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    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

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    29 марта 2024, 13:08 • Новости дня

    Главком ВСУ рассказал о веских причинах для отставки Залужного

    Главком ВСУ Сырский рассказал о веских причинах для отставки Залужного

    Tекст: Александра Юдина

    Для отставки экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в самый разгар боевых действий имелись веские причины, заявил действующий главком ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены Залужного, тем более, что конфликт находился в активной фазе, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

    Сырский отметил, что в самые тяжелые времена работал с Залужным «плечом к плечу».

    При этом касательно изменений на поле боя после отставки Залужного действующий главком ВСУ сообщил, что «все зависит не только от главнокомандующего».

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    28 марта 2024, 17:57 • Новости дня
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

    Лавров о легитимности Зеленского: Может и не потребуется ничего признавать после 21 мая

    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется ничего признавать.

    Лавров прокомментировал высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского с 21 мая. По его словам, нужно «дожить до этого срока».

    «Может, там и не потребуется ничего признавать», – сказал глава МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что западные представители могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения в мае срока его полномочий.

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    28 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    The Times: Запад готовится к краху ВСУ
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры западных стран готовятся к краху украинских войск, которые лишены необходимого им оружия и боеприпасов, говорится в редакционной статье газеты The Times под заголовком «Пришло время поговорить о падении Киева».

    Вопреки распространенному мнению о «замороженном конфликте», на линии фронта идут ожесточенные бои и существует реальный риск того, что украинские войска будут отброшены назад, отмечается в материале The Times, передает ТАСС. Лидеры Запада вынуждены обдумывать «такой кошмарный сценарий», пишет газета.

    Российское наступление, «очевидно, будет иметь катастрофические последствия для украинцев», подчеркивает издание. Это также поставило бы Запад перед «всевозможными трудными проблемами», говорится в материале.

    При этом в странах вдали от линии фронта Европы на востоке и юге Украины склонны принимать желаемое за действительное и быть неподготовленными к неприятным сюрпризам, отмечает The Times.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что военное поражение Украины неизбежно, несмотря на поддержку, оказываемую ей странами Запада.

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    29 марта 2024, 06:20 • Новости дня
    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта

    Кулеба счел «общение с Россией» возможным между саммитами по украинской «формуле мира»

    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта
    @ Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба изобразил украинскую «формулу мира» как меню, из которого страны могут выбрать отдельные пункты для работы, не касаясь других – «политически чувствительных» для них, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    По его словам, на саммите планируется встреча стран, «разделяющих эти принципы». Государства «выберут пункт меню» и создадут «группы», разработают план действий. При этом, как заявил Кулеба, «между саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками».

    Напомним, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.


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    28 марта 2024, 16:08 • Новости дня
    Генерал ВСУ назвал причину тяжелого положения Украины

    Генерал ВСУ Кривонос: Украина оказалась в тяжелой ситуации из-за ложных обещаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина оказалась в тяжелом положении из-за напрасных обещаний властей населению в скорой победе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Newsroom.

    По его словам, нынешнее текущее положение Украины связано с сформированной в 2022 году мощной информационной политикой, когда вместо того, чтобы объединять общество, украинцам начали рассказывать, что они уже практически победили и воюют вообще против какого-то недогосударства, у которого уже закончились ракеты, передает РИА «Новости».

    Как добавил Кривонос, жителям страны советовали заказывать билеты на набережную в Ялту.

    По его словам, к тому моменту, когда украинцы столкнулись с абсолютно другой действительностью, многие из тех, кто давал такие обещания, жили на Западе.

    Как считает Кривонос, в результате украинцы столкнулись с сильным разочарованием, но неспособность проводить причинно-следственные связи до сих пор не позволяет им найти действительно виноватых.

    Ранее Кривонос заявил, что украинская разведка не справляется с поставленными перед ней задачами.

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    28 марта 2024, 20:37 • Новости дня
    Посольство Казахстана рекомендовало согражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области
    Посольство Казахстана рекомендовало согражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Казахстана в стране рекомендовало своим гражданам покинуть эти регионы.

    «Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», – передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

    Для выезда с Украины в Казахстан посольство рекомендует использовать два наземных маршрута: через Польшу или Молдавию, а далее – коммерческим авиасообщением.

    Отмечается, что для выезда через Польшу гражданам Казахстана необходима шенгенская виза.

    Посольство также призвало казахстанцев не игнорировать воздушную тревогу и следовать в укрытие в случае ее объявления.

