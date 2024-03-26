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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    В МИД назвали аморальным отказ США помогать России в сфере безопасности в связи с терактом
    Жена Невзорова поглумилась над жертвой теракта в «Крокусе» за нелюбовь к ее мужу
    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов
    Бастрыкин рассказал о роли соучастников теракта в «Крокусе»
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»
    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    Агаларов высказался о будущем восстановлении концертного зала «Крокуса»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит продолжать делать то, что должно.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    37 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    28 комментариев
    26 марта 2024, 03:56 • Новости дня

    Ракетная опасность объявлена в Белгороде

    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

    Tекст: Антон Антонов

    Главк МЧС по Белгородской области объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

    В МЧС со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили в Telegram о ракетной опасности. Жителей призвали не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

    Напомним, в Белгородской области легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с использованием дронов-камикадзе. В результате один человек получил ранения. Днем ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгородской области пострадали четыре человека.

    25 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

    Яков Кедми: Версия о причастности к теракту в «Крокусе» ИГИЛ противоречит целому ряду фактов

    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни один член ИГИЛ не скажет о том, что пошел на преступление ради денег. Кроме того, радикальные исламисты не стали бы создавать коридор для отхода боевиков на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в США возложили ответственность за теракт в Москве на ячейку ИГИЛ.

    «Удивительно, что западные СМИ настолько отчаянно отстаивают версию о причастности к организации теракта ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Расследование дела до сих пор продолжается. Общественность имеет доступ к ограниченному набору фактов. Составить на их основе полную картину произошедшего невозможно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако некоторые моменты уже заставляют усомниться в истинности американской и европейской версии. В основном журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства». В нем объединение берет ответственность за трагедию на себя», – подчеркивает собеседник.

    «Даже если предположить, что запись не является фейковой, апеллировать к ней как к последней инстанции нельзя. Мелкие объединения в составе ИГИЛ часто приписывают себе теракты, осуществленные другими боевиками. Организацию не раз ловили на лжи. Данные заявления делаются зачастую с целью поднятия репутации формирования в террористических кругах», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, афганская ячейка «Исламского государства» никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к России. Непонятно, для чего им это потребовалось сейчас. Также важно понимать специфику поведения религиозных боевиков. Свои преступления они всегда совершают не ради денег», – считает Кедми.

    «Таким образом, признание террориста об оплате за содеянное выглядит крайне неубедительным. Настоящий член ИГИЛ никогда на это не пойдет. Расходится и почерк организации трагедии. Зачастую члены данного формирования используют так называемые пояса смертников. Это позволяет им действовать очень быстро», – акцентирует он.

    «Они готовы к собственной гибели и идут на преступление с осознанием скорой кончины. Также подчеркну, что ни один из задержанных до сих пор не подтвердил причастности к «Исламскому государству». Однако уже известно, что при попытке отхода они двигались в сторону Украины», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что ИГИЛ могло бы иметь какие-либо договоренности с этой страной. Следствию еще предстоит разобраться, кто именно и зачем планировал помочь беглецам. Совокупность всех этих фактов заставляет усомниться в истинности версии, предлагаемой западными изданиями», – замечает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что сомнения есть и у израильтян. «Сейчас люди поделились на два лагеря. Одни слепо верят статьям американских и европейских СМИ. Другие, более детально вникающие в специфику произошедшего и принципы деятельности террористов, понимают, что причастность «Исламского государства» вызывает достаточно большое количество вопросов», – резюмирует Кедми.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    По мнению главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян к организации теракта специально привлекли людей, которых можно было бы выдать за членов «Исламского государства». При этом она отметила, что западные СМИ совершили «тупейший фальстарт» и начали публиковать статьи со своей версией произошедшего еще до задержания злоумышленников.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

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    25 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два зенитных ракетных комплекса Patriot поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве, сообщили в силовых структурах России.

    Источник ТАСС подтвердил поражение двух ЗРК Patriot в Жулянах с наемниками из стран НАТО в составе.

