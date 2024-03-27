Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке

Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке

Tекст: Денис Тельманов

«В центре глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», – сообщает ТАСС.

Другой информации о визите Путина не приводится.

Отмечается, что центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов.

Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

Ранее на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.