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    28 марта 2024, 18:51 • Новости дня
    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Дарья Григоренко

    Полтавский областной военкомат Украины обратился в полицию с просьбой доставить в военкоматы около 30 тыс. человек, которые не явились по повестке, сообщил представитель военкомата Роман Истомин.

    Как указал Истомин, на Украине полиция должна по обращению военкоматов доставлять людей в территориальный центр комплектации. По его словам, на тех, кто нарушает административный кодекс, формируется протокол, а потом постановление от начальника военкомата. Он подчеркнул, что в случае неуплаты человеком штрафа, на него составляется обращение по поводу доставки. Чаще всего, по мнению Истомина, это те, кто не явился после вручения повестки, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Общественное».

    Ранее замначальника Ивано-Франковского областного ТЦК Роман Боднарь заявил, что органы местного самоуправления саботируют мобилизацию, из-за чего военкоматы вынуждены вручать повестки на улицах.

    Напомним, Минобороны Украины заявило, что ВСУ в ходе мобилизации планируют заменить более 300 тыс. военных в зоне российской спецоперации. После принятия закона о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ планируют призвать до 500 тыс. человек. О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал президент страны Владимир Зеленский.

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    29 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты

    Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о новой волне массированных атак на энергообъекты

    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась новой волне атак на объекты генерации, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

    По его словам, массированная атака зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу взрывы прозвучали в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    29 марта 2024, 09:22 • Новости дня
    Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger

    Обозреватель Forbes назвал бесполезными танки Challenger, которые Британия передала Киеву

    Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Дэвид Экс в своей колонке для Forbes раскритиковал танки Challenger 2, которые Великобритания передала Украине, и назвал их бесполезными.

    В качестве проблем с Challenger 2 Экс указывает на то, что Украина получила танки без комплекта дополнительной брони, хотя лишние три тонны веса сделали бы британскую бронетехнику еще менее подвижной на мягкой украинской почве, передает РИА «Новости».

    Экс также раскритиковал 120-мм пушку танка, утверждая, что ее ствол изнашивается уже после 500 выстрелов, тогда как гладкоствольная пушка, по его словам, имеет втрое больший ресурс.

    Автор при этом указывает, что танков Challenger 2 Украина получила всего 14, один из которых уже был уничтожен.

    Экс считает, что не стоит тратить усилия на содержание и буксировку этих танков, поскольку Challenger 2 не подходит для украинского театра военных действий.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе населенного пункта Работино. Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области.

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    29 марта 2024, 00:51 • Новости дня
    Лавров: Украина – это верхушка айсберга

    Лавров: Помощникам Запада в борьбе с Россией дозволено все, включая нацизм

    Лавров: Украина – это верхушка айсберга
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим; он использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что двуличие Запада «вызывает очень серьезную озабоченность». «Единственное объяснение: Украина – это верхушка айсберга», – сказал он, пояснив, что главное для Запада – «декларированная цель – нанести стратегическое поражение России». По словам министра, «тем, кто готов своими телами эту цель для Запада попытаться выполнить, дозволено все, включая прямую поддержку теории и практики нацизма».

    Лавров отметил слова начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который заявил о теракте в «Крокус Сити Холле», что «не одобряет в принципе теракты против гражданских людей». «Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не этого человека», – сказал Лавров. Министр напомнил слова Буданова о том, что русские – это «люди с видоизмененной психикой, которые должны быть привлечены к справедливой ответственности». Причем, как пояснил сам Буданов, «справедливой ответственностью» украинские власти считают «только физическое устранение».

    Министр подчеркнул, что уничтожать русских на Украине юридически и физически призвали и другие украинские официальные лица, в том числе глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, теперь уже бывший секретарь СНБО Алексей Данилов. Звучали заявления о том, что Николаев и Харьков не должны «оставаться хоть в чем-то русскими городами». Лавров указал, что на Западе «знают об этих высказываниях».

    Он обвинил киевский режим в «войне против собственного народа» после госпереворота. Ее удалось «остановить подписанием Минских соглашений», но украинские власти «уничтожали все русское на Украине», а Запад «ни разу не сделала никакого публичного осуждения этих абсолютно противоправных действий», сказал Лавров. Министр отметил, что политика Киева «противоречит нынешней конституции Украины», гарантирующей «права русского – выделено отдельно – и других национальных меньшинств».

    Напомним, Лавров заявил, что с точки зрения здравой логики нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Однако «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, позиция Запада «становится навязчивой».

