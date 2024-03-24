На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.8 комментариев
Опознаны 68 жертв теракта в «Крокусе»
МЧС опубликовало обновленный список опознанных жертв теракта в «Крокусе»
МЧС обновило список опознанных жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в списке указаны 68 погибших.
Список, опубликованный на сайте МЧС по результатам проведенных судебно-медицинских исследований, расширяется по мере идентификации личностей погибших, передает ТАСС.
В воскресенье сообщалось, что число жертв теракта возросло до 137 человек, число пострадавших достигло 182 человек.