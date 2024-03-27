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    Против Орбана запустили майданые технологии
    Стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине
    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль
    В КС пояснили правила ответа на запрос по смертной казни
    СК сообщил об опознании 84 тел погибших в «Крокусе»
    Член паралимпийской сборной России погибла в теракте в «Крокусе»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    7 комментариев
    27 марта 2024, 18:55 • Новости дня

    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    InfoBRICS: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

    СМИ: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS сообщает, что в результате авиаударов ВС России по центрам принятия решений на Украине погибли высокоранговые офицеры ВСУ.

    По мнению Лейроса, в атаке были применены гиперзвуковые ракеты. Он считает, что гибель высокопоставленных офицеров нанесет серьезный удар киевским силам, передает РИА «Новости».

    Эксперт отмечает, что подобные операции указывают на переход конфликта в новую фазу, и удары по важным объектам будут продолжаться.

    Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК.

    27 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    Стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине

    Forbes: Не менее семи из десяти переданных Киеву Швецией танков выведены из строя

    Стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине
    @ U.S. Army/Gertrud Zach

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее семи из десяти переданных Киеву шведских танков Strv 122, сообщил журнал Forbes.

    По информации издания, всего за несколько месяцев 21-я шведская бригада, вооруженная поставленной Стокгольмом техникой, потеряла семь из десяти танков Strv 122, передает ТАСС.

    Forbes добавляет, что три танка украинцы планировали отремонтировать в Литве, но отсутствие запчастей приведет к тому, что на их ремонт потребуются месяцы.

    Ранее Forbes сообщил, что ВСУ потеряли пятую часть танков Leopard 2 из-за ударов ВС России.

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    26 марта 2024, 22:03 • Новости дня
    Эксперты увидели «китайский след» в замене секретаря СНБО Украины

    Политолог Корнилов: Секретарь СНБО Украины Данилов создавал проблемы для Украины

    Эксперты увидели «китайский след» в замене секретаря СНБО Украины
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press,szru.gov.ua/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    Алексей Данилов был образцом непрофессионального украинского политика. Его оскорбительные высказывания в адрес представителей ведущих государств создавали Украине массу проблем. Последней каплей стали оскобрления в адрес китайского дипломата Ли Хуэя, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Корнилов и Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский снял Алексея Данилова с поста секретаря СНБО.

    «Алексей Данилов давно получил репутацию крайне непрофессионального человека. За ним числится огромное количество нарушений дипломатического протокола. Он очень часто позволял себе оскорблять важных государственных деятелей других стран. Разумеется, это не могло не приводить к некоторым проблемам для Украины», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Думаю, что его уход с должности напрямую связан с неспособностью выполнять должностные обязанности. В этой ситуации куда больше вопросов вызывает назначение его преемником Александра Литвиненко. Этот человек крайне умен и ранее занимал пост главы Службы внешней разведки Украины», – отмечает он.

    «На мой взгляд, позиция главы внешней разведки повыше с точки зрения влияния, нежели позиция секретаря СНБО. С чем связано его неожиданное понижение – непонятно. Вполне возможно, что в настоящий момент в офисе Зеленского происходит передел власти, судить о котором ввиду нехватки данных – сложно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается самого Литвиненко, то он находится на достаточно хорошем счету в НАТО. Его карьерному взлету не помешал даже тот факт, что он является выпускником Академии ФСБ России. Разумеется, в профессиональном плане он смотрится куда более выигрышно, чем Алексей Данилов», – акцентирует Корнилов.

    Замена секретаря СНБО также может свидетельствовать о том, что на Украине формируется группа людей, желающих проложить дорогу к мирным переговорам, считает политолог Владимир Скачко. «Вполне возможно, что часть окружения Зеленского хочет приблизить окончание конфликта и способствует уходу «нерукопожатных» людей с постов», – заметил он.

    «Данилов был и является ярким примером деградации украинской государственности. Бездарный человек, продвинувшийся вверх лишь за счет бездумного повторения патриотических лозунгов. Он долгое время позволял себе крайне опасные выражения. Кульминацией его карьеры стал резкий выпад в сторону важного китайского дипломата Ли Хуэя», – уточняет эксперт.

    «Сейчас именно Пекин выступает одним из лидеров мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Демарш Данилова мог повлиять на настрой КНР, из-за чего круги, настроенные против «ястребиной» политики, вполне могли способствовать его уходу. Потеря невелика: единственное, что хорошо бы получилось у экс-главы СНБО – подавать палочки Ли Хуэю на чайной церемонии», – указывает Скачко.

    Даниловщина в украинской политике запомнится как время беспардонного использования СНБО в качестве репрессивно-карательного органа, рассуждает политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале. «Он стал тем, кто согласился выполнять самую грязную работу – введение санкций, составление списков неугодных, озвучивание заведомо ложной информации. Он намеренно становился одиозным, собирая на себя весь негатив», – подчеркивает эксперт.

