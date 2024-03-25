Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.13 комментариев
Один из напавших на «Крокус» террористов ранее уже приходил в зал
Совершивший нападение в «Крокус Сити Холле» террорист Шамсидин Фаридуни посещал зал 7 марта, осматривал обстановку, сообщил 16-летний работник гардероба Александр Журик.
По его словам, террорист подходил к юноше несколько раз на протяжении часа, пытался что-то спросить, но речь была неразборчива – Фаридуни плохо говорил по-русски, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Журик рассказал, что несколько раз объяснил террористу о необходимости сдать одежду в гардероб, однако Фаридуни его не слушал и продолжал ходить в верхней одежде.
Работник «Крокуса» добавил, что узнал террориста по куртке, когда позднее он увидел фотографию с места происшествия.
Напомним, молодых героев из «Крокус Сити Холла» решили пригласить в Госдуму. Артем Донсков 14 лет, Ислам Халилов 15 лет и Никита И. 17 лет подрабатывали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками, в день теракта они спасли жизни минимум сотне людей.