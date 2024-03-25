Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.0 комментариев
Молодых героев из «Крокус Сити Холла» решили пригласить в Госдуму
Депутат Останина: Молодых ребят, проявивших героизм в «Крокусе», пригласят в Госдуму
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила, что молодых людей, которые спасали людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», пригласят в Госдуму.
Среди героев, которых хотят поблагодарить за отвагу, – Ислам Халилов, Никита Иванов, София Майер, Артем Донсков и другие.
Останина в своем Telegram-канале отметила, что всех этих отважных парней и девушку вместе с родителями пригласят в ближайшее время в комитет Госдумы по защите семьи.
Напомним, Артем Донсков 14 лет, Ислам Халилов 15 лет и Никита И. 17 лет подрабатывали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками, в день теракта они спасли жизни минимум сотне людей.