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    Стало известно о способности российских танковых ракет пробивать любую бронетехнику ВСУ
    Песков: Поручение Путина по приставкам направлено на создание игровой индустрии
    Увеличилось число жертв теракта в «Крокусе»
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    Мнения
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    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    6 комментариев
    27 марта 2024, 16:07 • Новости дня

    Германия решила увеличить свой контингент в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Германия решила увеличить число своих полицейских в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое руководство намерено увеличить численность своих сотрудников в мониторинговых миссиях ЕС в Грузии и Армении, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

    Для гражданской миссии ЕС в Армении максимальное число полицейских увеличат с 15 до 25, для наблюдательной миссии ЕС в Грузии – с 20 до 30, сообщил Хебештрайт, передает РИА «Новости».

    В миссии в Сомали контингент увеличат с 10 до 20 сотрудников из Германии.

    Программа защиты гражданской миссии ЕС на армянской стороне армяно-азербайджанской границы была запущена в феврале 2023 года. Общее число гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая 50 невооруженных наблюдателей.

    Миссия Евросоюза в Грузии учреждена в 2008 году, там гражданские наблюдатели патрулируют районы у границы и следят за соблюдением всеми сторонами соглашений, подписанных Грузией и Россией.

    25 марта 2024, 18:19 • Новости дня
    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»

    Эксперт Лукьянов: Неявка российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента» стала ответом на действия послов ЕС

    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»
    @ IMAGO/Mikolaj Janeczek/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Неявка российского посла Сергея Андреева в МИД Польши, вероятнее всего, зеркальное действие в ответ на отказ послов стран ЕС прийти на встречу с министром иностранных дел России в начале марта, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов объяснил неявку российского посла в МИД Польши ответом на отказ послов стран Евросоюза прийти на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, пространство дипломатического взаимодействия продолжает сужаться, отсекая уже даже формальные контакты.

    Ранее посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.

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    25 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве

    Немецкий политолог Рар: На Западе опасаются возвращения ИГИЛ и напуганы терактом в Москве

    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Руководство западных стран опасается возвращения ИГИЛ, поэтому оно очень обеспокоено терактом в Москве. Однако перед тем как говорить о виновниках трагедии, стоит дождаться итогов расследования. Уверен, что российские правоохранители узнают правду, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе».

    «Я вижу, что власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве. Здесь очень боятся возвращения ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в Европу. Все еще помнят атаки в Париже и Брюсселе, организованные радикальными исламистами. В ФРГ скоро начнется чемпионат Европы по футболу и правоохранительные органы Германии опасаются таких нападений», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Самое разумное сейчас – дождаться результатов расследования. Сегодня все, кому не лень, продвигают свои версии произошедшего. К счастью, российским правоохранителям удалось задержать преступников. Злоумышленники дают показания, поэтому уверен, что следы, ведущие к заказчикам теракта, найдутся», – подчеркнул он.

    «Появилась информация, что циркулирующее в соцсетях сообщение о том, что ИГИЛ взяло на себя ответственность – это фейк. Этого нельзя исключать, но в то же время известно, что организация не была уничтожена на Ближнем Востоке. Из Ирака она переправилась в Афганистан, также ее подполье существует и в странах Центральной Азии. Группировка сейчас должна или опровергнуть свою причастность, или подтвердить повторно», – акцентировал эксперт.

    «Но правду скрыть невозможно. И если будет прослежен след ИГИЛ на Украине, это будет означать новый виток войны. Я очень надеюсь, что группировка не откроет второй фронт против Москвы», – резюмировал Рар.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

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    25 марта 2024, 23:47 • Новости дня
    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом

    Боррель объяснил решение Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией собственными интересами ЕС

    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель сказал, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как подчеркнул Боррель, помощь Киеву объясняется «не только щедростью». «Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он, добавив, что поддержка Украины отвечает и интересам США как «глобального игрока».

    Напомним, Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

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    25 марта 2024, 15:04 • Новости дня
    ЕС отверг связь Украины с терактом в Подмосковье
    ЕС отверг связь Украины с терактом в Подмосковье
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз не располагает доказательствами причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Конечно, мы полностью отвергаем (сообщения о связи Украины с терактом – прим. ВЗГЛЯД). Нет никаких признаков того, что Украина связана», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Стано также добавил, что ЕС мог бы возобновить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, если бы Москва выступила с соответствующим предложением.

    «Если Россия выступит с заслуживающим доверия предложением, которое имеет рациональную основу и соответствует международным правилам, ЕС, возможно, не скажет нет», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

    Ранее американский предприниматель Дэвид Сакс предположил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» может стоять Украина. Он считает, что Вашингтон должен отказаться от поддержки Киева, если эта информация подтвердится.

