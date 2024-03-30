  • Новость часаВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    17 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    19 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    30 марта 2024, 15:50 • Новости дня

    ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину, чтобы занять более выгодные рубежи.

    Нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, а также отражено 64 контратаки противника в нескольких населенных пунктах ДНР, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 боевых бронированных машин и 50 автомобилей. Также было поражено 30 орудий полевой артиллерии, среди них гаубицы производства США, артиллерийская установка М109 «Paladin» и САУ «Panzerhaubitze 2000».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю. Также были отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области.

    27 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    InfoBRICS: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS сообщает, что в результате авиаударов ВС России по центрам принятия решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ.

    По мнению Лейроса, в атаке были применены гиперзвуковые ракеты. Он считает, что гибель высокопоставленных офицеров нанесет серьезный удар киевским силам, передает РИА «Новости».

    Эксперт отмечает, что подобные операции указывают на переход конфликта в новую фазу, и удары по важным объектам будут продолжаться.

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

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    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

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    28 марта 2024, 17:57 • Новости дня
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

    Лавров о легитимности Зеленского: Может и не потребуется ничего признавать после 21 мая

    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется ничего признавать.

    Лавров прокомментировал высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского с 21 мая. По его словам, нужно «дожить до этого срока».

    «Может, там и не потребуется ничего признавать», – сказал глава МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что западные представители могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения в мае срока его полномочий.

    Коментарии (39)
    29 марта 2024, 06:20 • Новости дня
    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта

    Кулеба счел «общение с Россией» возможным между саммитами по украинской «формуле мира»

    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта
    @ Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба изобразил украинскую «формулу мира» как меню, из которого страны могут выбрать отдельные пункты для работы, не касаясь других – «политически чувствительных» для них, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    По его словам, на саммите планируется встреча стран, «разделяющих эти принципы». Государства «выберут пункт меню» и создадут «группы», разработают план действий. При этом, как заявил Кулеба, «между саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками».

    Напомним, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.


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    30 марта 2024, 10:58 • Новости дня
    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Tagesspiegel: Глава МИД Германии Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт», пишет издание Tagesspiegel.

    По данным агентства, Бербок отметила: в случае, если «президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой», передает РИА «Новости».

    При этом, по информации издания, она выступила против отправки европейских войск на Украину.

    Отмечается, что пользователи Сети тут же раскритиковали заявления Бербок, напомнив, что Запад сам сорвал переговоры по Украине.

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    29 марта 2024, 14:28 • Новости дня
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны украинской армии, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Для удара использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    29 марта 2024, 12:09 • Новости дня
    Кимаковский: В Авдеевке обнаружены очаги массовых захоронений мирного населения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очаги массовых захоронений мирного населения обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, как ранее в Мариуполе, в Авдеевке обнаружены несколько очагов массовых захоронений, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что в могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий, предварительно, речь идет о десятках тел местных жителей, которые отказались покидать город.

    Ранее глава Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в черте города обнаружено массовое стихийное захоронение, оно расположено на старом кладбище.

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    28 марта 2024, 12:07 • Новости дня
    В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ под Авдеевкой
    В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ под Авдеевкой
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебрасывают под Авдеевку в ДНР личный состав, пытаясь удержать линию обороны без использования военной техники, что приводит к большим потерям личного состава в рядах украинских войск, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ перебрасывают огромное количество живой силы сразу к нескольким населенным пунктам на Авдеевском направлении, при этом техника в попытках удержать линию обороны не задействуется, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что результатом такой тактики стали большие потери в рядах ВСУ, а российские силы на этом участке фронта продолжают расширять зону контроля.

    Ранее Кимаковский сообщил, что под Угледаром при попытке ротации были уничтожены две группы ВСУ.

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    28 марта 2024, 09:09 • Новости дня
    МО: Освобождение Новомихайловки даст ВС России преимущество под Угледаром

    МО: Освобождение Новомихайловки даст ВС России оперативное преимущество под Угледаром

    МО: Освобождение Новомихайловки даст ВС России преимущество под Угледаром
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Новомихайловки позволит российским войскам выйти на оперативный простор на Угледарском направлении, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в Минобороны, освобождение Новомихайловки позволит ВС России выйти на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении, передает ТАСС.

    Там добавили, что штурмовики 155-й отдельной бригады морпехов ТОФ выдавливают ВСУ с этого участка фронта, при этом противник оказывает ожесточенное сопротивление, ведет интенсивные обстрелы села из танков и ствольной артиллерии. В Минобороны отметили, что результате успешного штурма морские пехотинцы захватили и зачистили в Новомихайловке более 20 зданий и установили на освобожденной территории флаги.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ покинули позиции в центре Новомихайловки под Угледаром.

