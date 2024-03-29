Главком ВСУ рассказал о веских причинах для отставки Залужного

Главком ВСУ Сырский рассказал о веских причинах для отставки Залужного

Tекст: Александра Юдина

По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены Залужного, тем более, что конфликт находился в активной фазе, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

Сырский отметил, что в самые тяжелые времена работал с Залужным «плечом к плечу».

При этом касательно изменений на поле боя после отставки Залужного действующий главком ВСУ сообщил, что «все зависит не только от главнокомандующего».

Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.