    «Новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко – прямая противоположность: эрудированный, умный, любитель литературы, музыки и философии, знаток мировой системы принятия решений, в том числе и закулисной. Он крайне осторожен в высказываниях и не любит публичность. Но при этом влиятелен. Как шеф внешней разведки, находился в информационной тени своего конкурента Буданова. Но в отличие от него, всегда был ближе к «телу» первого лица», – резюмирует Бондаренко.

    Ранее должность секретаря СНБО Украины по указу Владимира Зеленского покинул Алексей Данилов. Его преемником назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Перестановка произошла после того, как Данилов публично оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, отметив, что КНР не может диктовать офису Зеленского условия мира.

    Экс-секретарь СНБО сделал вид, что забыл имя дипломата, после чего нецензурно исковеркал его. Кроме того, он заявил, что «какой-то» спецпредставитель из Поднебесной не имеет право принимать решения о начале диалога Украины и России. Позже спикер МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что ему ничего не известно о произошедшем.

    Новый секретарь СНБО Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. В 1994 году окончил Московский институт криптографии при Академии ФСБ. По специальности – шифровальщик. В 2005-м стал руководителем управления департамента государственной безопасности аппарата СНБО. При Петре Порошенко был заместителем секретаря СНБО. С 23 июля 2021 по 26 марта 2024 года – глава Службы внешней разведки Украины.

    Также известно, что Литвиненко прошел курсы повышения квалификации в Йоркском университете (Торонто, Канада) и Маршалл-центре (Гармиш-Партенкирхен, Германия). Кроме того, он окончил Королевский колледж оборонных наук в Британии в 2012 году.

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    26 марта 2024, 21:34 • Новости дня
    СМИ: Капитаном врезавшегося в мост в США судна оказался украинец

    СМИ: Капитаном судна, которое снесло мост в США, оказался украинец

    СМИ: Капитаном врезавшегося в мост в США судна оказался украинец
    @ IMAGO/mpi34/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Капитан судна Dali, которое снесло автомобильный мост в американском Мэриленде, предположительно, может иметь гражданство Украины.

    Данные о том, кто управляет судном, находятся на портале Balticshipping, пишет издание Страна.

    Напомним, во вторник в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился автомобильный мост длиной 2,57 км после столкновения с грузовым судном. В ФБР отвергли версию теракта.

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    27 марта 2024, 08:48 • Новости дня
    Стало известно о способности российских танковых ракет пробивать любую бронетехнику ВСУ
    Стало известно о способности российских танковых ракет пробивать любую бронетехнику ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танковые ракеты, применяемые в зоне спецоперации, эффективно уничтожают любую бронетехнику ВСУ, в том числе танки НАТО, прошивая их в любой проекции, сообщил источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», танки Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М используют комплекс «Рефлекс-М» с ракетой «Инвар-М1», которая имеет тандемную кумулятивную боевую часть и бронепробиваемость до 800 мм за динамической защитой.

    Он добавил, что в результате вся бронетехника войск Украины, включая образцы НАТО, прошивается этими ракетами в любой проекции, в том числе танки – в лобовой проекции, также зафиксированы случаи детонации боекомплекта бронетехники ВСУ от первого попадания «Инваров».

    По словам источника, управляемые ракеты имеют дистанцию точного поражения цели до 5,5 км, в то время как неуправляемые снаряды танков ВСУ, в том числе иностранных, имеют эффективную дальность не более 2–2,5 км, кроме того, эти ракеты применяются для поражения малоразмерных защищенных целей типа долговременных огневых точек.

    Ранее ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли шесть танков.

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    27 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    ВСУ обстреляли болгарское поселение на Украине болгарскими снарядами

    «Боевое братство»: ВСУ бьют по болгарам в Херсонской области болгарскими боеприпасами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ обстреливают поселение этнических болгар в городе Алешки Херсонской области боеприпасами болгарского производства, сообщил руководитель херсонского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», депутат регионального парламента Игорь Телегин.

    Как рассказал Телегин на круглом столе, посвященном поставкам странами НАТО оружия на Украину, ВСУ из 120-мм минометов обстреливают Алешки, где есть болгарское поселение, болгарскими снарядами, передает ТАСС.

    Факт обстрелов снарядами болгарского производства левобережья Днепра подтвердил и представитель отдельного добровольческого разведывательного батальона им. Маргелова Алексей Бурлаков, заявивший, что 120-мм снаряды действительно произведены на болгарском заводе «Арсенал». Он уточнил, что боеприпасы были произведены в 2016 году.

