Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.0 комментариев
Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 144 человек
Министр Мурашко: В больнице умер пострадавший при теракте пациент
В больнице умер пациент, пострадавший в ходе теракта в «Крокус Сити Холле», он находился в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Министр сообщил, что умерший пациент получил во время теракта тяжелые огнестрельные ранения. Врачи боролись за его жизнь, сделав все возможное, добавил Мурашко, выразив родным и близким погибшего соболезнования, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 143 погибших при теракте.