех, кто выступает за проведение референдума о воссоединении с Россией, и тех, кто готов при этом голосовать за, уверенное большинство. К такому выводу пришли социологи. Обстрелы, которым украинская артиллерия подвергает освобожденные территории, дают обратный для Киева эффект – пророссийские настроения там только усиливаются. Какие еще факторы работают в пользу Москвы? Подробности...
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Эстония готовит диверсионный пояс на границе с Россией

Эстонский спецназ заслужил высокую репутацию кадр из видео
Активность украинских диверсантов на российской территории явно вдохновила Эстонию. По крайней мере, такие выводы можно сделать из планов, озвученных в Таллине по поводу начала подготовки в стране «организованной партизанской или подпольной деятельности». Это прямо касается России, потому что заявленные цели могут расходиться с реальными. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Вернувшиеся из Германии видят Россию по-новому

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Немца в России «покарает» – отрезвит горькая и даже мучительная для него правда. Русские трудятся, празднуют, молятся и сражаются в том числе и для того, чтобы один континент прекратил грабить весь остальной мир. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

У Польши проснулся аппетит к вражде

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Историческая непримиримость продается гораздо лучше, чем примирение; ее гораздо удобнее эксплуатировать в политических целях. Требование репараций за обиды прошедших поколений является идеальным средством для этого. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Война – это не только «физика», но и «математика»

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Имею основания полагать, что харьковская активизация ВСУ подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Изюм – вторая линия контрнаступления ВСУ

Визовый вопрос. Неожиданный ход Кремля

Россия закупает оружие у КНДР?

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Корабли СФ провели учебно-боевые стрельбы в арктических районах вблизи трассы Севморпути

    8 сентября 2022, 09:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Корабли и суда арктической группировки Северного флота (СФ) провели комплексные учения по противовоздушной обороне в акватории Карского моря в районах, близких к трассе Северного морского пути (СМП). После проведения учебно-боевых зенитных стрельб ракетными комплексами «Кинжал» корабли вступили в морской бой с условным противником и нанесли ему поражение артиллерийским огнем, сообщили в пресс-службе флота.

    «Корабли и суда арктической группировки Северного флота провели комплексное учение по противовоздушной обороне с боевой стрельбой в акватории Карского моря в районах, близких к трассе Северного морского пути. Экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений при помощи зенитных ракетных комплексов «Кинжал», артиллерийских установок АК-100 и АК-725, а также скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии – комплексов АК-630», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Отмечается, что учения проходили в сложных погодных условиях при сильном порывистом ветре.

    В составе арктической группировки Северного флота (СФ) в морях Северного Ледовитого океана действуют большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», большой десантный корабль «Александр Отраковский», большой морской танкер «Сергей Осипов» и спасательный буксир «Памир». В районах, близких к трассе Северного морского пути, арктическая группировка СФ проводит ряд учений, направленных на обеспечение безопасности морской и экономической деятельности России в Арктике и организации обороны арктических островных территорий.

    Одним из таких мероприятий стало учение по разрешению кризисных ситуаций в районе морской ледостойкой платформы «Приразломная» в акватории Баренцева моря, состоявшееся в конце прошлого месяца, которое моряки Северного флота провели во взаимодействии с силами Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району и службой безопасности ООО «Газпром нефть шельф».

    Ранее корабли Северного флота провели стрельбы в ходе учения по ПВО.


    США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III

    6 сентября 2022, 19:34

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

    «Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.

    Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.

    Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

    Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.

    В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.

    В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил. 

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    Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны

    6 сентября 2022, 08:36

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.

    Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».

    Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Мишустин распорядился создать в России два автобронетанковых ремонтных завода

    5 сентября 2022, 21:22

    Текст: Ольга Иванова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в РФ двух автобронетанковых ремонтных заводов Министерства обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ», – говорится в документе.

    Согласно документу, основной целью деятельности учреждений является «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны».

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    «Гремящий» уничтожил судно-мишень комплексом «Калибр» на учениях «Восток-2022»

    6 сентября 2022, 08:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» отработал уничтожение судна-мишени и провел стрельбы ракетным комплексом «Калибр» в рамках стратегических учений «Восток-2022», сообщили в Минобороны.