    Военный волонтер Алексей Живов во время своего выступления назвал убийство этнических болгар с помощью оружия, официально поставляемого для ВСУ со стороны Болгарии, геноцидом, который осуществляют болгары по отношению к своим культурно-этническим соотечественникам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Болгария вооружила Украину втайне от болгар.

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    26 марта 2024, 20:06 • Новости дня
    В Севастополе в результате атаки в ночь на 24 марта повреждены около 100 домов
    В Севастополе в результате атаки в ночь на 24 марта повреждены около 100 домов
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 24 марта Севастополь подвергся ракетной атаке, по информации директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, в результате атаки пострадали около 100 жилых домов.

    По словам Краснокутского, 96 многоквартирных и частных домов получили повреждения различной степени тяжести. В 30 административных и коммерческих зданиях выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Также пострадали 62 единицы техники, шесть из которых – пассажирские катера. 25 личных автомобилей получили повреждения осколками, передает ТАСС.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на Севастополь 23 марта зафиксировано три прямых попадания по жилым домам. Один человек погиб, восемь эвакуированы.

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    27 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений

    Очевидцы сообщили об усилении в Киеве и области оборонительных сооружений

    Вокруг Киева началось укрепление оборонительных сооружений
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Очевидцы сообщили, что в Киеве и области наблюдается усиление оборонительных мер. По их словам, по всему периметру города устанавливаются новые посты с военными, а старые окопы обновляются и углубляются.

    В лесопарковой зоне на северо-западе Киева, по словам очевидцев, «буквально за последние дни обновили, очистили от травы, даже углубили» старые окопы, вырытые еще год назад, передает ТАСС.

    В районе Вышгорода в Киевской области по направлению к Белоруссии также наблюдается усиленный контроль со стороны военных.

    Ранее российские ученые Александр Бартош и Анатолий Летяго из Академии военных наук в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», раскрыли план Великобритании по созданию буферной зоны вокруг Киева с помощью сил НАТО.

    Согласно предложению Британии, к маю 2024 года крупные мобильные силы НАТО из Румынии и Польши должны были быть готовы к вводу на Украину. Целью операции было создание буферной зоны в районе занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.

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    27 марта 2024, 13:24 • Новости дня
    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши

    Военный эксперт Бартош: Высокая смертность на учениях говорит о плохой подготовке армии Польши

    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Польша направила на Украину огромное количество наемников и собственной военной техники. Это серьезно бьет по обороноспособности страны. Кроме того, пристальное внимание к ВСУ отвлекает Варшаву от организации и подготовки своей армии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране.

    «Известные нам факты гибели польских солдат на учениях говорят о крайне низком уровне организации подготовительных мероприятий. Обычно подобные учения планируются задолго до их начала. Руководство старается продумать каждый шаг предстоящих тренировок. Разумеется, создание безопасных условий для служащих должно быть приоритетом для командного состава», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «По всей видимости, Варшава слишком увлеклась конфликтом на Украине. До организации учений у нее попросту не доходят руки. Польша значительно израсходовала запасы собственных вооружений. Огромное количество техники и наеников отправлено ВСУ. Конечно, страна пытается восполнить потери этих двух лет», – отмечает он.

    «США и Южная Корея активно осуществляют поставки Варшаве современных образцов боевых машин. Однако встает вопрос: а насколько умело с этими новинками обращаются местные солдаты? Не думаю, что они успели на приличном уровне освоить пользование данной техникой. Скорее всего, в этом плане тоже до сих пор возникают определенные проблемы. В целом, мы можем говорить о неадекватности как политических, так и военных элит Польши. Если на учениях у них такие результаты, то что будет в случае реальных боевых действий?», – подчеркивает собеседник.

    Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране. Об этом говорится на официальном сайте министерства обороны страны. Инцидент произошел в Татрах во время занятий по горной подготовке. При этом трагедия стала пятым случаем смерти военнослужащих государства в рамках проводимых мероприятий.

    До этого в результате взрыва на полигоне в Солярне тяжелые ранения получили два сапера. Своевременно оказать медицинскую помощь им не удалось – оба скончались на месте учений. В начале марта в одном из учебных центров на двух солдат наехала боевая машина пехоты. Об этом сообщает ТАСС.

    При этом указ о приостановке подготовительных мероприятий не касается «действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат». Параллельно с этим оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети Х (запрещена на территории РФ, ранее – Twitter) сообщило о гибели бригадного генерала.

    Отмечается, что Адам Морчак умер «по естественным причинам, в свободное от службы время». Ряд экспертов считают, что с помощью такой формулировки власти страны могли замаскировать гибель офицера на территории Украины.

