Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.12 комментариев
«Гиацинты» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе
Расчеты пушек «Гиацинт-Б» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе
Группировками войск «Запад» расчетами 152-мм буксируемыми пушками «Гиацинт-Б» во время разведки нанесено огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что артиллеристы действовали в составе разведывательно-ударных контуров, что позволило им оперативно выявлять цели и наносить по ним точные удары. Целеуказание и корректировка огня велись с помощью беспилотников.
В результате действий артиллеристов группировки «Запад» были уничтожены до 30 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, три артиллерийских орудия, четыре минометных расчета и склад с боеприпасами.
Ранее «Гиацинты» нанесли удар по минометным позициям ВСУ рядом с Курской областью.