    «Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по морской цели, находящейся в Охотском море. В роли корабля условного противника было задействовано судно-мишень», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

    В Минобороны подчеркнули, что цель была успешно поражена ракетой, выпущенной на расстоянии более 300 километров, при этом траектория полета ракеты была осложнена огибанием естественных препятствий.

    «Подобная стрельба в Военно-морском флоте России была проведена впервые», – отметили в Минобороны.

    Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

    В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

    Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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    Эксперт назвал провокацией статью New York Times о закупках Россией вооружений у КНДР
    		    6 сентября 2022, 18:35
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная

    «За океаном СМИ вбрасывают подобную информацию, даже не будучи уверены в ее надежности», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее пресса США сообщила, что Москва якобы скупает у Пхеньяна «миллионы ракет и снарядов».

    «Большая часть стандартов у КНДР совпадает с нашими. Советский Союз в свое время передал Пхеньяну много технологий, и корейцы тщательно развивали эти технологии. Можно вспомнить и воздушные средства поражения, например, авиабомбы. Замечу, что артиллерия у Северной Кореи – очень хорошая, можно говорить и о высокой дальности орудий», – сказал старший научный сотрудник ПИР-Центра, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

    «Так что, если и нам рассматривать вариант сторонней закупки, то КНДР – хороший поставщик, и Пхеньян, наверное, выставил бы не очень высокую цену. И нет повода опасаться, что пришлют некачественную продукцию, поскольку в Северной Корее строго следят за такими вещами и могут серьезно наказать за оплошности», – напомнил он. С политической точки зрения таким сделкам тоже ничего не мешает. В целом у Москвы с Пхеньяном сегодня сложились довольно партнерские отношения, считает Козюлин. 

    С другой стороны, не стоит сразу доверяться сообщению американского издания, оговорился эксперт. «Бывает, за океаном СМИ вбрасывают подобную информацию, даже не будучи уверены в ее надежности. То есть они просто зондируют почву, провоцируют дискуссию, чтобы понять, насколько такой сценарий вероятен», – предупреждает Козюлин.

    Во вторник газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки рассказала о том, что Россия якобы «закупает» у КНДР «миллионы ракет и снарядов». Поскольку США и Европе удалось ограничить возможности Москвы в закупке высокотехнологичного вооружения, ей приходится обращаться к странам-«изгоям» – КНДР и Ирану, утверждает американское издание. Согласно этой версии, Россия планирует приобрести у КНДР ракеты малой и средней дальности и «другое оборудование». Впрочем, как обратила внимание «Газета.ру», никаких подтверждений автор материала не приводит.

    «У России собственная боеприпасная промышленность, которая производит все виды боеприпасов», – заявил по этому поводу «МК» военный эксперт Алексей Леонков. «Также у нас в настоящее время ведется обновление стволов артиллерийских орудий, которые задействованы на фронтах. Заводы, которые производят артиллерийские стволы, работают тоже по максимуму. Соответственно, нам нет никакого смысла что-то у Северной Кореи покупать», – считает он. Публикацию в The New York Times Леонков счел обычным информационным вбросом. 

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    Спецоперация на Украине повысила интерес зарубежных партнеров к российскому оружию

    6 сентября 2022, 09:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военная спецоперация на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) в рамках международной оборонной выставки ADEX 2022 в Баку.

    «Специальная военная операция на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. Кроме того, они в очередной раз убедились в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности продукции военного назначения отечественного производства», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Как отметили в организации, любая военная операция и военный конфликт любого уровня внимательно изучаются специалистами. Помимо тактических приемов, анализируются и эффективность применявшейся техники – ее боевая мощь, устойчивость на поле боя, надежность, ремонтопригодность, способность противостоять ударам противника и многие другие параметры.

    «В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать рост интереса к предлагаемой на международном рынке военной технике российского производства», – заключили в ФСВТС.

    В ФСВТС отметили также, что порядка четверти портфеля оружейных заказов России приходится на страны Каспийского региона.

    «На страны Каспийского региона – Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан – приходится порядка четверти портфеля заказов», – подчеркнули в организации.

