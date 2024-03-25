В греческом парламенте Европу и США сравнили с проституткой и сутенером

  • Новость часаЕС отверг связь Украины с терактом в Подмосковье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    Актер Назаров записал издевательский стишок в связи с терактом в «Крокусе»
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    Один из напавших на «Крокус» террористов ранее уже приходил в зал
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли шесть танков
    МИД направил США демарш из-за изменения границ континентального шельфа
    Немецкий эксперт: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    25 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    22 комментария
    25 марта 2024, 14:19 • Новости дня

    В греческом парламенте Европу и США сравнили с проституткой и сутенером

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сравнил Европу и США с проституткой и сутенером

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон выступил с докладом на конференции в греческом парламенте, в ходе которой обсуждали пути достижения мира на Украине.

    Джонсон, как пишет EU Today, представил «несколько необычную точку зрения». Он заявил, что в конфликте на Украине виновны Европа и США. Аналитик задался вопросом о том, зачем НАТО заключило с Украиной соглашение в 1997 году, ведь Россия тогда «не была военной державой, намеревавшейся вторгнуться в Европу».

    «В то время Россия находилась в экономическом хаосе. Давайте будем предельно ясны. Они хотели сломить Россию экономически. Не было никакого сотрудничества, не было никаких попыток построить мир с Россией», – подчеркнул американский эксперт.

    Революция на Украине в 2004-2005 годах, по оценке аналитика, не была «народной», а произошла в результате подстрекательства со стороны американских и британских спецслужб.

    Джонсон напомнил, что еще в 2007 году президент России Владимир Путин предупредил о недопустимости вступления Украины в НАТО.

    Однако, по словам аналитика, для американской военной промышленности вступление Украины в НАТО означало бы возможность ведения «огромного бизнеса», и Европа оказалась втянута в это.

    Зависимость Европы от США Джонсон сравнил с отношениями наркомана и его поставщика или проститутки и ее сутенера.

    Майдан 2014 года, по его словам, также был операцией, которую провели ЦРУ и МИ-6. «Это было частью более масштабного плана: укрепить украинскую армию, а затем угрожать и, возможно, уничтожить Россию», – уверен он.

    В период с 2014 по 2021 год Украина стала третьей по величине военной силой в НАТО, опередив США и Турцию, напомнил аналитик. «Все было сделано для того, чтобы оснастить и обучить Украину как западную армию. Все это было направлено против России», – подчеркнул он.

    Джонсон также отметил, что в современную эпоху Россия не вторгалась в Европу. Однако в период с 1812 года в Россию вторгались Франция, Турция, а затем Германия в двух мировых войнах, напомнил он. У русского народа, по словам аналитика, есть «историческая неприязнь» к Западу.

    25 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт

    Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметила, что для теракта специально подобрали людей, которых можно было выдать за «Исламское государство» (запрещено в РФ), передает RT.

    И в эту историю можно было бы поверить, если бы американские спецслужбы, а вместе с ними западные пропагандистские издания, в том числе «известная помойка» CNN, не допустили «тупейший фальстарт» и не начали «орать, что это ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство»).

    Симоньян напомнила, что произошло это еще до того, как задержали хотя бы одного из «этих упырей». Фотороботов в тот момент еще не было, и было непонятно, как выглядят террористы и являются ли они мусульманами, подчеркнула главред RT.

    По ее словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она «понасовершала массу терактов везде в мире» и с «Украиной не связана, на Украину не подумают».

    Напомним, в экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины.

    Коментарии (15)
    25 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве

    Немецкий политолог Рар: На Западе опасаются возвращения ИГИЛ и напуганы терактом в Москве

    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Руководство западных стран опасается возвращения ИГИЛ, поэтому оно очень обеспокоено терактом в Москве. Однако перед тем как говорить о виновниках трагедии, стоит дождаться итогов расследования. Уверен, что российские правоохранители узнают правду, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе».

