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20 июня, понедельник | Последнее обновление — 06:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Атомные крейсеры Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море
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Атомные крейсеры Севфлота провели ракетные стрельбы в Баренцевом море
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Атомные подводные крейсеры «Северодвинск» и «Смоленск» Северного флота успешно выполнили ракетные стрельбы в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 200 километров», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В стрельбах задействовали экипажи атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» и атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» проекта 949А «Антей». Экипажи лодок отрабатывали совместную стрельбу, особенностью которой было одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полетными характеристиками.
«По данным объективного контроля, ракетная стрельба выполнена успешно. Ракетное оружие подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надежность», – подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что район проведения стрельб был закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.
WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы
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Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, пишет американская газета The Wall Street Journal.
«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет свое электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», – передает РИА «Новости» текст статьи американского издания.
По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для действующих лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии.
В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Макрон одобрил выделение 28 млрд евро на цели, призванные ограничить цены на природный газ и предоставить скидки на бензин.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Французы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с Макроном
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Читатели газеты Le Figaro возмутились поведением и внешним видом президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит», – написал один из читателей с никнеймом JOEL VELASQUE, передает РИА «Новости».
«Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ Сaesar, чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции!» – возмутился еще один пользователь.
«Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки...» – отметил другой комментатор.
«Два актера второго плана со сценаристом Рэмбо и режиссером, которым является президент Голливуда, а производство финансирует «Уолл-стрит Парамаунт», – добавил GORDO GARCIA.
«Какое коллективное безумие! Зеленский, «хозяин мира», щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность», – считает Grand largue.
«Непоколебимая дружба за деньги, особенно из ЕС», – заключили читатели.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене.
Напомним, что Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.
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Эксперты указали на детали операции по уничтожению генералитета ВСУ
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«Определение точной локации украинских генералов и офицеров – заслуга нашей разведки, спецназа и агентуры. Они вместе с командованием ВС России подготовили блестящую операцию по массовому уничтожению генералитета противника», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.
«Россия обещала нанести удары по украинским центрам принятия решений. И это фактически один из таких примеров. Да, пока речь идет не о стратегических, а скорее об оперативных центрах принятия решений, но они тоже важны», – сказал военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По словам собеседника, связывать успех нанесенного удара стоит «исключительно с работой нашей разведки». «Настойчивая и профессиональная деятельность наших специалистов привела к тому, что нам удалось установить место расположения противника, определить точное время сосредоточения военных руководителей различных рангов и сообщить российскому командованию эту информацию для принятия дальнейшего решения. Это серьезный урон боеспособности украинской армии», – пояснил эксперт.
В свою очередь бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев добавляет, что «наши войска специального назначения отлично работают и прекрасно знают местоположения основных генералов и даже наемников, которые воюют на стороне ВСУ».
«Кроме того, современные средства разведки позволяют определить места расположения генералов и офицеров ВСУ с вероятностью, близкой к 100%. Также наше высокоточное оружие долетает до Украины со всех рубежей. Это полностью простреливаемая территория. Так, с Черного моря мы применяем «Калибры», с воздуха работаем «Кинжалами», а с земли можем применять различные средства, в том числе «Искандеры», – рассуждает собеседник.
«Основная сложность заключается в определении времени и места сбора военного руководства ВСУ. И для этого у нас есть разведка, войска специального назначения, а также агентурные сведения. Это системная работа, а не разовая акция», – акцентировал Хатылев.
Эксперт также предположил, что удар был нанесен именно по этому пункту из-за того, что «там готовилась некая операция, в том числе с применением иностранных средств вооружений, которые поставляет Запад». «Это первое сообщение о таком массовом уничтожении генералов и офицеров ВСУ, но не последнее», – прогнозирует Хатылев.
Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, массовое уничтожение генералов и офицеров ВСУ стало результатом комплексных действий российских военных специалистов. Так, помимо успешной работы разведки, немаловажным является скорость передачи информации о местоположении и времени проведения рабочего совещания командного состава ВСУ. Это же касается и скорости принятия решений по нанесению высокоточных ударов командованием ВС России – в данном случае речь может идти о проведении операции в считанные часы.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 был нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».
«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в 20.20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.
«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях», – отмечается в сообщении.
