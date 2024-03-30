Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.17 комментариев
ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области
Координатор подполья Лебедев: ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области
Российские военные нанесли удары по военной части ВСУ и Мартыновскому аэродрому в Николаевской области Украины, уничтожена военная техника НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, первый удар был нанесен по аэродрому в 13.50, тогда же наблюдалась активность авиации, а именно, взлетал и садился самолет, передает РИА «Новости».
Второй удар был нанесен в 12.20 по военной части в районе Бугских высот под Вознесенском, где случились три прилета.
По данным подпольщика Лебедева, пострадал личный состав, уничтожена тяжелая техника, по некоторым данным, западные образцы.
Ранее «Гиацинты» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе.