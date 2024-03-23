Посетитель «Крокуса» рассказал, как отобрал автомат у террориста

Tекст: Валерия Городецкая

Находясь в момент нападения в бельэтаже, очевидец заметил трех террористов, а затем и четвертого. Злоумышленник вышел из-за перегородки, перед этим расстреляв нескольких человек.

«Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать», – рассказал мужчина телеканалу «Россия 24», передает «Российская газета».

Воспользовавшись моментом, когда злоумышленник перезаряжал автомат, очевидец оттолкнул супругу, оббежал террориста, схватил автомат левой рукой, а правой начал бить его по голове. Мужчине помог другой посетитель «Крокуса», им удалось «вырубить» преступника. Затем зрители покинули зал.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», который, по последним данным, унес жизни 115 человек.