Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.13 комментариев
Родственники обвиняемого в теракте в «Крокусе» из Новосибирска съехали с квартиры
Семейство в Новосибирске, у которого какое-то время жил их родственник Далерджон Мирзоев, обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле», съехала из своей квартиры, сообщили соседи.
Мирзоев до января жил на первом этаже у родственников, уроженцев Средней Азии, рассказала одна из жительниц дома ТАСС.
Другая сообщила, что семья сама покинула квартиру утром 25 марта. Она пояснила, что главу семьи якобы увезли накануне в полицию. В правоохранительных органах не смогли оперативно подтвердить информацию.
Напомним, Басманный суд заключил под стражу всех четверых обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», включая Мирзоева.