    По сообщению ФСВТС, российская загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Подсолнух-Э» может представлять интерес для стран Каспийского региона.

    «Данная РЛС безусловно пользуется спросом у наших партнеров в других регионах. Она также может представлять интерес для прикаспийских государств. Готовы к взаимодействию с указанными партнерами в случае поступления официальных обращений», – сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о наличии заказов на РЛС «Подсолнух-Э» от стран региона.

    РЛС «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км круглосуточно и в любых климатических условиях. По каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора.

    «Подсолнух-Э» контролирует надводную и воздушную обстановку и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой охраны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств.

    IV Международная выставка современного вооружения и техники ADEX 2022 проходит с 6 по 8 сентября в столице Азербайджана Баку. В ней принимают участие 208 компаний, в том числе из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и впервые из Иордании. Объединенную российскую экспозицию техники военного назначения на площадке площадью более 250 кв. метров представил «Рособоронэкспорт». Планируется продемонстрировать около 500 образцов техники.

    Ранее главный конструктор РЛС «Подсолнух-Э» НПК НИИДАР Михаил Сколотнев сообщил, что российская загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км.

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    ВС России определили огневые точки «противника» новейшими РЛС «Зоопарк-1М» на «Востоке-2022»

    6 сентября 2022, 11:19

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России применили на стратегических учениях «Восток-2022» новейшие радиолокационные станции (РЛС) «Зоопарк-1М» и беспилотники для определения координат артиллерийских батарей условного противника, заявили в Минобороны.

    «Определение координат артиллерийских (минометных) батарей «противника», ведущих огонь, осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов, средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационных станций контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1М», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

    Согласно плану учений, в рамках поддержки оборонительного боя соединений и воинских частей первого эшелона коалиционной группировки войск (сил) обнаруженные огневые позиции условного противника были поражены ударом реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и «Град». Также использовались системы «Гиацинт-С», «Акация», «Мста-Б». «В боевом порядке контингентов иностранных государств применяются гаубицы «Гвоздика» и Д-30, PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая», – уточнили в Минобороны России.

    Также для ведения разведки, обеспечения стрельбы артиллерии и контрбатарейной борьбы были применены комплексы радиолокационной разведки и контроля стрельбы «Аистенок», станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 и другие средства артиллерийской разведки.

    Тем временем российские десантники взяли штурмом занятый условным противником населенный пункт на полигоне Сергеевский в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».

    На Сергеевском проходит основной этап практических действий в рамках учений. На розыгрыше присутствует Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

    «Десантно-штурмовая рота десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск выполнила учебно-болевые задачи по штурму населенного пункта, захваченного подразделениями условного противника», – сказали в ведомстве.

    В Минобороны уточнили, что десантники действовали штурмовыми группами с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

    Штурмовые группы под прикрытием аэрозольных завес и огня подразделений, блокирующих населенный пункт, подошли к городу и уничтожили условного противника в зданиях и легкобронированной технике с применением реактивных пехотных огнеметов и других огневых средств.

    В рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» от удара во фланг основные силы прикрыл воздушный десант, выбросившийся на парашютах из самолетов Ил-76МД.

    «Заблаговременно в интересах ударной группировки, в целях содействия войскам, наступающим с фронта, в разгроме противника, выполнено десантирование парашютным способом оперативного воздушного десанта в составе воинских частей и подразделений 98-й дивизии ВДВ», – сказали в Минобороны.

    Десантники заняли выгодный рубеж и перешли к его обороне, чтобы не допустить прорыва резервов противника во фланг ударной группировки.

    Военные десантировались с самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД с высоты 600 метров.

    Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».

    Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

    В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

    Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ САУ «Мста-С» в калибре НАТО

    5 сентября 2022, 12:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит экспортную самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Мста-С» в «натовском» калибре 155-мм на международной выставке ADEX-2022 в Азербайджане, сообщила пресс-служба компании.

