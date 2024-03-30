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    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    12 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    4 комментария
    30 марта 2024, 08:17 • Новости дня

    «Гиацинты» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

    Расчеты пушек «Гиацинт-Б» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

    Tекст: Александра Юдина

    Группировками войск «Запад» расчетами 152-мм буксируемыми пушками «Гиацинт-Б» во время разведки нанесено огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что артиллеристы действовали в составе разведывательно-ударных контуров, что позволило им оперативно выявлять цели и наносить по ним точные удары. Целеуказание и корректировка огня велись с помощью беспилотников.

    В результате действий артиллеристов группировки «Запад» были уничтожены до 30 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, три артиллерийских орудия, четыре минометных расчета и склад с боеприпасами.

    Ранее «Гиацинты» нанесли удар по минометным позициям ВСУ рядом с Курской областью.

    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

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    29 марта 2024, 14:28 • Новости дня
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны украинской армии, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Для удара использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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    29 марта 2024, 12:09 • Новости дня
    Кимаковский: В Авдеевке обнаружены очаги массовых захоронений мирного населения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очаги массовых захоронений мирного населения обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, как ранее в Мариуполе, в Авдеевке обнаружены несколько очагов массовых захоронений, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что в могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий, предварительно, речь идет о десятках тел местных жителей, которые отказались покидать город.

    Ранее глава Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в черте города обнаружено массовое стихийное захоронение, оно расположено на старом кладбище.

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    29 марта 2024, 20:41 • Новости дня
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

    Зеленский считает, что президент России Владимир Путин, возможно, будет готов к переговорам, если ВСУ выйдут на границы 2022 года, но для этого военных шагов Киева мало. По его словам, необходимо, чтобы Россия «оказалась в полной торговой блокаде», пишет «Лента.ру»  со ссылкой на CBS News.

    Президент Украины отметил, что для победы нужно помочь Киеву экономически и политически. Он заявил, что необязательно «возвращать» территории исключительно военным путем.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира».

    Напомним, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.

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    29 марта 2024, 11:55 • Новости дня
    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокусе»

    Стало известно о гибели участника СВО при теракте в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Участник спецоперации Тимур Мясников, спасая супругу и сына, погиб при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

    На странице в соцсети во «ВКонтакте» указано, что мужчина оттолкнул супругу и сына на безопасное расстояние, при этом сам он попал под шквальный огонь, получил ранение.

    Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти ветерана не удалось.

    Тимур Мясников воевал в Таджикистане, Косово, последние несколько лет – в зоне спецоперации.

    По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.

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    29 марта 2024, 12:32 • Новости дня
    Рогов: ВСУ начали строить вторую линию обороны у Орехово в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в районе Орехово большое количество строительной техники и рабочих в высоком темпе строят вторую линию обороны, что подтверждается разведкой, местными жителями и кадрами с дронов, передает ТАСС.

    Он рассказал также, что районе Вербового ВС России отбили крупную атаку ВСУ на ранее занятые российскими военными позиции. Рогов добавил, что в районах Работино и Вербового продолжаются встречные бои, у противника стало еще больше и кассетных боеприпасов и дронов.

    Ранее ВСУ начали бросать иностранное оружие в районе Работино.

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

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    29 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Подоляк заявил о продвижении российских войск «все дальше вперед»

    Подоляк предсказал дальнейшее наступление российских войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины остаются «в обороне», а российские войска «давят» и «продвигаются все дальше вперед», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что российские войска продолжают наращивать вооружения, укрепляться и пополнять запасы. Он признал, что Украина не в состоянии справиться с проблемой с нехватки оружия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Советник главы офиса президента Украины заявил, что страна готовится к различным сценариям. Он выразил сомнение, что Россия готова к крупномасштабному наступлению, но подчеркнул, что российские войска «будут и дальше наступать».

    Подоляк отверг идею заморозки конфликта, считая, что Россия «не готова» к ней, так как имеет «ясные цели».

    Он высказал мнение, что в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании»: «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон».

    Советник главы офиса президента Украины считает, что «некоторые страны», которые оказывают поддержку Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.

    Напомним, Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта. Он пояснил, что из-за нехватки ресурсов невозможно планировать наступательные операции на тактическом уровне.

