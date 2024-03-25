Один из напавших на «Крокус» террористов ранее уже приходил в зал

Tекст: Александра Юдина

По его словам, террорист подходил к юноше несколько раз на протяжении часа, пытался что-то спросить, но речь была неразборчива – Фаридуни плохо говорил по-русски, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Журик рассказал, что несколько раз объяснил террористу о необходимости сдать одежду в гардероб, однако Фаридуни его не слушал и продолжал ходить в верхней одежде.

Работник «Крокуса» добавил, что узнал террориста по куртке, когда позднее он увидел фотографию с места происшествия.

Напомним, молодых героев из «Крокус Сити Холла» решили пригласить в Госдуму. Артем Донсков 14 лет, Ислам Халилов 15 лет и Никита И. 17 лет подрабатывали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками, в день теракта они спасли жизни минимум сотне людей.