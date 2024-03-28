Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.7 комментариев
СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших «Крокус сити холл», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».
Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.