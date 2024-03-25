Молодых героев из «Крокус Сити Холла» решили пригласить в Госдуму

Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что в настоящее время продолжается опознание тел погибших. Как указали в пресс-службе, на месте теракта сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, осмотр места преступления продолжается. Отмечается, что пока опознано 62 тела, передает ТАСС.

В СК добавили, что с места теракта изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и свыше 500 патронов, 28 магазинов. В ведомстве подчеркнули, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

В пресс-службе уточнили, что ведомство во время осмотра концертного зала не выявило заминированных тел или других следов минирования.

В воскресенье в Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокусе».

Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.