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    26 марта 2024, 13:05 • Новости дня
    В Тбилиси не захотели вступать в ЕС ценой отказа от «традиций и веры»
    В Тбилиси не захотели вступать в ЕС ценой отказа от «традиций и веры»
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Депутат от парламентского большинства Ираклий Заркуа заявил, что Грузии не нужен Евросоюз, если взамен за вступление от грузин потребуют отказаться от традиций и веры, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если у нас отнимут веру, традиции, не дадут возможность называть сына сыном, а дочь – дочерью, маму мамой, а папу папой, то зачем мне тогда Евросоюз или иные объединения?» – сказал он.

    Депутат напомнил, что накануне были инициированы изменения в грузинские законы, включая Конституцию, направленные на запрет пропаганды ЛГБТ.

    По словам Ираклия Заркуа, «эти новации направлены на защиту семейных ценностей и будущих поколений».

    «Есть конкретные вызовы на этом направлении. Идут атаки на нашу идентичность, на церковь, на культуру, на ментальность. Мы должны этому противостоять и защитить наши интересы», – сказал он.

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    25 марта 2024, 09:29 • Новости дня
    ЕС после санкций против России переключился на импорт древесины из США и Турции

    Tекст: Ольга Никитина

    В 2023 году после введения санкций против российской древесины Евросоюз переориентировался на поставки из США и Турции, свидетельствуют данные европейской статслужбы.

    До эмбарго, введенного в апреле 2022 года, Россия была крупнейшим поставщиком древесины для ЕС, передает РИА «Новости».

    В 2023 году США нарастили поставки в 1,6 раза – до 1,3 млрд долларов, а Турция – вдвое, до 440 млн долларов.

    Среди других стран, увеличивших поставки, Камерун (на 31%), Норвегия (12%) и Великобритания (10%).

    Из стран СНГ поставки в ЕС в денежном выражении значительно увеличили Киргизия (рост с 2021 года в 6448 раз, до 8,8 млн долларов), Казахстан (в 324 раза – до 136,2 млн долларов), Таджикистан (в 6,3 раза), Грузия (в 3,39 раза), Азербайджан (в 3,3 раза) и Армения (в 1,46 раза).

    Ранее сообщалось, что вопреки санкциям и прогнозам, российские лесопромышленники смогли оперативно заменить европейские рынки на азиатские.

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    27 марта 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии

    Политолог Трухачев: Орбан переживет уличные протесты в Будапеште

    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Протесты в Венгрии выгодны местной оппозиции, которая стремится получить больше поддержки населения перед выборами в Европарламент. Я не думаю, что Брюссель будет убирать Виктора Орбана с помощью демонстраций. ЕС просто подвергнет его обструкции и попробует привести лояльные себе силы на голосование, сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Будапеште начались протесты с требованием отставки Орбана.

    «В Венгрии есть граждане, недовольные политикой Орбана. Более того, именно столица ранее голосовала против его партии. Поэтому неудивительно, что в Будапеште прошло факельное шествие», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика – это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому, я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», – отмечает собеседник.

    «В данном протесте заинтересованы лидеры венгерской оппозиции. Они хотят проявить себя, чтобы получить поддержку населения и Брюсселя. Дело в том, что в скором времени будут проводиться выборы в Европарламент. Практически все, что происходит в ЕС сейчас, следует рассматривать через призму этого голосования», – подчеркивает он.

    «Я не думаю, что против Венгрии будут применяться майданные технологии. Это страна Евросоюза, границы у нее открыты, и масштабные выступления могут быть опасны для соседних государств. Поэтому Орбана будут подвергать обструкции на уровне ЕС, не давать денег, поддерживать оппозицию и готовить общественное мнение против него. Все будет сделано для того, чтобы на следующих выборах пришли к власти лояльные Брюсселю силы», – резюмировал Трухачев.

    Ранее в Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта. Несколько тысяч человек, многие из которых несли в руках факелы, устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута.

    Отмечается, что призыв провести акцию выдвинул бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, который обвинил власти в системной коррупции. В частности, он опубликовал запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, которая работала министром юстиции страны, в котором она рассказывает о попытке уничтожить часть доказательств по делу госсекретаря минюста Пала Волнера, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьердя Шадля.

    Ранее венгерское правительство сочло неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в ходе которой он раскритиковал правительство республики за «антиамериканские отношения» и связи с Россией.

    Кроме того, в середине марта президент США Джо Байден утверждал, что Орбан стремится к диктатуре, сообщает ТАСС. Такую версию американский лидер изложил, выступая на встрече со сторонниками в Филадельфии. В ответ на это министерство иностранных дел европейской республики вызвало посла Штатов в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные заявления Белого дома серьезно осложняют двусторонние отношения.