Позже Министерство обороны России опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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«Калибрами» уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ
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За прошедшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», сообщили в Минобороны России.
«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в 20.20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.
«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях», – говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в районах населенных пунктов Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка Донецкой народной республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Северска Луганской народной республики, сообщили в Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах», – говорится в сообщении.
Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган».
«Украинские вооруженные силы несут значительные потери от контрбатарейной борьбы. Так, военнослужащий 22-й мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 – безвозвратные», – отметили в Минобороны.
«За сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей», – говорится в сообщении.
Войсками противовоздушной обороны России за сутки сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Червонная Долина Николаевской области. Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Заводы, Червоный Шахтер, Дементиевка, Глубокое Харьковской области, Криница Херсонской области, Попасная Луганской народной республики и в районе острова Змеиный.
Кроме того, перехвачены три тактические ракеты «Точка-У» в районах Новозвановка и Новоалександровка Луганской народной республики, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Большие Проходы Харьковской области и Червонная Долина Николаевской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники», – доложили в Минобороны.
«Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», – рассказали в ведомстве.
Отмечается также, что отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию
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«Тем, кто действительно думает, что может «победить» Россию, рекомендую почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс захотел создать армию, способную «победить» Россию.
«Вместо того, чтобы попытаться усадить Зеленского за стол переговоров, видные военачальники Британии начинают предаваться мечтам о создании необычайно мощной армии. Они уже грезят о походах и войне на европейском континенте. Но это не способствует улучшению ситуации ни на Украине, ни в Европе, ни в мире», – сказал Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Сейчас весь Запад нацелен только на то, чтобы, как они говорят, «ослабить мощь России». Но эти амбиции неосуществимы. Дело в том, что наши Вооруженные силы обладают всем необходимым для того, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. И ярким тому примером служит специальная военная операция на Украине», – подчеркнул собеседник.
Сами же намерения Патрика Сандерса «можно лишь охарактеризовать фразой «надежды юношей питают», отметил Красов. Он также указал на тот факт, что «Великобритании будет довольно сложно превзойти военную мощь России».
«Это понятие состоит из множества аспектов. Это и боевой дух военнослужащих, и вооружение, и военная техника, и поддержка населения, и вопросы экономики. В случае с нашей страной эти составляющие объединены в одно целое. А если британцы действительно верят в возможность победы, то рекомендую им почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заключил Красов.
Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать такую армию, которая могла бы «победить Россию». Он также указал британским военным, что они должны быть готовы вновь воевать на территории Европы.
Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости».
Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.
Накануне во время визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.
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Американские СМИ раскрыли, что шокировало США в санкциях против России
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Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет американский журнал Foreign Affairs.
«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.
По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», – подчеркнул обозреватель.
При этом, как отметили в издании, африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона насаждаемому «международному порядку, основанному на интересах США».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Клименко назвал альтернативу Windows 10 и 11 для россиян
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«Если это не сбой работы сайта Microsoft, то у огромного числа россиян возникнут проблемы в работе компьютеров», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в ИТ-сфере Герман Клименко. Ранее Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта.
«Компания Microsoft всегда была в меру лояльна и довольно спокойно относилась к тому, что происходит с Россией. И если они сейчас начнут исполнять введенные санкции, то это коснется всех программных продуктов корпорации», – сказал основатель компании Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко.
По словам эксперта, трудности возникнут «не только у простых граждан». «Несмотря на импортозамещение, у большого числа чиновников рабочие места завязаны на продуктах именно Microsoft. И если не окажется, что это просто сбой в работе сайта, то запрет отразится на подавляющем большинстве компьютеров», – пояснил он.
«Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ», – рассказал собеседник.
«На данный момент в России особо широко используются всего два типа операционных систем – Windows и Mac. Но есть и система Linux, которую некоторые также ставят на свои компьютеры. И это будет вполне неплохой альтернативой в будущем. Тем более уже сегодня есть те же ALT Linux или Astra Linux, которые выглядят значительно лучше, чем, предположим, 20 лет назад», – заключил Клименко.
Ранее СМИ сообщили, что Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта. Все попытки установить операционные системы заканчиваются ошибкой.
При этом отмечается, что с использованием сервисов VPN выполнить загрузку все же удается. Официальных заявлений со стороны корпорации Microsoft о причинах сбоя пока не последовало.
Напомним, в марте Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.