    До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов альянса, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

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    27 марта 2024, 14:03 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки заняли более выгодные позиции на двух направлениях, сообщили в российском Министерстве обороны в среду.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 220 человек, два танка, две БМП и три автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, американская гаубица М198, немецкая САУ PzH 2000, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н» и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила девять контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад у Шумов, Ленинского, Тоненького, Водяного, Первомайского и Бердычей в ДНР.

    ВСУ потеряли там до 255 человек, две БМП и шесть автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены САУ М109 Paladin, американская гаубица М777 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и отразила три контратаки украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны у Старомайорского в ДНР.

    ВСУ потеряли до 60 человек, два БТР, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика».

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    27 марта 2024, 17:31 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ врезался в административное здание в Белгороде

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Белгороде украинский БПЛА попал в административное здание, разбив окно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в результате происшествия есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, говорится в Telegram-канале главы региона.

    В результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Белгородом 18 воздушных целей.

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    27 марта 2024, 12:07 • Новости дня
    Российские войска продвинулись у Работино и Новопрокоповки

    Рогов: Силы России продвинулись на сотни метров у Работина и Новопрокоповки

    Российские войска продвинулись у Работино и Новопрокоповки
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продвинулись минимум на 200 метров на северо-восток от Новопрокоповки и на сотни метров северо-западнее Работино в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на северо-востоке от Новопрокоповки ВС России продвинулись как минимум на 200 метров, начиная срезать работинский выступ, также российские войска продвинулись по переднему краю северо-западнее Работино на сотни метров, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что за сутки на Ореховском направлении ВС России отбили несколько атак ВСУ в самом Работино, северо-западнее Нестерянки и северо-западнее Вербового, потери противника существенные. По его словам, в последние дни большие потери в районе Работино несут подразделения ВСУ из Черновицкой области.

    Ранее Рогов сообщил, что российские войска прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра.

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    26 марта 2024, 21:22 • Новости дня
    В Харькове пообещали восстановить электроснабжение за 7-10 дней

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что полное восстановление электроснабжения Харькова займет от 7 до 10 дней, если не будет новых разрушений.

    Он уточнил, что возможно понадобится до двух недель, передает РИА «Новости».

    Кудрицкий подчеркнул, что это возможно только при условии отсутствия новых масштабных разрушений энергосистемы. По его словам, сейчас в Харькове ведутся работы по восстановлению электроснабжения объектов критической инфраструктуры, жилых домов и промышленных предприятий.

    Напомним, после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением.

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    27 марта 2024, 11:15 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон разгневал американских и европейских союзников

    Bloomberg: Слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали чиновников США

    Tекст: Ольга Никитина

    Противоречивый комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о «сапогах на земле» вызвал недовольство со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и «разозлил» американских чиновников, поскольку такие высказывания, по их мнению, могут спровоцировать столкновение с Россией, пишут СМИ.

    В статье Bloomberg говорится, что недовольство со стороны союзников Макрон заслужил тем, что отказался публично исключать возможность отправки французских войск на Украину. Французский лидер, констатирует издание, не пользуется полной поддержкой союзников.

    Попытки Макрона держать российское руководство «в напряжении», возможно, дали противоположный эффект, говорится в публикации. Франция отстает от своих союзников по объему помощи Украине, при этом требуя от ЕС ввести санкции против российского зерна, что вызывает недовольство европейских фермеров.

    Несмотря на то, что некоторые страны ЕС приветствуют жесткую позицию Макрона по отношению к России, его критики считают, что он больше говорит, чем делает. В частности, Франция до сих пор не внесла финансовый вклад в инициативу по закупке снарядов для Украины, в то время как Германия выделила 300 млн евро, продолжает Bloomberg.

    С начала боевых действий на Украине Франция значительно отстает от своих союзников по общему объему помощи, отправленной Киеву. Так, Франция пообещала Киеву менее 2 млрд евро в поддержку, в то время как Германия – 22 млрд евро.

    Газета Politico писала ранее, что жесткая риторика Макрона не принесла ему популярности среди избирателей.

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    27 марта 2024, 16:23 • Новости дня
    Западные СМИ предрекли потерю Украиной новых земель и войск

    BI: Преимущество России в артиллерии могут стоить Киеву земель и военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина может потерять еще больше территорий и опытных военных из-за преимущества России в области артиллерии и неопределенности по поводу помощи от Запада, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов.

    Как пишет издание, из-за того, что Украина продолжает тратить ресурсы ПВО, а военной помощи Запада не поступает, Киев может потерять больше территории и опытных военных, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, ВКС России могут начать беспрепятственно действовать над полем боя, плюс к тому Российская армия обладает серьезным преимуществом в артиллерии.

    Business Insider сообщает, что плохое положение ВСУ Киева также связано с эффективным использованием Россией планирующих бомб, так что перспективы Киева на поле боя выглядят все более мрачными.

    Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и, по сути, некомпетентна.

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