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    25 марта 2024, 11:07 • Новости дня
    В Грузии собрались поменять конституцию ради защиты от гей-пропаганды

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» в понедельник инициировала поправки в конституцию и другие законы ради защиты от пропаганды нетрадиционных отношений, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы должны принципиально защитить семейные ценности и будущие поколения от неисправимых последствий псевдолиберальной пропаганды», – сказал он.

    По его словам, в частности, в конституции Грузии «четко запишут гарантии защиты семейных ценностей и несовершеннолетних».

    Мамука Мдинарадзе сказал, что все поправки будут вноситься в течение этого года.

    В Конституции Грузии с 2017 года записано, что брак является союзом мужчины и женщины.

    Законом будут упорядочены «приравниваемые к браку» отношения, которые предусматривают «союз одного генетического мужчины и одной генетической женщины».

    Также, в частности, будут запрещены медицинские вмешательства для изменения пола.

    В документы будут вноситься только такие дефиниции, как «мужской пол», «женский пол».

    Будут запрещены собрания, на которых могут популяризироваться однополые браки и интимные отношения, инцест, смена пола, а также пропаганда этого.

    Ранее Мамука Мдинарадзе отмечал, что «власти Грузии твердо защищают права человека, включая права лиц с нетрадиционной ориентацией. Грузинское общество всегда было толерантным, но оно не может быть толерантным к псевдолиберальной пропаганде».

    Мамука Мдинарадзе отмечал, что в тех странах, где особенно сильна такая идеология, согласно международным опросам, до 20% достигает численность лиц в возрасте от 18 до 25 лет, приверженных нетрадиционной сексуальной ориентации.

    При этом исполсек «Грузинской мечты» не исключал давления на Грузию для узаконивания «гражданского партнерства», которое может подразумевать и нетрадиционные союзы.

    «Псевдолибералы ополчились против терминов «мать» и «отец», «жена» и «муж», требуют «гендерно нейтральной» терминологии, в некоторых странах позволяют детям самим выбирать свой пол. Логично предположить, что потом потребуют изъять из удостоверяющих личность документов графу «пол», – говорил Мамука Мдинарадзе.

    Он отмечал, что от Грузии ежегодно требуют допустить проведение гей-парадов, тогда как более 90% населения страны против этого.

    По словам Мамуки Мдинарадзе, «такая пропаганда вовсе не является защитой прав человека, это только популяризация нетрадиционных отношений, и это большая опасность для общества».

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    26 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    Ответственный за конфискацию активов России еврокомиссар временно покинул ЕК

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, ответственный за работу по конфискации российских замороженных активов, временно покинул Еврокомиссию, сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари.

    Рейндерс ушел в неоплачиваемый отпуск для участия в выборах генсека Совета Европы, передает ТАСС.

    Отмечается, что глава Еврокомиссии не может отвергнуть прошение еврокомиссара об «электоральном отпуске».

    Ранее в ЕК оценили налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов.

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    26 марта 2024, 09:14 • Новости дня
    Стоимость российского урана для ЕС выросла до максимума с 2013 года
    Стоимость российского урана для ЕС выросла до максимума с 2013 года
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Стоимость импорта урана из России для Евросоюза в 2023 году достигла 1713 евро за килограмм, что стало максимумом с 2013 года. Таким образом, цены для ЕС выросли с 678 евро за килограмм в 2021 году в 2,5 раза.

    Объемы поставок российского обогащенного урана в ЕС по итогам прошлого года составили 253 тонны на 430 млн евро, что составляет 19% всех его покупок странами ЕС, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, ЕС покупал у России обедненный уран, но в небольших объемах. Главным образом страны объединения приобретали его друг у друга.

    Страны ЕС также в больших количествах приобретают природный уран, здесь крупнейшим поставщиком в 2023 году была Канада.

    Суммарно в прошлом году объединение импортировало 24 тыс. тонн урана из стран вне ЕС на 3,2 млрд евро, а объемы торговли им внутри объединения составили почти 13,5 тыс. тонн на 1,9 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что экспорт урана и других радиоактивных элементов в Соединенные Штаты из России в прошлом году превысил показатели за более чем десятилетний период.

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    25 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Азербайджан отверг заявления о поставках минометных снарядов на Украину

    Азербайджан отверг утверждения в армянском сегменте Сети о поставках минометных снарядов на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство оборонной промышленности Азербайджана отвергло утверждения о поставках минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах.

    Армянские СМИ и каналы в Telegram заявили, что в 2022–2023 годах по линии министерства оборонной промышленности Азербайджана Киев получил около 25 тыс. минометных снарядов калибра 82 мм, передает ТАСС.

    В ответ на армянские публикации министерство назвало эти сведения «фейками и дезинформацией». В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения в армянских каналах уже появлялись. Министерство вновь подчеркнуло, что Азербайджан не поставлял никакой продукции военного назначения «в указанном направлении».

    Напомним, Украина жалуется на «огромный дефицит артиллерийских снарядов и других типов вооружений».

