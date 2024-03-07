Путин: Армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи

Серьезная работа армейской авиации на поле боя достойна самой высокой оценки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Tекст: Елизавета Шишкова

«Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин подчеркнул, что авиация требует большого профессионализма.

«Конечно, для человека непосвященного авиация – это прежде всего романтика неба, – сказал президент. – Но это требует хорошей профессиональной подготовки, серьезного отношения к делу. Это большая работа, нужно знать технику, уметь ею управлять. Это большая ответственная работа», – добавил Путин.

Президент в четверг посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