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    29 марта 2024, 05:46 • Новости дня
    Из-за видео амурных похождений военкома на Украине начали проверку

    В Ровненской области Украины начали служебную проверку из-за видео поцелуев военкома с тремя женщинами на рабочем месте

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как начальник Ровненского городского военкомата на Украине Александр Ярмошевич на рабочем месте целуется как минимум с тремя коллегами женского пола. В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что начали служебную проверку.

    Встречи Ярмошевича с каждой из женщин проходили в разные временные отрезки. Видеосъемка, вероятно, велась тайно, передает РИА «Новости».

    В ВСУ обещали дать «надлежащую оценку» как «содержанию смонтированного видеоряда», так и самому «тайному видеонаблюдению в служебном помещении».

    36-летний подполковник Ярмошевич был назначен на должность начальника военкомата после участия в так называемой «АТО» – карательной операции Киева против населения Донбасса.

    Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества.

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    29 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил что российские FPV-дроны «Джокер» в ходе спецоперации на Украине заставили сдаться в плен роту ВСУ.

    Отвечая на вопрос, какова была самая важная цель, которую поразили «Джокеры» на поле боя, Кузякин заявил, что 60 солдат ВСУ были вынуждены сдаться в плен, после применения FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что ВСУ встали в классическую линию обороны, в то время как российские военные «на бой вообще не пришли», а запустили FPV-расчеты, «размотавшие» сразу вторую линию украинской обороны. Кузякин добавил, что украинские военные поняли, что дальнейшее сопротивление не имеет смысла, так маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ.

    Ранее Кузякин сообщил, что российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды», которые уже применяются в тестовом режиме в зоне СВО.

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    29 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Россиянам рассказали, как бороться с украинским ЦИПсО

    Замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал фильм о том, как бороться с ЦИПсО

    Россиянам рассказали, как бороться с украинским ЦИПсО
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал подробную инструкцию о том, как действует украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), какие методы используют украинские пропагандисты и как бороться с дезинформацией.

    Учебно-методическое пособие доступно в Telegram-канале Безсонова в виде фильма.

    Каждому россиянину следует тщательно изучить эти материалы, чтобы не поддаться напору врага, защитить себя и своих близких, пишет «Блокнот.ру».

    «Уверен, что после внимательного изучения этого пособия, вы научитесь распознавать и противодействовать манипуляциям со стороны противника. Также сможете убедиться в том, что информационная война не ограничивается только виртуальным пространством», – подчеркнул Безсонов.

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    28 марта 2024, 14:47 • Новости дня
    ВСУ лишились очередного танка Abrams на Авдеевском направлении

    Минобороны России: ВСУ потеряли танк Abrams на Авдеевском направлении

    ВСУ лишились очередного танка Abrams на Авдеевском направлении
    @ Staff Sgt. Scott Longstreet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска на Авдеевском направлении потеряли еще один танк Abrams американского производства, сообщили в Минобороны.

    При этом за сутки ВС на этом направлении потеряли до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams, две машины пехоты, а также две американские гаубицы М777 и два орудия Д-30, говорится в Telegram-канале российского МО.

    Ранее российские войска отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении.

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    29 марта 2024, 12:09 • Новости дня
    Кимаковский: В Авдеевке обнаружены очаги массовых захоронений мирного населения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очаги массовых захоронений мирного населения обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, как ранее в Мариуполе, в Авдеевке обнаружены несколько очагов массовых захоронений, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что в могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий, предварительно, речь идет о десятках тел местных жителей, которые отказались покидать город.

    Ранее глава Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в черте города обнаружено массовое стихийное захоронение, оно расположено на старом кладбище.

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    29 марта 2024, 01:18 • Новости дня
    Лавров назвал экспромтом идею Макрона отправить французских военных на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента Франции Эммануэля Макрона отправить французских военных на Украину была явным экспромтом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что позднее французский лидер со своей «свитой» решили «как-то отыграть назад», но затем Макрон «вновь эту идею повторил», собравшись «создавать коалицию». Однако, как указал министр, в НАТО Макрону «осторожненько напомнили», что альянс решения принимает «коллегиально и коллективно».

    Лавров связывает заявления Парижа с попыткой «делать пиар» Макрону, поскольку у того «очень неважные дела дома». По мнению министра, Макрону потребовался «какой-то отвлекающий маневр в виде призывов добивать Россию».

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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