    «Я вижу, что власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве. Здесь очень боятся возвращения ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в Европу. Все еще помнят атаки в Париже и Брюсселе, организованные радикальными исламистами. В ФРГ скоро начнется чемпионат Европы по футболу и правоохранительные органы Германии опасаются таких нападений», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Самое разумное сейчас – дождаться результатов расследования. Сегодня все, кому не лень, продвигают свои версии произошедшего. К счастью, российским правоохранителям удалось задержать преступников. Злоумышленники дают показания, поэтому уверен, что следы, ведущие к заказчикам теракта, найдутся», – подчеркнул он.

    «Появилась информация, что циркулирующее в соцсетях сообщение о том, что ИГИЛ взяло на себя ответственность – это фейк. Этого нельзя исключать, но в то же время известно, что организация не была уничтожена на Ближнем Востоке. Из Ирака она переправилась в Афганистан, также ее подполье существует и в странах Центральной Азии. Группировка сейчас должна или опровергнуть свою причастность, или подтвердить повторно», – акцентировал эксперт.

    «Но правду скрыть невозможно. И если будет прослежен след ИГИЛ на Украине, это будет означать новый виток войны. Я очень надеюсь, что группировка не откроет второй фронт против Москвы», – резюмировал Рар.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

    Коментарии (5)
    25 марта 2024, 06:15 • Новости дня
    США оценили действия пилота МиГ-31 по защите границы России

    США назвали профессиональными действия сблизившегося с американскими бомбардировщиками пилота МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС США охарактеризовали действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, не допустившего нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1 над Баренцевым морем, как безопасные и профессиональные.

    Бомбардировщики перелетали из штата Техас на американскую авиабазу в Испании для «планового развертывания» в Европе. В ВВС США заверили, что американские самолеты действовали в рамках международных норм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 ВКС не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море.

    Коментарии (7)
    24 марта 2024, 16:21 • Новости дня
    Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы бомбардировщиками США

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребитель МиГ-31 ВКС России не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе РФ групповую воздушную цель. Для опознавания цели и недопущения нарушения границы был поднят МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару бомбардировщиков В-1В ВВС США, передает РИА «Новости».

    При приближении МиГ-31 американские бомбардировщики изменили курс, удалились от границы РФ и развернулись. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ не допущено.

    Ранее российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы России американским разведывательным беспилотником.

    Коментарии (23)
    24 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    @ Величкин Сергей/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В результате атаки на Югославию Штаты получили огромную военную базу в Косово, но заложили фундамент для своего поражения в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД сербский политолог Стеван Гайич. Четверть века назад, 24 марта 1999 года, началась бомбардировка Югославии силами НАТО.

    «Трагические события в Югославии в 1999 году стали возможны лишь благодаря тому, что США почувствовали колоссальный уровень вседозволенности. Распад социалистического блока сделал действия Вашингтона и Брюсселя невероятно самоуверенными и эгоистичными. Прикрываясь лозунгами о мире, они пошли на невероятные злодеяния», – считает Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и доктор политических наук.

    «События тех лет поставили крест на каком-либо сближении Белграда и западных стран. Бомбардировки нанесли нашей нации непоправимую травму на поколения вперед. Ужас и страх той злополучной весны никогда не выветрится из головы сербов», – отмечает он.

    Гайич напоминает, что США пошли на беспрецедентное действие. «Без одобрения мирового сообщества, без согласования атаки с Советом безопасности ООН, решились на столь дерзкий и негуманный обстрел мирных городов европейской страны. Конечно, это своевольное действие, не имеющее за собой никаких юридических оснований, способствовало началу деградации глобальной системы безопасности», – указывает эксперт, по мнению которого в Югославии США протоптали себе дорогу к участию в конфликтах на Ближнем Востоке.

    «Ирак, Ливия, Сирия – все эти страны также являются жертвами атаки 1999 года. Вашингтон снял предохранитель в виде необходимости достижения договоренностей с другими странами в отношении начала военных операций, – напоминает политолог. - Разумеется, эти действия потрясли другие крупные государства. Россия и Китай были шокированы безнаказанностью агрессии и сейчас способствуют изменению созданного тогда миропорядка».

