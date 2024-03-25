Экс-аналитик ЦРУ Джонсон сравнил Европу и США с проституткой и сутенером

Tекст: Ольга Никитина

Джонсон, как пишет EU Today, представил «несколько необычную точку зрения». Он заявил, что в конфликте на Украине виновны Европа и США. Аналитик задался вопросом о том, зачем НАТО заключило с Украиной соглашение в 1997 году, ведь Россия тогда «не была военной державой, намеревавшейся вторгнуться в Европу».

«В то время Россия находилась в экономическом хаосе. Давайте будем предельно ясны. Они хотели сломить Россию экономически. Не было никакого сотрудничества, не было никаких попыток построить мир с Россией», – подчеркнул американский эксперт.

Революция на Украине в 2004-2005 годах, по оценке аналитика, не была «народной», а произошла в результате подстрекательства со стороны американских и британских спецслужб.

Джонсон напомнил, что еще в 2007 году президент России Владимир Путин предупредил о недопустимости вступления Украины в НАТО.

Однако, по словам аналитика, для американской военной промышленности вступление Украины в НАТО означало бы возможность ведения «огромного бизнеса», и Европа оказалась втянута в это.

Зависимость Европы от США Джонсон сравнил с отношениями наркомана и его поставщика или проститутки и ее сутенера.

Майдан 2014 года, по его словам, также был операцией, которую провели ЦРУ и МИ-6. «Это было частью более масштабного плана: укрепить украинскую армию, а затем угрожать и, возможно, уничтожить Россию», – уверен он.

В период с 2014 по 2021 год Украина стала третьей по величине военной силой в НАТО, опередив США и Турцию, напомнил аналитик. «Все было сделано для того, чтобы оснастить и обучить Украину как западную армию. Все это было направлено против России», – подчеркнул он.

Джонсон также отметил, что в современную эпоху Россия не вторгалась в Европу. Однако в период с 1812 года в Россию вторгались Франция, Турция, а затем Германия в двух мировых войнах, напомнил он. У русского народа, по словам аналитика, есть «историческая неприязнь» к Западу.