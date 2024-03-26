Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.35 комментариев
В Нижнем Тагиле танк на перекрестке протаранил легковушку
В Нижнем Тагиле танк протаранил пытавшуюся проехать на красный свет легковушку
В Нижнем Тагиле на перекрестке трассы и танковой дороги произошло ДТП с участием танка и легкового автомобиля. Водитель легковушки, проигнорировав красный сигнал светофора, столкнулся с бронетехникой, двигавшейся на зеленый свет, сообщили СМИ.
Как пишет портал Е1.RU, в пресс-службе оборонного предприятия сообщили, что танк Уралвагонзавода, направлявшийся на испытательный полигон, ехал по специальному проезду на разрешающий сигнал светофора, передает «Фонтанка».
Водитель легковушки, судя по кадрам, опубликованным в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», попытался проскочить перекресток на красный, но не успел затормозить. В результате столкновения левая сторона его машины сильно пострадала. О состоянии водителя пока ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали на остановке общественного транспорта, в которую после ДТП врезалась легковушка Nissan в подмосковном Ногинске.