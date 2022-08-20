Rheinmetall пообещал поставить странам Европы 500 танков Panther к 2030 году Корабли Северного флота провели стрельбы в ходе учения по ПВО 20 августа 2022, 17:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Тяжелый крейсер «Петр Великий» и эсминец «Адмирал Ушаков» провели стрельбы из зенитных ракетных комплексов и артиллерии и отработали оборону от ракет и авиации противника, сообщает Северный флот. «В рамках проходящего на Северном флоте учения с группировкой разнородных ударных сил корабли во взаимодействии с морской авиацией отработали комплексное учение по противовоздушной обороне отряда кораблей в Баренцевом море с практическим выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы флота. Отмечается, что в учении были задействованы тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», а также истребители Су-33 и бомбардировщики Су-24. Кроме того, привлекались малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил, они выполнили пуски ракет-мишеней «Саман». По легенде учения отряд кораблей флота атаковали крылатыми ракетами и авиация условного противника, их имитировали летчики армии ВВС и ПВО Северного флота. Корабли сопровождали самолеты радиотехническими комплексами своих артиллерийских и зенитно-ракетных систем и осуществили условное отражение атаки. «Практические зенитные ракетные стрельбы экипажи ТАРКР «Петр Великий» и эсминца «Адмирал Ушаков» выполнили по ракетам мишеням, успешно их поразив. Стрельбы выполнялись зенитно-ракетными системами морского базирования «Форт» и «Ураган». Также корабли применили по воздушным целям артиллерию универсального калибра – АК-130», – уточнили в пресс-службе. Район проведения учения в Баренцевом море был закрыт для полетов авиации и гражданского мореплавания. После проведения стрельб корабли продолжили действовать в море по плану учения с группировкой разнородных ударных сил, добавили на Северном флоте. Ранее атомные подлодки Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море.

Британские СМИ обратили внимание на российского «зверя с глубины» 18 августа 2022, 10:21

Фото: ЦКБ «Рубин»

Текст: Антон Никитин

Россия сделала предупреждение Западу, показав проект новой подлодки-невидимки на международном форуме «Армия-2022», пишет британская газета The Sun. Проект подводной лодки «Арктур» подготовило конструкторское бюро «Рубин», передает ФАН содержание статьи. «Зверь с глубины. Россия в качестве предупреждения Западу представила свою самую совершенную подводную лодку-невидимку, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками», – пишет обозреватель британского издания Тарик Тахир. Подводная лодка будет иметь 133 метра в длину и 15 метров в ширину. Ее экипаж составят 100 человек. Специалист по субмаринам из США Хай Саттон назвал дизайн новой подлодки поразительным, отметив ее «наклонный внешний корпус». Субмарина будет оснащена баллистическими ракетами и оборудована отсеком для предназначенных для уничтожения вражеских подлодок подводных дронов. Они также могут использоваться для диверсий и шпионских операций, например, перерезания подводных кабелей, считает обозреватель. Напомним, концепт арктического ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» разработки Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» был впервые представлен 17 августа в рамках форума «Армия-2022». Уменьшенный макет стратегической подводной лодки, предназначенной для применения в арктических условиях, выставлен на стенде главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России. Стенд демонстрирует, что субмарина является носителем автономных подводных необитаемых систем: для этого в корпусе лодки предусмотрены специальные внутренние отсеки. В частности, предполагается, что подлодка может оснащаться автономными необитаемым подводным аппаратом сопровождения (АНПА) «Суррогат-В», модель которого также представлена в экспозиции, и автономным подводным поисковым роботом «Юнона», разработанными специалистами ЦКБ «Рубин». Отсек для размещения АНПА «Суррогат-В» расположен в хвостовой части лодки, а «Юноны» – в средней части. Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России. Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ 18 августа 2022, 22:37 Текст: Антон Никитин

В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме. «Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Новости СМИ2 Россия перебросила «Кинжалы» в Калининградскую область 18 августа 2022, 14:14

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Дмитрий Зубарев

В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно, сообщили в Минобороны. «Сегодня, 18 августа, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Там уточнили, что «на аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31и с «Кинжалами». В ходе полета были «отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО. В районе аэропорта «Бельбек» над Севастополем сбит БПЛА 18 августа 2022, 23:04

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В районе аэропорта «Бельбек», который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале. «Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА. В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет». Новости СМИ2 Шойгу объяснил принятие решения о спецоперации 20 августа 2022, 11:19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса. «На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – цитирует ТАСС Шойгу. По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. «Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», – подчеркнул Шойгу. При этом он отметил, что в первые же дни спецоперации российские Вооруженные силы «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований». «Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», – сказал министр обороны России. «Отчасти, – констатировал он, – это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Экспортную «Армату» впервые показали на открытом стенде 18 августа 2022, 15:44