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    26 марта 2024, 10:22 • Новости дня
    Экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с Путиным

    DPA: Экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с Путиным и готовности к сотрудничеству с Россией

    Экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с Путиным
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил агентству DPA, что сохранил дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным, отвергая критику сотрудничества с российскими энергетическими компаниями после завершения политической карьеры.

    Шредер заверил, что поддерживает дружеские отношения с российским лидером, несмотря на ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, есть надежда, что его партия вернется к своим антивоенным традициям и попытается внести вклад в мирное урегулирование на Украине. Кроме того, Шредер выразил надежду, что действующий канцлер Олаф справится с этой задачей.

    Ранее Шредер назвал верным решение действующего канцлера Олафа Шольца не передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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    26 марта 2024, 10:05 • Новости дня
    Кулеба признался, что устал получать выговоры из Берлина за вопросы о Taurus

    Глава МИД Украины Кулеба признался, что устал получать выговоры из Берлина за вопросы о поставках Taurus

    Кулеба признался, что устал получать выговоры из Берлина за вопросы о Taurus
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался европейскому изданию Politico, что устал получать «раздраженные замечания» из Берлина из-за вопросов о поставке крылатых ракет Taurus Киеву.

    По его словам, каждый раз из Германии приходят «раздраженные замечания», если речь идет о поставке ракет Taurus, передает РИА «Новости».

    При этом Кулеба отметил, что Берлин сам поставил себя в подобную ситуацию, в этой связи и выход должен найти сам.

    В Германии же немецкий экс-канцлер Герхард Шредер назвал верным решение действующего канцлера Олафа Шольца не передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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    25 марта 2024, 05:46 • Новости дня
    Минфин Германии пожаловался на падение конкурентоспособности страны

    Глава минфина Германии Линднер заявил о снижении экономической конкурентоспособности страны

    Tекст: Антон Антонов

    Экономическая конкурентоспособность Германии снижается уже на протяжении десяти лет, несмотря на рекордные вложения со стороны государства, заявил глава минфина страны Кристиан Линднер.

    Линднер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что инвестируют как никогда много, но «экономическая конкурентоспособность снижается каждый год, начиная с 2014 года». При этом расходы на социальную сферу составляют львиную долю бюджета, передает РИА «Новости».

    Он призвал повысить эффективность. Министр выразил сомнение в том, что государственные вливания способны сделать экономику Германии конкурентоспособной. По его словам, власти должны «создавать условия, благоприятные для развития экономики, которая генерирует доходы для казны».

    Напомним, министр экономики и проблем климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек позволил себе нецензурную брань, призывая политиков решать существующие проблемы.

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    25 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    В греческом парламенте Европу и США сравнили с проституткой и сутенером

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сравнил Европу и США с проституткой и сутенером

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон выступил с докладом на конференции в греческом парламенте, в ходе которой обсуждали пути достижения мира на Украине.

    Джонсон, как пишет EU Today, представил «несколько необычную точку зрения». Он заявил, что в конфликте на Украине виновны Европа и США. Аналитик задался вопросом о том, зачем НАТО заключило с Украиной соглашение в 1997 году, ведь Россия тогда «не была военной державой, намеревавшейся вторгнуться в Европу».

    «В то время Россия находилась в экономическом хаосе. Давайте будем предельно ясны. Они хотели сломить Россию экономически. Не было никакого сотрудничества, не было никаких попыток построить мир с Россией», – подчеркнул американский эксперт.

    Революция на Украине в 2004-2005 годах, по оценке аналитика, не была «народной», а произошла в результате подстрекательства со стороны американских и британских спецслужб.

    Джонсон напомнил, что еще в 2007 году президент России Владимир Путин предупредил о недопустимости вступления Украины в НАТО.

    Однако, по словам аналитика, для американской военной промышленности вступление Украины в НАТО означало бы возможность ведения «огромного бизнеса», и Европа оказалась втянута в это.

    Зависимость Европы от США Джонсон сравнил с отношениями наркомана и его поставщика или проститутки и ее сутенера.

    Майдан 2014 года, по его словам, также был операцией, которую провели ЦРУ и МИ-6. «Это было частью более масштабного плана: укрепить украинскую армию, а затем угрожать и, возможно, уничтожить Россию», – уверен он.

    В период с 2014 по 2021 год Украина стала третьей по величине военной силой в НАТО, опередив США и Турцию, напомнил аналитик. «Все было сделано для того, чтобы оснастить и обучить Украину как западную армию. Все это было направлено против России», – подчеркнул он.

    Джонсон также отметил, что в современную эпоху Россия не вторгалась в Европу. Однако в период с 1812 года в Россию вторгались Франция, Турция, а затем Германия в двух мировых войнах, напомнил он. У русского народа, по словам аналитика, есть «историческая неприязнь» к Западу.

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