    «Конечно, той осенью США сумели обеспечить себе размещение крупной военной базы в Косово. Однако именно в 1999 году был заложен фундамент для будущего поражения Вашингтона. Вседозволенность и эгоизм не доводили до добра ни одну империю в истории», – резюмирует Гайич.

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми.

    По его словам, западные государства фактически развязали войну в самом центре Европы. Он также провел аналогию между событиями 1999 года и положением дел на Украине после 2014. Президент вспомнил, что еще тогда во время разговора с одним из коллег он напомнил ему, что НАТО предприняли столь радикальные действия без согласования с СБ ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал лидер РФ. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    Кроме того, Владимир Путин назвал обстрелы Югославии «огромной трагедией». Напомним, бомбардировки страны продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате атак альянса погибли около тыс. военнослужащих и, по разным оценкам, от 500 до пяти тыс. мирных граждан. Колоссальный урон был нанесен социальной и транспортной инфраструктуре страны.

    Коментарии (7)
    24 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками Украины пожаловался на травлю сотрудников военкоматов

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк назвал травлей критику в адрес сотрудников военкоматов за силовые задержания военнообязанных, сообщает издание «Страна».

    Он заявил, что такие действия подрывают обороноспособность страны. Павлюк считает, что главный акцент делается не на неправомерных действиях сотрудников военкоматов, а на нежелании мужчин защищать свою страну, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что видеоролики о силовых задержаниях не содержат контекста. По данным минобороны Украины, менее половины сотрудников военкоматов (46%) участвовали в боевых действиях.

    Ранее в Одессе женщина выгнала из трамвая сотрудника военкомата, который пытался проверить документы у мужчин.

    Коментарии (8)
    25 марта 2024, 11:37 • Новости дня
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сильный взрыв прогремел в понедельник в районе аэропорта Жуляны в Киеве, сообщили очевидцы.

    По словам местных жителей, в центральных районах украинской столицы прогремело три сильных взрыва, передает ТАСС.

    Очевидец сообщил также, что несколько взрывов с разницей в десять секунд раздались в Голосеевском районе на юго-западе Киева. Здесь, по его словам, прозвучало не менее пяти взрывов.

    В столичном регионе Украины объявлена воздушная тревога.

    Коментарии (4)
    25 марта 2024, 09:29 • Новости дня
    ЕС после санкций против России переключился на импорт древесины из США и Турции

    Tекст: Ольга Никитина

    В 2023 году после введения санкций против российской древесины Евросоюз переориентировался на поставки из США и Турции, свидетельствуют данные европейской статслужбы.

    До эмбарго, введенного в апреле 2022 года, Россия была крупнейшим поставщиком древесины для ЕС, передает РИА «Новости».

    В 2023 году США нарастили поставки в 1,6 раза – до 1,3 млрд долларов, а Турция – вдвое, до 440 млн долларов.

    Среди других стран, увеличивших поставки, Камерун (на 31%), Норвегия (12%) и Великобритания (10%).

    Из стран СНГ поставки в ЕС в денежном выражении значительно увеличили Киргизия (рост с 2021 года в 6448 раз, до 8,8 млн долларов), Казахстан (в 324 раза – до 136,2 млн долларов), Таджикистан (в 6,3 раза), Грузия (в 3,39 раза), Азербайджан (в 3,3 раза) и Армения (в 1,46 раза).

    Ранее сообщалось, что вопреки санкциям и прогнозам, российские лесопромышленники смогли оперативно заменить европейские рынки на азиатские.

    Коментарии (6)
    25 марта 2024, 04:59 • Новости дня
    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана

    Американский сенатор Рубио счел уход войск США из Афганистана одной из причин теракта в «Крокусе»

    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» оказался возможен, в том числе, из-за ухода сил США из Афганистана, заявил зампредседателя комитета Сената США по разведке Марко Рубио.

    Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа террористическая организация «Исламское государство» практически прекратила свою деятельность, но теперь она снова активизировалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    По его словам, отчасти это произошло из-за того, что, покинув Афганистан, США утратили возможность наносить по ним регулярные удары. Сенатор добавил, что новые власти Афганистана не в силах эффективно противостоять террористам из ИГ*.

