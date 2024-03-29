Следователи завершили проверку в квартире в Путилково по делу о теракте в «Крокусе»

Следователи завершили мероприятия в квартире в Путилково по делу о теракте в «Крокусе»

Tекст: Вера Басилая

Источник РИА «Новости» сообщил, что в пятницу проходила проверка показаний на месте преступления в «Крокусе».

Ранее в подмосковную квартиру в Путилково для следственных действий были доставлены обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе». Сообщалось, что к подъезду дома, где были выставлено оцепление, подъехали несколько машин полиции, а также фургон СКР. Вход на этаж, где расположена квартира, которую снимали обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе», закрыт.

В Таджикистане задержали девять человек по подозрению в связи с терактом в «Крокусе». СКР сообщил, что был задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших «Крокус».

Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

Согласно последним данным, число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 144 человек.