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    29 марта 2024, 00:51 • Новости дня
    Лавров: Украина – это верхушка айсберга

    Лавров: Помощникам Запада в борьбе с Россией дозволено все, включая нацизм

    Лавров: Украина – это верхушка айсберга
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим; он использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что двуличие Запада «вызывает очень серьезную озабоченность». «Единственное объяснение: Украина – это верхушка айсберга», – сказал он, пояснив, что главное для Запада – «декларированная цель – нанести стратегическое поражение России». По словам министра, «тем, кто готов своими телами эту цель для Запада попытаться выполнить, дозволено все, включая прямую поддержку теории и практики нацизма».

    Лавров отметил слова начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который заявил о теракте в «Крокус Сити Холле», что «не одобряет в принципе теракты против гражданских людей». «Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не этого человека», – сказал Лавров. Министр напомнил слова Буданова о том, что русские – это «люди с видоизмененной психикой, которые должны быть привлечены к справедливой ответственности». Причем, как пояснил сам Буданов, «справедливой ответственностью» украинские власти считают «только физическое устранение».

    Министр подчеркнул, что уничтожать русских на Украине юридически и физически призвали и другие украинские официальные лица, в том числе глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, теперь уже бывший секретарь СНБО Алексей Данилов. Звучали заявления о том, что Николаев и Харьков не должны «оставаться хоть в чем-то русскими городами». Лавров указал, что на Западе «знают об этих высказываниях».

    Он обвинил киевский режим в «войне против собственного народа» после госпереворота. Ее удалось «остановить подписанием Минских соглашений», но украинские власти «уничтожали все русское на Украине», а Запад «ни разу не сделала никакого публичного осуждения этих абсолютно противоправных действий», сказал Лавров. Министр отметил, что политика Киева «противоречит нынешней конституции Украины», гарантирующей «права русского – выделено отдельно – и других национальных меньшинств».

    Напомним, Лавров заявил, что с точки зрения здравой логики нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Однако «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, позиция Запада «становится навязчивой».

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    29 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Подоляк заявил о продвижении российских войск «все дальше вперед»

    Подоляк предсказал дальнейшее наступление российских войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины остаются «в обороне», а российские войска «давят» и «продвигаются все дальше вперед», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что российские войска продолжают наращивать вооружения, укрепляться и пополнять запасы. Он признал, что Украина не в состоянии справиться с проблемой с нехватки оружия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Советник главы офиса президента Украины заявил, что страна готовится к различным сценариям. Он выразил сомнение, что Россия готова к крупномасштабному наступлению, но подчеркнул, что российские войска «будут и дальше наступать».

    Подоляк отверг идею заморозки конфликта, считая, что Россия «не готова» к ней, так как имеет «ясные цели».

    Он высказал мнение, что в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании»: «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон».

    Советник главы офиса президента Украины считает, что «некоторые страны», которые оказывают поддержку Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.

    Напомним, Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта. Он пояснил, что из-за нехватки ресурсов невозможно планировать наступательные операции на тактическом уровне.

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

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    28 марта 2024, 09:29 • Новости дня
    Военврач предотвратил прорыв ВСУ на месте командира танка

    Минобороны: Военврач предотвратил прорыв ВСУ на месте командира танка

    Военврач предотвратил прорыв ВСУ на месте командира танка
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военный врач во время попытки украинских боевиков прорваться к Козинке Белгородской области на месте командира танка остановил их атаку, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению военного ведомства, ежедневно бойцы группировки прикрытия границы отражают атаки украинских боевиков, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что в ходе очередной попытки националистов прорваться к населенному пункту Козинка Белгородской области военный врач с позывным Велес занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям противника и корректировал крупнокалиберную артиллерию, в результате чего ВСУ понесли существенные потери и были вынуждены отступить.

    Таким образом, благодаря самоотверженности и героизму военного врача Велеса удалось предотвратить прорыв ВСУ и защитить мирных жителей населенного пункта Козинка.

    Ранее начальник медслужбы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга рассказала, что боевики ВСУ целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (4)
    30 марта 2024, 10:34 • Новости дня
    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников
    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    На европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на поле боя на Украине наемников.

    Так, одна из таких могил находится на военном кладбище в Варшаве, где покоится уроженец польской столицы Даниель Штыбер 1987 года рождения. На его надгробии, украшенном фотографией в камуфляже, написано:

    «Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец», передает РИА «Новости».

    Помимо Штыбера, польские СМИ сообщают о других погибших наемниках. Среди них – Томаш Валентек, профессиональный боец ММА, который в феврале 2022 года присоединился к Международному легиону и погиб от осколков танкового снаряда.

    Ранее стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО

    Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности

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    Германия отмежевалась от военных планов Макрона

    Немецкие СМИ опубликовали выдержки из доклада научной службы бундестага о невозможности применения 5-й статьи устава НАТО в случае, если войска стран альянса будут атакованы на Украине. Почему немецким политикам потребовалось подобное научное и правовое обоснование, и что оно означает для общеевропейской политики на украинском направлении? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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