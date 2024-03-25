Родственники рассказали о поведении Мирзоева за несколько месяцев до теракта

Tекст: Алексей Дегтярев

В Таджикистане у Мирзоева есть жена и четверо детей, он вырос в деревне, окончил школу, в этой же стране он получил водительские права и начал работать в такси, сообщили его родственники «Комсомольской правде».

Он приезжал на заработки в Москву, там он также трудился в службе такси. После этого он приезжал в Новосибирск на аналогичную работу. Родня оформляла ему временную прописку, он жил в их доме.

Мужчина прожил там три недели и съехал в ноябре 2023 года, он сообщил, что переехал к некоему другу. Собеседник отметил, что узнал о произошедшем в «Крокус Сити Холле» из новостей.

«У меня уже два дня внутри все дрожит: если бы я знал, что он задумал, сам бы сдал его. Я не представлял, что он на такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его», – сказал собеседник.

Ранее соседи родственников Мирзоева в Новосибирске подтвердили, что семейство съехало с этой квартиры. Напомним, сам Мирзоев был арестован.