    Ранее в районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв.

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    25 марта 2024, 15:10 • Новости дня
    На Украине заявили о занятии российскими войсками четырех населенных пунктов

    Tекст: Александра Юдина

    Под контроль российских военных перешли населенные пункты Бердычи, Орловка, Тоненькое и Ивановское, ВСУ вынуждены отступать, сообщил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, российские военные раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90% сел, передает РИА «Новости».

    Стариков заявил, что ВС России используют против ВСУ тактику «смертельных качелей», вынуждая украинских военных раскрыть свои слабые места, после чего нанести решающий удар.

    Ранее российские войска прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра.

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    25 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР

    Пушилин: ВС России взяли Красное и продвигаются к Часову Яру

    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часову Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.

    По его словам, освобождение Красного и продвижение ВС России в районе Часова Яра делает все более близкой возможность начала восстановления в Артемовске, передает РИА «Новости».

    Пушилин добавил, все это время в Артемовске не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за непрекращающихся обстрелов.

    Он отметил, что ВСУ постоянно обстреливают город, не давая возможности начать восстановительные работы, поэтому продвижение наших подразделений дает такую возможность.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в ДНР.

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    25 марта 2024, 11:37 • Новости дня
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сильный взрыв прогремел в понедельник в районе аэропорта Жуляны в Киеве, сообщили очевидцы.

    По словам местных жителей, в центральных районах украинской столицы прогремело три сильных взрыва, передает ТАСС.

    Очевидец сообщил также, что несколько взрывов с разницей в десять секунд раздались в Голосеевском районе на юго-западе Киева. Здесь, по его словам, прозвучало не менее пяти взрывов.

    В столичном регионе Украины объявлена воздушная тревога.

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    25 марта 2024, 13:15 • Новости дня
    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций в Ростове-на-Дону

    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций и нефтепровода в Ростове-на-Дону

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудниками ФСБ были задержаны четыре человека, подозреваемые в поджоге двух трансформаторных подстанций и подготовке к поджогу магистрального нефтепровода, возбуждены дела по статье «Террористический акт».

    Следствием установлено, что задержанные совершили поджоги двух трансформаторных подстанций в Первомайском районе Ростова-на-Дону, которые обеспечивали электроэнергией жилые дома, административные и социально значимые объекты, передает ТАСС.

    В ФСБ уточнили, что задержанные планировали поджечь магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Черномортранснефть». В настоящее время все четверо заключены под стражу.

    Ранее в Забайкальском крае во Второй Восточный окружной военный суд поступило дело в отношении 13 обвиняемых в диверсиях и покушении на теракт.

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    25 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Посол России отказался ехать в МИД Польши в связи с «ракетным инцидентом»

    Посол России отказался от визита в МИД Польши из-за отсутствия доказательств «ракетного инцидента»

    Посол России отказался ехать в МИД Польши в связи с «ракетным инцидентом»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.

    Андреев сообщил, что спросил у польской стороны, намерена ли она предоставить доказательства того, что российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, но не получил внятного ответа, передает РИА «Новости».

    Дипломат также напомнил, что Москве не предоставили никаких доказательств по «ракетному инциденту», который якобы произошел 29 декабря 2023 года. Андреев сделал вывод, что не имеет смысла беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы, и предложил польским дипломатам направить соответствующую ноту по почте или с курьером.

    Ранее польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила якобы «российская крылатая ракета». Она находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд, после чего покинула территорию республики.

    Министерство иностранных дел Польши заявило, что «потребует объяснений» у России.

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    25 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину

    Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии зависимости от поставок газа через Украину

    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерской стороне нет необходимости получать газ от России через украинскую территорию, она получает этот вид энергоносителя через «Турецкий поток», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Поставки газа в Венгрию идут по «Турецкому потоку», решение Венгрии, Сербии, Турции и Болгарии построить этот газопровод было «отличным», заявил Сийярто, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Будапешту нет необходимости в транзите газа через Украину, поскольку этот газопровод обеспечивает безопасность поставок газа.