    По словам Рубио, ИГ* нашло новое место для своих действий. Теперь им гораздо проще проникнуть в Иран и Россию, но их цели не ограничиваются этими странами, они жаждут «повторить в США то, что они сделали в Москве».

    Он подчеркнул, что такая угроза становится еще более реальной с учетом массового потока нелегальных мигрантов, которые беспрепятственно проникают в США с юга и расселяются по всей стране.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

    Коментарии (7)
    24 марта 2024, 20:46 • Новости дня
    Стало известно об отставке командующего подготовкой командования сухопутных войск ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий подготовкой командования сухопутных войск Украины Виктор Николюк ушел в отставку, сообщил телеканал ТСН.

    Николюк заявил, что планирует продолжить службу в армии на другом направлении фронта, он переходит на должность командира одного из соединений на фронте, передает РИА «Новости».

    Николюк не уточнил, чем именно было вызвано его решение уйти с поста командующего.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал и подписал «ряд новых кадровых назначений для сил обороны» страны.

    Коментарии (3)
    25 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Азербайджан отверг заявления о поставках минометных снарядов на Украину

    Азербайджан отверг утверждения в армянском сегменте Сети о поставках минометных снарядов на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство оборонной промышленности Азербайджана отвергло утверждения о поставках минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах.

    Армянские СМИ и каналы в Telegram заявили, что в 2022–2023 годах по линии министерства оборонной промышленности Азербайджана Киев получил около 25 тыс. минометных снарядов калибра 82 мм, передает ТАСС.

    В ответ на армянские публикации министерство назвало эти сведения «фейками и дезинформацией». В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения в армянских каналах уже появлялись. Министерство вновь подчеркнуло, что Азербайджан не поставлял никакой продукции военного назначения «в указанном направлении».

    Напомним, Украина жалуется на «огромный дефицит артиллерийских снарядов и других типов вооружений».

    Коментарии (0)
    24 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрыв прогремел в Одессе, сообщило украинское издание «Страна».

    В СМИ указали, что сообщения о взрывах появились в местных пабликах. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине.

    Коментарии (0)
    24 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    В Киеве идет митинг с требованием организации обмена пленных

    На Европейской площади в Киеве проходит митинг с требованием обмена пленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митинг с требованием организации обмена пленных вновь проходит на Европейской площади в центре Киева, в акции принимают участие более тысячи человек, сообщает украинское агентство Укринформ.

    По сообщению агентства, в Киеве проходит митинг за возвращение военнопленных, передает РИА «Новости».

    На опубликованном видео можно заметить, что на площади собрались более тысячи человек, которые держат в руках плакаты с соответствующими призывами, мимо проезжающие автомобили сигналят в поддержку собравшихся.

    Ранее издание Asia Times сообщило, что военнослужащие украинской армии начали чаще сдаваться в плен, они ставят условием отказ от обмена с Украино.

    Коментарии (5)
    25 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Авдеевском направлении потеряла до 120 человек, шесть танков и два автомобиля, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила десять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад у Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там ВСУ потеряли до 120 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 20 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 175 человек, две бронемашины, включая американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, противотанковая пушка «Рапира», станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны у Малиновки (Запорожская область), Старомайорского и Макаровки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 110 человек.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянки (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек и девять пикапов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Средства ПВО уничтожили 103 украинских дрона и 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 дронов, 489 ЗРК, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 машин РСЗО, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (0)
    25 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

    Яков Кедми: Версия о причастности к теракту в «Крокусе» ИГИЛ противоречит целому ряду фактов

    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни один член ИГИЛ не скажет о том, что пошел на преступление ради денег. Кроме того, радикальные исламисты не стали бы создавать коридор для отхода боевиков на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в США возложили ответственность за теракт в Москве на ячейку ИГИЛ.

