Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
Путин: Армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи
Серьезная работа армейской авиации на поле боя достойна самой высокой оценки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Серьезная работа армейской авиации на поле боя достойна самой высокой оценки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
«Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения», – передает слова главы государства ТАСС.
Путин подчеркнул, что авиация требует большого профессионализма.
«Конечно, для человека непосвященного авиация – это прежде всего романтика неба, – сказал президент. – Но это требует хорошей профессиональной подготовки, серьезного отношения к делу. Это большая работа, нужно знать технику, уметь ею управлять. Это большая ответственная работа», – добавил Путин.
Президент в четверг посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.