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    29 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ

    Зеленский подтвердил негативную реакцию Вашингтона на украинские атаки против топливно-энергетического комплекса России

    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция США на атаки украинских беспилоников против топливно-энергетической инфраструктуры России «не была позитивной», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина использует собственные беспилотники для таких атак, поэтому ей никто не может запретить подобные удары, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Вашингтон требует от Киева отказаться от атак против российской энергетической инфраструктуры, так как это грозит ростом цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    30 марта 2024, 00:44 • Новости дня
    Зеленский возложил на США ответственность за отступление ВСУ

    Зеленский предрек отступление вооруженных сил Украины в случае отсутствия помощи со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что без поддержки США украинские войска не получат ПВО, ракет для ЗРК Patriot, средств РЭБ и артиллерийских снарядов. По его словам, «это значит», что ВСУ «будут возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками». Отдельно он подчеркнул «дефицит ракет» для ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Зеленский сказал, что ВСУ ищут возможность не отступать в зоне боевых действий. Он заявил, что стабильный фронт позволил бы Украине подготовить новые подразделения ВСУ для новой попытки контрнаступления в 2024 году.

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    29 марта 2024, 13:08 • Новости дня
    Главком ВСУ рассказал о веских причинах для отставки Залужного

    Главком ВСУ Сырский рассказал о веских причинах для отставки Залужного

    Tекст: Александра Юдина

    Для отставки экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в самый разгар боевых действий имелись веские причины, заявил действующий главком ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены Залужного, тем более, что конфликт находился в активной фазе, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    Сырский отметил, что в самые тяжелые времена работал с Залужным «плечом к плечу».

    При этом касательно изменений на поле боя после отставки Залужного действующий главком ВСУ сообщил, что «все зависит не только от главнокомандующего».

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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    29 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    В граничащей с Россией Сумской области решили построить линии укреплений

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сумской области Украины, граничащей с Россией, возводятся несколько линий стационарных фортификационных сооружений, сообщила военная администрация региона.

    Как указали в военной администрации, строительством занимаются 26 подрядных компаний из разных областей Украины. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх уточнил, что в области одновременно строится несколько линий стационарных фортификационных сооружении, передает ТАСС.

    Отмечается, что укрепления строятся из бетона, дерева и металлических конструкций по проекту Центрального проектного института Минобороны Украины. В администрации подчеркнули, что завершить работы планируется в ближайшие несколько недель. Решение о возведении оборонительных рубежей было принято после провала попытки контрнаступления ВСУ и ряда неудач на фронте.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. км.

    Накануне в подконтрольной Зеленскому Харьковской области признали промедление со строительством укреплений. Financial Times в свою очередь пишет, что украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ.

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    29 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    Сырский назвал сложным положение ВСУ в зоне спецоперации

    Главком ВСУ Сырский назвал сложным положение военных в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Положение украинских военных в зоне спецоперации остается сложным, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, ежедневно украинские солдаты и офицеры вынуждены выкладываться максимально, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Украина оказалась в тяжелом положении из-за напрасных обещаний властей населению в скорой победе.

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    29 марта 2024, 10:27 • Новости дня
    ФСБ задержала в ЛНР украинского шпиона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали жителя, который собирал и передавал Киеву данные о дислокации российских войск, сообщает УФСБ по ЛНР.

    Как говорится в сообщении, мужчина, действуя из личных побуждений, собирал информацию о местах расположения подразделений ВС РФ, участвующих в спецоперации. Эти сведения он передавал сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, передает ТАСС.

    Сейчас задержанный находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

    Ранее ФСБ поймала бывшего боевика «Айдара» в Ростовской области.

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    30 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Шольц назвал поддержку Украины необходимой для безопасности Германии

    Шольц заявил о необходимости поддерживать Украину «решительно и благоразумно» ради безопасности Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Германия намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется, Берлин делает это ради собственной безопасности, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц заверил, что Германия «стремится к более спокойному миру». Он заявил, что мир без свободы ведет к угнетению, а без справедливости невозможен, передает ТАСС.

    По версии Шольца, Германия оказывает помощь Украине «в борьбе за справедливый мир». Берлин намерен поддерживать Киев «так долго, сколько это потребуется», поскольку это деляется якобы «ради безопасности» самой Германии.

    Канцлер обвинил Москву в нарушении принципа незыблемости границ путем применения силы. Он сказал, что Украину нужно «поддерживать решительно и благоразумно», и призвал Германию к сплоченности.

    Напомним, Шольц сказал, что ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может «выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу».

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