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

На стенде «Рособоронэкспорта» в ходе форума «Армия-2022» впервые представили экспортный вариант перспективного танка Т-14 «Армата». Машину разместили на открытом стенде среди других экспортных образцов вооружения, передает ТАСС. До этого Т-14 не демонстрировался экспортером российской техники. Экспортная версия в виде модели демонстрировалась за рубежом на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2021 года. В октябре 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что госиспытания Т-14 планируется завершить в 2022 году. Новости СМИ2 Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие 19 августа 2022, 08:32

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев. Ученый принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) адмирал Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни. «В этом вопросе (возвращение тактического ядерного оружия на флот) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава – и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», – передает РИА «Новости» слова Илькаева. Он напомнил, что такое решение – сокращение вооружения – было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами. «Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту... А ведь никакого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», – сказал Илькаев. В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды. Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине. Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать. На «Армии-2022» показали участвующий в операции на Украине беспилотник 18 августа 2022, 16:09 Текст: Алексей Дегтярев

На форуме «Армия-2022» представлен беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине. «Да. Пять штук отправили недавно», – ответил представитель компании-разработчика ООО «Промкомпозит» на вопрос, используются ли такие беспилотники в Донбассе, передает ТАСС. Ранее на «Армии-2022» был представлен новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины. Новости СМИ2 Врио командующего ЧФ назначен начальник Военно-морской академии Виктор Соколов 19 августа 2022, 11:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Вице-адмирал Виктор Соколов, ранее занимавший пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом. «Я <...> назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом», – передает ТАСС слова Соколова в ходе сбора с молодыми офицерами. Ранее в Крыму была проведена атака диверсантов на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке. Напомним также, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота. Первые дроны с отечественными тепловизорами начали применять в спецоперации 19 августа 2022, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной спецоперации, заявил представитель конструкторского бюро «Астрон» Александр Бубнов – предприятия-производителя этих беспилотников. Впервые данные коптеры представляются на военно-техническом форуме «Армия-2022» в подмосковной Кубинке. «Мы являемся единственным отечественным предприятием-производителем тепловизионных модулей и детекторов, начали работать в этой сфере с момента введения против России санкций в 2014 году. В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути, наш БПЛА400Т и есть – летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС РФ и применяется в СВО», – передает РИА «Новости» слова Бубнова. Собеседник агентства отметил, что до конца года «Астрон» изготовит 1000 «летающих тепловизоров» для нужд российской армии, в целом мощности предприятия позволяют производить более 5000 таких коптеров в год. БПЛА400Т «видит» живую силу и технику противника на расстоянии до 400 метров, продолжительность полета дрона – 45 минут, высота полета – до 3 километров, взлетная масса – 1,2 килограмма. Бубнов подчеркнул, что, в отличие от китайских коптеров Mavic, которые волонтеры закупали для нужд ополченцев ДНР и ЛНР, дрон разработки «Астрона» имеет защищенные каналы связи: его нельзя взломать, перехватить и «понять, откуда он вылетал». Ранее на форуме «Армия-2022» показали беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине. Новости СМИ2 В Сенате США призвали Турцию отказаться от военного сотрудничества с Россией 18 августа 2022, 05:44 Текст: Антон Антонов

Новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес. Менендес выразил обеспокоенность «сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки» С-400. Сенатор считает, что на фоне специальной военной операции России на Украине «у Турции есть обязанность и возможность недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе». Для этого, по словам Менендеса, Турция должна «полностью отказаться от любого военного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС. Сенатор также отметил, что Турция совершает «враждебные нарушения воздушного пространства Греции», задерживала процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выразил надежду на то, что Анкара «изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями» перед НАТО, будет «тем конструктивным партнером в регионе, которым может быть». Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы. Невское ПКБ разработало линейку кораблей для ответа на актуальные угрозы 19 августа 2022, 08:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) представило на форуме «Армия-2022» линейку перспективных кораблей на базе единой унифицированной платформы, предназначенных для реагирования на пандемии и техногенные катастрофы, сообщил заместитель гендиректора ПКБ по кораблестроению и ВТС Алексей Юхнин. «Невское ПКБ в самом начале пандемии коронавируса по поручению руководства ОСК приступило к разработке двух госпитальных судов различного назначения: для оказания помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы, а также санитарно-карантинного - для транспортировки, оказания медпомощи и изоляции большого количества зараженных», – передает ТАСС слова Юхнина. Он напомнил, что строительство современных госпитальных судов предусматривает новая Морская доктрина России. Кроме того, востребованность госпитальных судов для медико-санитарного обеспечения морской деятельности ВМФ заметно возросла в связи с повышением его боевой активности. Актуальны стали корабли для гуманитарных операций с оказанием высококлассной медицинской помощи в любом регионе мира, имеющем выход к морской акватории. По словам Юхнина, грузовые помещения проектируемых судов позволяют развертывать стандартные мобильные госпитали вместимостью до 3 тыс. человек, а также оперативно развернуть в трюме корабля или на берегу стационарный госпиталь вместимостью до 5 тыс. человек. Такой корабль также будет способен одновременно принимать на полетную палубу до двух многоцелевых вертолетов Ми-8, что в совокупности с механизированными лифтами и подъемными механизмами обеспечивает максимально быструю доставку пострадавших в плавучий госпиталь. Он отметил, что Невское ПКБ, которое специализируется на проектировании десантных и авианесущих кораблей, в инициативном порядке прорабатывало вопросы создания авианосца и универсального десантного корабля на транспортно-госпитальной платформе, эта работа успела дать результаты. Макеты линейки перспективных кораблей от ПКБ представлены в экспозиции ОСК на форуме «Армия-2022». Замглавы Невского ПКБ отметил, что размерения универсального морского комплекса позволяют развернуть строительство любого из представленной линейки кораблей на основных российских судостроительных заводах – Балтийском заводе, Северной верфи, Севмаше, ССК «Звезда» или керченском судозаводе «Залив». Ранее невское ПКБ на «Армии-2022» показало концепт госпитального судна для Арктики. Новости СМИ2 Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Ураган» 18 августа 2022, 06:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Ураган» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе проведения специальной военной операции. «Укрепрайоны, артиллеристские батареи скопления живой силы, бронетехника противника. «Ураган» способен поражать различные цели, как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.. Поразив цели «Ураган» переходит из боевого в походное положение. Огневую позицию покидают так же быстро, как на ней появились, не оставляя противнику времени на ответный удар, сказано в сообщении. Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов». Новейший беспилотник «Орион» с бортовой РЛС начал летные испытания 18 августа 2022, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Компания «Кронштадт» проводит летные испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орион» с радиолокационной станцией (РЛС) на борту, сообщили в пресс-службе предприятия на форуме «Армия-2022». «Действительно, бортовая радиолокационная станция – одна из предусмотренных целевых нагрузок. На данный момент этот БЛА находится на стадии летных испытаний», – передает ТАСС ответ пресс-службы на вопрос о том, на какой стадии находится проект «Ориона» в версии с бортовой РЛС. «Орион» – российский средневысотный БЛА большой продолжительности полета разработки компании «Кронштадт». На беспилотнике предусматривается установка до четырех ракет «воздух-земля», крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета – 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки – до 250 кг. Специалисты АО «Кронштадт» ведут работу по оснащению беспилотников «Орион» системой радиоэлектронной борьбы. Экспортный вариант БЛА называется «Орион-Э», а для российской армии – «Иноходец». Ранее Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БЛА в воздухе. Новости СМИ2 Глава «Рособоронэкспорта» рассказал об особом внимании инозаказчиков к Су-57Э и Т-14 «Армата» 19 августа 2022, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший истребитель пятого поколения Су-57Э и танк нового поколения Т-14 «Армата» вызвали особый интерес со стороны стран – партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», рассказал гендиректор РОЭ Александр Михеев. «Компания провела презентации около 350 образцов российской продукции делегациям партнеров, приехавших на форум. Особый интерес они проявили к истребителю пятого поколения Су-57Э, танку Т-14 «Армата», боевому вертолету Ка-52Э, ЗРК «Тор-Э2», ПТРК «Корнет-Э», боевой машине пехоты на колесной базе К-17 «Бумеранг», – цитирует ТАСС Михеева. По его словам, «Рособоронэкспорт» заключила несколько экспортных контрактов. «Мы провели более 70 переговоров, в ходе которых обсудили различные вопросы военно-технического сотрудничество с представителями 30 стран-партнеров. Заключили несколько экспортных контрактов, а также создали задел для подписания контрактных документов на сумму более 14,5 млрд долларов», – сообщил Михеев. Ранее Михеев сообщил об интересе иностранных заказчиков к антидронным комплексам.