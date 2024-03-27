Участники спасательной операции в «Крокусе» рассказали о важности сплоченности и единства

Tекст: Валерия Городецкая

Во встрече приняли участие заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный, помощник председателя Совета Ассоциации волонтерских центров Владислав Мунтяну, волонтер-медик Яна Балаценко и старшеклассник Артем Донсков, который вывел более 100 человек из горящего концертного зала, говорится в сообщении на сайте Российского общества «Знание».

Коринный рассказал о своей работе и отметил, что каждая чрезвычайная ситуация нестандартна, требует тщательной оценки, особого подхода. Прежде всего усилия направлены на спасение живых людей, и необходимо с каждым найти общий язык, чтобы взаимодействовать. Важно, чтобы пострадавшие тоже стремились помочь спасателям – это очень помогает в трудных обстоятельствах, и спасатели тоже действуют сообща в составе команды, отметил он.

События в «Крокус Сити Холле» с первых же часов объединили самых разных людей в искреннем желании помочь пострадавшим – врачей, сотрудников МЧС, доноров крови, таксистов, волонтеров и многих других наших соотечественников, рассказал Мунтяну, раскрывая тему взаимопомощи и добровольчества. Он отметил, что «наше общество показало небывалую сплоченность, которой не было даже во времена ковида», и поблагодарил всех, кто помогал в тяжелые минуты трагедии и после нее.

Еще одним участником беседы стал подрабатывающий в гардеробе «Крокуса» 14-летний Артем Донсков, который, рискуя своей жизнью, вывел из горящего «Крокуса» более 100 человек. Подросток признался, что в первые минуты чувствовал растерянность, но совместными с коллегами усилиями они смогли направить бегущих людей к аварийному выходу и подсказали, в каком направлении уходить от «Крокуса».

Также выступила волонтер-медик Яна Балаценко, которая, увидев новости 22 марта, сразу отправилась на помощь и вместе с другими добровольцами всю ночь раздавала воду, чай, печенье пострадавшим и сотрудникам спецслужб на месте происшествия. Свой день рождения, 23 марта, девушка встретила на станции переливания крови, где помогала координировать массовые потоки доноров, желающих поддержать пострадавших в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Волонтер сказала, что в ее памяти этот день останется как «день сильного российского народа», потому что желание помогать объединило врачей и волонтеров, пенсионеров и подростков, бизнесменов и служащих.