На входах в московские ТЦ предложено поставить вооруженную охрану

«Известия»: На входах в ТЦ Москвы может появиться вооруженная охрана

Tекст: Ольга Никитина

Окончательное решение о мерах по усилению безопасности могут объявить уже в начале этой недели, пишут «Известия».

Речь идет о сотрудниках Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны, а также о ЧОПах с лицензиями на использование оружия.

Помимо этого, собственники ТЦ должны будут проверить паспорта объектов на соответствие всем нормам антитеррористической безопасности.

Как отметил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров, реализация такого плана потребует существенных ресурсов, так как в Москве работает около 500 ТЦ, в каждом из которых по пять-шесть входов.

В связи с терактом посещаемость торговых центров резко снизилась, и эксперты не ожидают быстрого восстановления трафика.

По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека. Опознаны 68 погибших.