Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 144 человек

СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, эти средства использовались при подготовке преступления.

«Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.

Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.