    Вместе с тем увеличение поставок российского газа по «Турецкому потоку» возможно, его входящая мощность в Венгрии – 8,5 млрд кубометров в год. В 2023 году страна получила по нему 5,6 млрд кубометров, свободные мощности остаются. Страна получает достаточно российского газа. В случае необходимости увеличения она обратится к Газпрому, заключил Сийярто.

    Ранее Сийярто также озвучивал тезис об отсутствии необходимости Венгрии в транзите газа через Украину. При этом он указывал, что страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.

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    25 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Авдеевском направлении потеряла до 120 человек, шесть танков и два автомобиля, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила десять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад у Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там ВСУ потеряли до 120 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 20 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 175 человек, две бронемашины, включая американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, противотанковая пушка «Рапира», станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны у Малиновки (Запорожская область), Старомайорского и Макаровки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 110 человек.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянки (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек и девять пикапов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Средства ПВО уничтожили 103 украинских дрона и 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 дронов, 489 ЗРК, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 машин РСЗО, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов.

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    25 марта 2024, 16:33 • Новости дня
    Украинские СМИ пожаловались на преследование за критику Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Главные редакторы украинских СМИ сообщили о преследовании и угрозах со стороны властей Украины после критики в адрес украинского президента Владимира Зеленского за увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщила в понедельник американская газета The Daily Beast.

    В интервью The Daily Beast главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева рассказала, что Зеленский чувствует себя оскорбленным после критики в СМИ, это подтверждают два источника.

    По ее словам, преследование и давление журналистов началось после того, как СМИ усомнились в правильности решения Зеленского уволить Залужного. Мусаева рассказала, что ей дали понять, что офису президента Украины не понравились публикации о конфликте между Зеленским и бывшим главкомом ВСУ. Она отметила, что подконтрольные киевским властям Telegram-каналы начали оскорблять ее и обвинили в работе на Россию, передает РИА «Новости».

    Журналист-расследователь и основатель украинского проекта «Наши деньги» Юрий Николов подтвердил слова Мусаевой, он рассказал об угрозах после статей о коррупции в Минобороны Украины и «издевательствах» со стороны следствия. По его словам, правоохранители предупредили его, что критиковать Зеленского не стоит.

    Три главных редактора неназванных ведущих украинских СМИ заявили, что на журналистов сильно давят, а расследования о нападениях на представителей прессы не происходят.

    Ранее украинский журналист Николов заявил, что ему угрожают после статьи о коррупции в Минобороны Украины. По его словам, неизвестные устроили скандал, «ломились» в дверь, кричали, чтобы он шел служить, и обклеили дверь бумажками».

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    25 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, посвященном принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам.

    «Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый чистый ислам, идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан?» – перечислил президент. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

    По его словам, на эти, как и на другие – более конкретные, профессиональные, вопросы для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить.

    «Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, – это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что «разрекламированное контрнаступление» ВСУ полностью провалилось, российские Вооруженные Силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

    «Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе с использованием систем залпового огня, мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической, инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову», – отметил глава государства.

    По его словам, в этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве: «Цель, как уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима еще не все потеряно».

    «Конечно, нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что РФ знает, чьими руками был совершен теракт в концертном зале, интересен сейчас заказчик произошедшего.


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    25 марта 2024, 23:47 • Новости дня
    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом

    Боррель объяснил решение Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией собственными интересами ЕС

    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель сказал, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как подчеркнул Боррель, помощь Киеву объясняется «не только щедростью». «Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он, добавив, что поддержка Украины отвечает и интересам США как «глобального игрока».