Позже в американской корпорации заявили, что Microsoft сократит свыше 400 российских сотрудников и значительно уменьшит свою деятельность в России.
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США захотели заменить российскую нефть в мире
США намереваются заменить на мировом рынке российскую нефть, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN.
«Каждая страна платит высокую цену за газ. <…> Необходимо, чтобы все страны увеличили сейчас поставки, потому что спрос также растет», – передает ее слова РИА «Новости».
Грэнхолм заявила, что президент США Джо Байден «делает все возможное, включая высвобождение миллионов баррелей нефти в день из стратегического резерва».
«Мы должны заменить баррели нефти, которые Россия экспортировала по всему миру, что сейчас недоступно», – сказала глава Минэнерго.
«Если Евросоюз решит полностью запретить [покупку] российской нефти, это создаст давление на цены. Если [рынок] Китая откроется [после снятия антиковидных ограничений] раньше предполагаемого срока, это также создаст давление на цены», – заключила министр.
Ранее Грэнхолм заявила, что Вашингтон призывает всех производителей нефти и газа, включая опек, увеличить добычу, чтобы снизить рекордно высокие цены на топливо.
Британия отменила отправку военных на миссию НАТО после видео оргии десантников
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Руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе, сообщило британское издание The Guardian.
Новый глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил решение исключить военнослужащих из миссии «временной утратой доверия» к батальону подразделения. В рамках развертывания войск НАТО на Балканы должны были отправить около 300 британских военных, передает Lenta.Ru.
Однако генерал сообщил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных. Тем не менее, он сказал, что подобное поведение «неприемлемо и наносит ущерб репутации армии, а также может быть истолковано как очернение женщин».
О происшествии в элитном парашютно-десантном полку стало известно 7 июня благодаря камерам видеонаблюдения. Инцидент произошел при участии женщины, которую бойцы тайно провели в собственные казармы. Военные устроили оргию на территории воинской части в Колчестере, графство Эссекс. На видео попали восемь военных, в то время как десятки сослуживцев наблюдали за процессом.
Напомним, СМИ сообщали, что НАТО планирует масштабные ежегодные международные военные учения Baltops 22 с участием 16 стран в регионе Балтийского моря.
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Эксперты: Макрон потерпел серьезную неудачу на выборах во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел неудачу на парламентских выборах, его коалиция не получила абсолютное большинство в Нацсобрании. Эксперты считают, что теперь проведение политики Макрона будет осложнено необходимостью договариваться с другими партиями.
«Будет ли Макрон формировать правительство меньшинства или вступать в коалицию с кем-то из умеренных, пока непонятно», – отмечает политолог Федор Лукьянов, комментируя предварительные результаты парламентских выборов во Франции.
Политолог Евгений Минченко полагает, что Макрону, видимо, придется строить коалицию. «Скорее всего, с голлистами, которые еще сильны в отдельных регионах», – сказал он.
«Судя по тому, какие молнии летают между представителями президентского блока и левыми сейчас на всех площадках СМИ, дебаты в самой Национальной Ассамблее по основным макроновским реформам можно будет смотреть с попкорном вечно», — прогнозирует в свою очередь Анастасия Попова.
В том, что Макрон потерпел серьезную неудачу на выборах во Франции, уверен эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Его партия хоть и победила, но не смогла получить абсолютное большинство, ввиду чего Францию ждет коалиционное правительство, что будет серьезно сковывать действия Макрона в зависимости от того, с кем будет коалиция», – написал он в Telegram.
Напомним, по предварительным данным, простое большинство в Нацсобрании Франции получает коалиция Макрона. Президентский блок получит в парламенте до 235 мандатов.
На втором месте – левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, который получит около 190 мандатов.
Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» занимает третье место и получит от 75 до 95 мандатов.
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Шольц неожиданно отреагировал на слова Меркель о России
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Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своего предшественника Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt.
«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», – приводит его слова РИА «Новости».
Шольц также отметил, что поддерживал решение Меркель выступить против вступления Украины в Североатлантический альянс в 2008 году.
«Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня», – подчеркнул он.
Меркель ранее заявила, что считает верным принятое ею четыре года назад решение, когда она отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. Кроме того, она не согласилась с тем, что Россия использовала газ как оружие. Бывший канцлер объяснила покупку Германией российского газа выгодой для немецкой промышленности.