    «Удивительно, что западные СМИ настолько отчаянно отстаивают версию о причастности к организации теракта ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Расследование дела до сих пор продолжается. Общественность имеет доступ к ограниченному набору фактов. Составить на их основе полную картину произошедшего невозможно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако некоторые моменты уже заставляют усомниться в истинности американской и европейской версии. В основном, журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства». В нем объединение берет ответственность за трагедию на себя», – подчеркивает собеседник.

    «Даже если предположить, что запись не является фейковой, апеллировать к ней как к последней инстанции нельзя. Мелкие объединения в составе ИГИЛ часто приписывают себе теракты, осуществленные другими боевиками. Организацию не раз ловили на лжи. Данные заявления делаются зачастую с целью поднятие репутации формирования в террористических кругах», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, афганская ячейка «Исламского государства» никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к России. Непонятно, для чего им это потребовалось сейчас. Также важно понимать специфику поведения религиозных боевиков. Свои преступления они всегда совершают не ради денег», – считает Кедми.

    «Таким образом, признание террориста об оплате за содеянное выглядит крайне неубедительным. Настоящий член ИГИЛ никогда на это не пойдет. Расходится и почерк организации трагедии. Зачастую члены данного формирования используют так называемые пояса смертников. Это позволяет им действовать очень быстро», – акцентирует он.

    «Они готовы к собственной гибели и идут на преступление с осознанием скорой кончины. Также подчеркну, что ни один из задержанных до сих пор не подтвердил причастности к «Исламскому государству». Однако уже известно, что при попытке отхода они двигались в сторону Украины», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что ИГИЛ могло бы иметь какие-либо договоренности с этой страной. Следствию еще предстоит разобраться, кто именно и зачем планировал помочь беглецам. Совокупность всех этих фактов заставляет усомниться в истинности версии, предлагаемой западными изданиями», – замечает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что сомнения есть и у израильтян. «Сейчас люди поделились на два лагеря. Одни слепо верят статьям американских и европейских СМИ. Другие, более детально вникающие в специфику произошедшего и принципы деятельности террористов, понимают, что причастность «Исламского государства» вызывает достаточно большое количество вопросов», – резюмирует Кедми.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    По мнению главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян к организации теракта специально привлекли людей, которых можно было бы выдать за членов «Исламского государства». При этом она отметила, что западные СМИ совершили «тупейший фальстарт» и начали публиковать статьи со своей версией произошедшего еще до задержания злоумышленников.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

    Коментарии (0)
    Главное
    Близкие погибших в теракте рассказали о выводах экспертизы в заключениях о смерти
    Медведев: Все причастные к теракту в «Крокусе» должны умереть
    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций в Ростове-на-Дону
    Азербайджан отверг заявления о поставках минометных снарядов на Украину
    В Грузии собрались поменять конституцию ради защиты от гей-пропаганды
    ЦБ рекомендовал банкам простить долги погибших в «Крокус сити холле»
    На входах в московские ТЦ предложено поставить вооруженную охрану

    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины

    США встали на сторону России и призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Конечно, Вашингтон действует здесь из собственных интересов. Чего боятся Соединенные Штаты? И как именно украинские атаки на российские НПЗ могут навредить американцам? Подробности

    Перейти в раздел

    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией

    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие

    В России возобновился массовый выпуск трехтонных фугасных бомб ФАБ-3000, которые ранее применялись против укреплений боевиков в Афганистане. Менее мощные боеприпасы этого семейства помогли российской армии освободить Авдеевку. Модернизация ФАБов модулем планирования и коррекции изменила баланс сил на линии боевого соприкосновения. Для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона

    Если верить утечкам во французских СМИ, президент Франции уже выбрал конкретный полк, который должен будет отправиться на Украину для «противостояния России». Чем знаменита эта воинская часть, участвовавшая еще в наполеоновском вторжении в Россию, каким оружием она оснащена и почему у нее проблемы с набором солдат? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Популярность Шольца выросла. Почему?

      Рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца неожиданно начал расти, а рейтинг оппозиции в лице партии бывшего канцлера Ангелы Меркель, наоборот, падает. Социологи считают, что это связано с Россией и с тем, что Шольц все-таки видит «красные линии».

    • Списка «спонсоров войны» больше нет

      Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............