    Напомним, Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

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    26 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Песков обвинил Запад в желании не только сдержать, но и «добить» Россию

    Песков заявил о желании Запада с помощью Украины оставить Россию «на задворках»

    Песков обвинил Запад в желании не только сдержать, но и «добить» Россию
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят использовать Украину, чтобы сдержать Россию, оставить ее на задворках, а если получится, то и добить ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, родом из Днепропетровска, где у нее остались подруги детства. Из-за нынешних событий общение с ними на полтора года прекратилось, но затем возобновилось, когда «эти подружки уехали» с Украины в Европу, они «не хотят возвращаться». При этом Навка с подругами «пытаются обходить какие-то вопросы», пишут «Аргументы и Факты».

    Песков также рассказал о «троюродных, четвероюродных» родственниках Навки на Украине, которым из-за этого родства пришлось столкнуться с «некомфортными условиями». «С ними она пока не общается, но я убежден, что и это общение со временем все равно наладится», – сказал Песков.

    Он подчеркнул, что нынешний период в истории двух стран является очень сложным. Россия принимает необходимые меры для защиты своего будущего и борется с государством, которое заразилось «бациллой неонацизма». Песков не сомневается, что после завершения этого периода народы России и Украины восстановят общение, и по меркам истории «это произойдет достаточно быстро».

    По словам Пескова, многие страны хотят способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины. Россия приветствует такой настрой, но, как подчеркнул Песков, решение украинской проблемы без участия России невозможно.

    По его словам, Украина стала инструментом в руках коллективного Запада для давления на Россию, попыток не только сдержать, но и «добить ее». России важно «прекратить процесс нанесения ущерба» ее безопасности и не допустить существования у своих границ враждебного государства с националистической идеологией.

    Он указал на намерения Украины силой вернуть Крым и подчеркнул, что Россия не может допустить существования на своих границах государства, которое открыто заявляет о подобных планах. «Про новые регионы я даже не говорю», – сказал он. Обсуждать эти вопросы без участия России Песков считает абсурдным и бесперспективным.

    Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение».

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    25 марта 2024, 15:57 • Новости дня
    Стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства

    Украина за рубежом вербует наемников для ВСУ даже после теракта в «Крокусе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские посольства за рубежом занимаются вербовкой наемников для ВСУ, следует из информации на сайтах дипмиссий.

    Такая практика продолжается даже после теракта в «Крокус Сити Холле», из заявления экспертов следует, что вербовка убийц для нападения на концертный зал могла проходить через посольство Украины в Таджикистане, передает РИА «Новости».

    Вкладка для желающих вступить в так называемый интернациональный легион находится на первых страницах сайтов посольств Украины в Бельгии, Дании, Франции и Литве. Сайты диппредставительств в Финляндии, Исландии, Швеции, Латвии, США, Польши и Греции также содержат на сайтах информацию для потенциальных наемников.

    Так, представительство в Бельгии, помимо прочих требований к потенциальным наемникам, также указало на необходимость знания украинского, русского или английского языков, украинское посольство в Париже сообщает, что присоединиться к легиону наемников могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без судимости и без хронических заболеваний и предлагает желающим прислать копии загранпаспорта и документы, подтверждающие военный или специализированный опыт.

    Посольство в Дании же просто публикует на главной странице ссылку, ведущую на сайт «интернационального легиона». Посольство в Литве среди необходимых условий отметило возможность самостоятельно и законным путем попасть на территорию Украины. На сайте также отметили, что наемники «интернационального легиона» входят в состав некоторых наиболее известных бригад ВСУ.

    Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что систематические удары Российской армии по оккупированной части Запорожской области привели к оттоку иностранных наемников ВСУ.

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    25 марта 2024, 13:29 • Новости дня
    Силы России прорвали оборону ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, северо-западнее Вербового ВС России прорвали оборону ВСУ в нескольких местах и продвинулись на два километра, взяв не менее пяти опорников, причем противник понес большие потери в живой силе, передает ТАСС.

    Рогов добавил, в Работине силы России улучшили позиции по переднему краю, в районе Старомайорского также чуть продвинулись.

    Он отметил также, что в районе Пятихаток российские войска накрыли артиллерийским огнем и ФАБами большое количество живой силы противника.

    Ранее Рогов рассказал, что российская армия вытеснила ВСУ из центра Работино.

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