В Тюмени началось обучение «наставников специального назначения»

Инструкторы центра «Воин» в Тюмени начали обучение по программе «Наставники специального назначения»

Почти 200 будущих наставников молодежи пройдут обучение по воспитательной работе с подростками и молодыми людьми. Партнером выступили Российское общество «Знание» и Центр знаний «Машук».

Образовательный интенсив «Наставники специального назначения» рассчитан на четыре дня. С будущими наставниками будут работать федеральные эксперты в сферах государственного управления, военной журналистики, спорта и искусства.

Перед началом торжественной части все присутствующие почтили память жертв террористической атаки в «Крокус Сити Холле» минутой молчания.

«Сегодня патриотическое воспитание выходит на передний план. Ключевой вызов для страны – что мы передадим будущему поколению, во что оно будет верить. Стратегически ничего более важного нет. У нас уже выстроена сквозная система воспитательной работы. Она охватывает детские сады, школы, колледжи, лагеря, ссузы, вузы. Важной составляющей этой системы должен стать центр «Воин». По решению президента филиалы организации должны быть созданы во всех регионах России», – сообщил на открытии мероприятия первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Постпред президента России в УрФО Владимир Якушев, региональные отделения центра «Воин» появится во всех регионах округа. По его словам, по следующим трем отделениям, которые должны открыться, все решения управленческие уже приняты.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что центр «Воин» должен стать важной составляющей воспитательной работы с молодым поколением, укрепит патриотический настрой, позволит, в конечном итоге, увереннее смотреть в будущее.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул важность той работы, которую проводит центр «Воин» в Тюменской области.

«При организации работы тюменского филиала были использованы лучшие практики по патриотическому воспитанию. Наши кандидаты в инструкторы прошли серьезный отбор и обучение», – рассказал глава региона.

Председатель правления центра «Воин», депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий отметил, что центр «Воин» – это перезагрузка всей системы патриотического воспитания России. В каждом регионе он должен стать мощным объединяющим фактором для работы в данном направлении.

Завершением первого дня программы «Наставники специального назначения» стала торжественная церемония передачи десяти именных знамен новым региональным отделениям центра «Воин». Она состоялась на Исторической площади у мемориала «Вечный Огонь».