    «Рособоронэкспорт» – традиционный участник выставки ADEX. <...> На выставке «Рособоронэкспорт» продемонстрирует современную продукцию военного назначения: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор», самоходную гаубицу «Мста-С» под калибр НАТО 155 мм, зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э» и СПТРК «Хризантема-С», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    Всего «Рособоронэкспорт» продемонстрирует на выставке около 500 образцов техники для всех видов вооруженных сил и родов войск, специальных и полицейских подразделений, а также линейку гражданской продукции, отметил гендиректор компании Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба.

    Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев рассказал, что новейший истребитель пятого поколения Су-57Э и танк нового поколения Т-14 «Армата» вызвали особый интерес со стороны стран-партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

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    «Огнеметную карусель» применили в ходе учений «Восток-2022»

    6 сентября 2022, 14:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Массированное применение огнеметов способом «огнеметная карусель» осуществлено в ходе розыгрыша основного этапа стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022», сообщили в Минобороны.

    «В ходе этапа розыгрыша практических действий войск на полигоне Сергеевский было осуществлено массированное применение огнеметов способом «огнеметная карусель», заключающимся в последовательном уничтожении целей с различных направлений в ходе ведения боя за удержание захваченного рубежа», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

    Реактивный пехотный огнемет РПО ПДМ-А показал свою эффективность в ходе ведения боевых действий в условиях городской застройки и при штурме опорных пунктов. По фугасному воздействию на основные виды целей РПО ПДМ-А не уступает артиллерийским снарядам калибра 152 мм. «Могущество боевой части огнемета в сравнении с предшественником РПО-А увеличено в два раза», – отметили в военном ведомстве.

    Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

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    Групповой пуск «Искандера-М» уничтожил командный пункт «противника» на «Востоке-22»

    6 сентября 2022, 10:46

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военные уничтожили командный пункт условного противника групповым пуском ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в ходе основного этапа стратегических учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморском крае, заявили в Минобороны.

    «В целях завоевания огневого превосходства, нарушения системы управления войсками и оружием, а также создания условий для ввода в сражение второго эшелона ударной группировки штабом коалиционной группировки войск (сил) было принято решение о нанесении массированного огневого удара по пунктам управления и важным объектам «противника» с применением группового пуска ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

    Как пояснили в Минобороны, массированный огневой удар включает в себя один-два групповых удара оперативно-тактических ракет, групповой авиационный удар и необходимое количество огневых налетов артиллерии. Для поражения критически важных объектов «противника» также были привлечены дивизионы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», «Торнадо-Г» и «Град» ударной группировки и подразделения РСЗО воинских контингентов Армении и Монголии.

    Кроме того, к поражению артиллерийских подразделений «противника» также привлекались дивизионы 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт» и дивизион гаубиц 2А65 «Мста-Б» воинских контингентов Армении и Белоруссии, а также дивизион самоходных артиллерийских гаубиц PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая.

    Также по сценарию учений коалиционные войска нанесли огневое поражение опорному пункту условного противника в районе горы Три Брата с помощью новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2. К решению данной задачи также были привлечены БМП-2, БТР-82, танки Т-72Б3, а также танки Тип 99 и боевые машины пехоты Тип 04 Народно-освободительной армии Китая.

    Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

    В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

    Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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    Фрегат «Маршал Шапошников» отработал уничтожение подлодки на «Востоке-2022»

    5 сентября 2022, 10:26

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат Тихоокеанского флота России «Маршал Шапошников» отработал уничтожение подводной лодки и провел артиллерийские стрельбы в рамках стратегических учений «Восток-2022», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

    Выход фрегата в район учений, залив Петра Великого, обеспечивали два базовых тральщика БТ-215 и БТ-325, задача которых была очистить проход от возможных морских мин. При форсировании «Маршалом Шапошниковым» района с высокой минной опасностью расчеты корабля обнаружили и уничтожили макет морской плавающей мины огнем из скорострельной 30-миллиметровой автоматической артиллерийской установки АК-630.

    По замыслу учений, гидроакустики фрегата на границе территориальных вод России обнаружили подводную лодку условного противника. «Для допоиска подлодки и ее идентификации с борта фрегата был поднят вертолет Ка-27ПЛ. После обнаружения субмарины и ее отказа всплыть в район нахождения подлодки был нанесен бомбовый удар из реактивной бомбометной установки РБУ-6000», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    На следующем этапе практических действий экипаж фрегата во взаимодействии с двумя ракетными катерами Р-20 и Р-24 вступил в морской бой с кораблями условного противника.