Отметим, что ранее Шольц выступал за диверсификацию поставок энергоресурсов в Германию и призывал отказаться от поставок российских нефти и угля.
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В Крыму определили судьбу автосервиса, который отказался помочь военным
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Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных с символикой «Z», построена незаконно и будет снесена, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ранее в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают». Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.
Константинов заявил, что произошедшее послужит хорошим уроком горе-предпринимателю. «Пользуется благами гражданина великой державы – пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить – насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», – подчеркнул он.
Глава парламента также посоветовал предпринимателю, если тот симпатизирует Украине, уехать из России. «Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями – большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», – подчеркнул глава парламента.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Пушков разоблачил двойную бухгалтерию в энергетической политике ЕС
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Европейские страны, несмотря на громкие заявления об отказе от российских энергоресурсов, закупают газ, нефть и уголь из России, но «под другим соусом», рассказал сенатор Алексей Пушков.
«Двойная бухгалтерия в европейской энергетической политике. Польша громко «отказалась» от российского трубопроводного газа и теперь его же покупает реверсом из Германии – только дороже. Финляндия отказалась от российского трубопроводного газа, но теперь покупает российский сжиженный газ. Германия клянется, что переживет эту зиму без российского газа, а потом выражает большое недовольство сокращением поставок из России по действующему «Северному потоку» (а произошло это, кстати, по причине канадских санкций – не надо было газовую турбину в Канаду на профилактику посылать)», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение газеты ВЗГЛЯД о том, что Финляндия после отказа от российского природного газа покупает СПГ с завода «Криогаз-Высоцк».
«В общем, все смешалось ныне в европейском доме: заявления о движении к газовой независимости от России, демонстративные отказы от российского газа – и продолжение его закупок в разных формах и под другим соусом. Как, кстати, и российской нефти, которая удивительным образом стала «индийской», достигнув берегов Индии», – заключил сенатор.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Как пишет The Wall Street Journal, президент Владимир Путин «нанес удар» по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, ведь в крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях будет наиболее остро ощущаться.
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Минфин США: Мы не можем справиться с инфляцией
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Министерство финансов США признало, что не может справится с «неприемлемо высокой» инфляцией. Также глава ведомства Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC подтвердила, что экономика США будет замедляться.
«Инфляция неприемлемо высока... Важно признавать, что США - не единственная передовая экономика, которая страдает от высокой инфляции. Мы видим ее в Великобритании, Франции, Германии, Италии, и причины ее глобальны», – передает ее слова РИА «Новости».
Министр отметила, что «эти факторы вряд ли исчезнут немедленно, но со временем я ожидаю, что инфляция пойдет вниз».
Она также заявила, что экономика будет замедляться. «Она росла очень высокими темпами... Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту», – сказала Йеллен.
При этом глава Минфина не думает, что рецессия неизбежна. Основания для оптимизма министр видит в высоком уровне потребительских расходов и состоянии рынка труда, где на каждые две вакансии приходится в среднем по одному соискателю.
Ранее в США решили поднять базовую процентную ставку на 0,75%, до 1,5–1,75%, повышение стало самым высоким с 1994 года.
Однако президент США Джо Байден усомнился в неизбежности рецессии в стране.
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В США перестают верить в победу Украины
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Впервые доля американцев, которые считают, что Россия выиграет в конфликте с Украиной, превысила тех, кто верит в победу Киева, свидетельствуют данные опроса You Gov.
Четверть американцев считает, что победа будет за Россией, 19% полагают, что победит Украина. 38% думают, что не победит никто, сообщается в Telegram-канале «Опросы и замеры».
Месяц назад 33% опрошенных считали, что победит Украина, а что победит Россия – 16%.
Также на минувшей неделе выросло неодобрение политики Байдена в отношении украинского кризиса: 49% американцев не одобряют действия Байдена, 39% – одобряют.
Отмечается, что это самый высокий показатель неодобрения с начала опросов.
Кроме того, за последние недели доля американцев, выступающих за «жесткий ответ» России, снизилась.
Напомним, в мае результаты опросов показывали, что большинство американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении России и Украины, количество скептиков впервые превысило количество «ястребов». Граждан США вполне устраивает военное поражение ВСУ в случае, если цены перестанут расти.
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