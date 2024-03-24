На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.3 комментария
Работавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
Артем Донсков 14 лет, Ислам Халилов 15 лет и Никита И. 17 лет подрабатывали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками, в день теракта они спасли жизни минимум сотне людей.
«Мы услышали очередь выстрелов – все побежали в сторону служебного помещения, в тупик. Мы это увидели и решили скоординированно их вывести через экстренный выход», – рассказал Донсков.
Артем признается, что не чувствует себя героем. Он просто рад, что с его помощью кому-то удалось спастись.
Халилов также рассказал, что героем себя не чувствует, а спасение людей было частью его работы. Он признался, что «лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотне людей». Во время теракта подросток, действуя по инструкции на случай ЧП, помог эвакуировать более 100 человек.
«Вывел человек 500, может быть... Надеюсь, после меня тоже кто-то выводил», – рассказал в свою очередь Никита.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».