    Огонь по морскому буксируемому щиту-мишени велся из современной 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, способной поражать как морские, так и воздушные и береговые цели.

    «Для поражения имитированных воздушных целей фрегат комплексно применил артиллерийские установки А-190 и АК-630, а также осуществил постановку активных радиоэлектронных помех», – рассказали в пресс-службе ТОФ.

    Завершающей задачей учений стала отработка действий по защите фрегата от диверсантов: «Для исключения возможности атаки фрегата боевыми пловцами из-под воды было проведено профилактическое гранатометание с использованием переносных и стационарных противодиверсионных гранатометных комплексов».

    Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

    В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

    Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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    Минобороны показало боевую работу «Градов»

    7 сентября 2022, 06:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» ЗВО при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

    «Получив данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, батарея РСЗО «Град» осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным объектам ВСУ», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Ранее Минобороны показало боевую работу гаубиц «Мста-Б».

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    Стратегические учения «Восток-2022» завершились разгромом «противника»

    6 сентября 2022, 11:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ударная группировка и тактический десант при поддержке ракетных войск и артиллерии разгромили условного противника в ходе основного этапа стратегических учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский в Приморском крае, сообщили в Минобороны.

    «В результате активных действий соединений ударной группировки и тактического воздушного десанта, действующих при поддержки авиации, ракетных войск и артиллерии, осуществлен разгром противника», – передает ТАСС сообщение Минобороны о ходе учений, за которыми наблюдал президент Владимир Путин.

    В результате действий коалиционных войск (сил) подразделения условного противника понесли значительные потери. Часть подразделений разрозненными группами начала отход с занимаемых позиций, а соединения ударной группировки войск перешли к преследованию условного противника с целью завершения его разгрома.

    В активной фазе учений были задействованы оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и «Град». Также использовались системы «Гиацинт-С», «Акация», «Мста-Б», гаубицы «Гвоздика» и Д-30, а также PLZ-07 Народно-освободительной армии Китая. Также коалиционные войска нанесли огневое поражение опорному пункту условного противника с помощью новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2. К решению данной задачи также были привлечены БМП-2, БТР-82, танки Т-72Б3, а также танки Тип 99 и боевые машины пехоты Тип 04 Китая.

    В Минобороны сообщили также, что свыше 70 иностранных военных атташе из 35 стран наблюдали за действиями подразделений коалиционной группировки войск в ходе основного этапа стратегических учений «Восток-2022» на полигоне Сергеевский.

    «За розыгрышем совместных практических действий ... наблюдали аккредитованные в Российской Федерации свыше 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 35 стран мира, а также наблюдатели от государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

    Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».

    Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

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    Путин наблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Восток-2022»

    6 сентября 2022, 12:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на полигоне Сергеевский наблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Участники учений отработали вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе.

    Глава государства наблюдал за учениями из командного пункта, рядом с ним находились глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

    Президент приехал туда в куртке расцветки хаки. Зайдя в пункт, он прошел к месту наблюдения и занял кресло в центре стола. Чуть позже он взял для наблюдения бинокль. Параллельно с этим главе государства рассказывали о выполнении маневров, особенностях вооружений.

    Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».

    Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

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    США осуществили учебный пуск МБР «Минитмен-3»

    7 сентября 2022, 14:42

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен-3»), сообщило командование базы Ванденберг Космических сил ВС США в штате Калифорния.

    «Командование глобального удара ВВС США провело эксплуатационное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом», – передает ТАСС сообщение командования. В нем отмечается, что испытание состоялось в 01.13 по местному времени (11.13 мск).

    Во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США проведут «рутинное испытание» МБР. По его словам, пуск призван «проверить и подтвердить эффективность и готовность» МБР Minuteman III. Райдер заявил, что США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

    Предыдущий учебный пуск МБР Minuteman III США провели в ночь с 15 на 16 августа.

    Напомним, в октябре 2019 года США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Минитмен-3», ракету запустили с шахтной установки на авиабазе Вандерберг в Калифорнии.

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