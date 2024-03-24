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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

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    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    57 комментариев
    24 марта 2024, 17:28 • Новости дня

    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем

    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    @ Величкин Сергей/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В результате атаки на Югославию Штаты получили огромную военную базу в Косово, но заложили фундамент для своего поражения в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД сербский политолог Стеван Гайич. Четверть века назад, 24 марта 1999 года, началась бомбардировка Югославии силами НАТО.

    «Трагические события в Югославии в 1999 году стали возможны лишь благодаря тому, что США почувствовали колоссальный уровень вседозволенности. Распад социалистического блока сделал действия Вашингтона и Брюсселя невероятно самоуверенными и эгоистичными. Прикрываясь лозунгами о мире, они пошли на невероятные злодеяния», – считает Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и доктор политических наук.

    «События тех лет поставили крест на каком-либо сближении Белграда и западных стран. Бомбардировки нанесли нашей нации непоправимую травму на поколения вперед. Ужас и страх той злополучной весны никогда не выветрится из головы сербов», – отмечает он.

    Гайич напоминает, что США пошли на беспрецедентное действие. «Без одобрения мирового сообщества, без согласования атаки с Советом безопасности ООН, решились на столь дерзкий и негуманный обстрел мирных городов европейской страны. Конечно, это своевольное действие, не имеющее за собой никаких юридических оснований, способствовало началу деградации глобальной системы безопасности», – указывает эксперт, по мнению которого в Югославии США протоптали себе дорогу к участию в конфликтах на Ближнем Востоке.

    «Ирак, Ливия, Сирия – все эти страны также являются жертвами атаки 1999 года. Вашингтон снял предохранитель в виде необходимости достижения договоренностей с другими странами в отношении начала военных операций, – напоминает политолог. - Разумеется, эти действия потрясли другие крупные государства. Россия и Китай были шокированы безнаказанностью агрессии и сейчас способствуют изменению созданного тогда миропорядка».

    «Конечно, той осенью США сумели обеспечить себе размещение крупной военной базы в Косово. Однако именно в 1999 году был заложен фундамент для будущего поражения Вашингтона. Вседозволенность и эгоизм не доводили до добра ни одну империю в истории», – резюмирует Гайич.

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми.

    По его словам, западные государства фактически развязали войну в самом центре Европы. Он также провел аналогию между событиями 1999 года и положением дел на Украине после 2014. Президент вспомнил, что еще тогда во время разговора с одним из коллег он напомнил ему, что НАТО предприняли столь радикальные действия без согласования с СБ ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал лидер РФ. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    Кроме того, Владимир Путин назвал обстрелы Югославии «огромной трагедией». Напомним, бомбардировки страны продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате атак альянса погибли около тыс. военнослужащих и, по разным оценкам, от 500 до пяти тыс. мирных граждан. Колоссальный урон был нанесен социальной и транспортной инфраструктуре страны.

    22 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»

    ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали

    ФСБ назвала число погибших и раненых при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек, сообщила ФСБ.

    Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Коментарии (61)
    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

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    22 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины

    Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам страны

    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

    В результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Взрывы гремели по всей территории Украины. В Кропивницком и Кривом Роге идут аварийные отключения электроэнергии, передает «Российская газета».

    В данный момент уточняются масштабы разрушений.

    Напомним, в начале марта ВС России нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области.

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    22 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России

    FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России

    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России, сообщили источники британской The Financial Times.

    По этой информации, Вашингтон обеспокоен тем, что эскалация конфликта может затронуть инфраструктуру, от которой зависят западные страны, включая нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, на который полагаются в том числе американские ExxonMobil и Chevron, передает ТАСС содержание публикации.

    США не одобряют и не поддерживают атаки на территории России, заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    По информации газеты, целью украинских ударов является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и давление на США с целью одобрения нового пакета военной помощи.

    Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. Так, в минувшее воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Сообщалось о гибели одного человека.

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    22 марта 2024, 22:31 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Захарова осудила реакцию ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реакция офиса генерального секретаря ООН на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибло 40 человек, не соразмерна случившемуся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Офис Генсека ООН заявил, что опечален (sadden) сообщениями о стрельбе. ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

    По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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    21 марта 2024, 21:31 • Новости дня
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Завод «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, удар был сдвоенный с последующей детонацией, на место направлено много скорых, в городе чувствуется отчетливый запах гари, рассказал Лебедев РИА «Новости».

    Несколько кварталов города оцеплено, медики говорят, что погибших и пострадавших «очень много», добавил он. Пострадавших транспортируют в район санатория «Дубки», где ВСУ создали военный городок с госпиталем, моргом и казармами.

    Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

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    23 марта 2024, 18:37 • Новости дня
    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Филиппо призвал расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»

    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости проведения полного расследования возможных связей Украины с терактом, произошедшим в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Филиппо написал, что необходимо требовать расследования связей теракта с Украиной, а также того, на что на самом деле идут многомиллиардные вливания в киевский режим в течение более двух лет, передает РИА «Новости».

    Так Филиппо отреагировал на заявление французского лидера Эммануэля Макрона, осудившего теракт в «Крокусе».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что след теракта в «Крокусе» ведет на Украину.

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    22 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя: Россия достигла цели СВО по демилитаризации Украины

    Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины
    @ EDUARDO MUNOZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выполнила задачу специальной военной операции по демилитаризации Украины, ВСУ уже давно не воюют своим оружием – им помогает НАТО, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинская армия практически демилитаризована.

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    21 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью докладов, освещающих ужасы репрессий на Украине, западные организации пытаются оказать давление на офис Зеленского. Открытое нарушение прав человека местными силовиками может стать инструментом сбивания спеси с зазнавшихся чиновников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее в ООН заявили, что обвиненные в сотрудничестве с Россией подвергаются на Украине тяжелейшим пыткам.

    «С каждым днем отрицать преступления Украины становится все труднее. В Сеть утекают сотни данных о проводимых репрессиях. В западных СМИ даже появляются фотографии людей, осужденных за сотрудничество с Россией. То, как местные власти обращаются с ними – ужасает многих обывателей. Не комментировать это достаточно сложно», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Информация, поступающая из украинских тюрем, существенно расходится с образом и мифом «белой и пушистой» украинской демократии, который всему миру так старательно навязывали Вашингтон и Брюссель. Приходится отвечать на запросы времени: публиковать отчеты, доклады о происходящем. Кстати, цифры в них существенно занижаются», – подчеркнул собеседник.

    «Однако у этого процесса имеется и обратная сторона. Провоцируя обсуждения данной темы, западные страны как бы намекают офису Зеленского, что на него имеется компромат, позволяющий в нужный момент сбить спесь с его зазнавшихся управленцев. Нарушения украинских властей проходят по очень чувствительному для США и ЕС вопросу: права человека», – уточнил он.

    «Однако ожидать на этом фоне послаблений репрессионной политики не стоит. Одно дело дискутировать на международных площадках, а другое – реально оказывать давление на руководство Украины с целью прекратить бесчеловечные практики. Кроме того, вокруг пыток и репрессий фактически сконструировано современное украинское государство», – акцентировал эксперт.

    «Идеологическая неприязнь ко всему русскому, отсутствие плюрализма мнений, разгул и вседозволенность силовых структур – вот те столпы, на которых держится власть Зеленского. Репрессии в отношении тысяч людей, сотрудничавших с РФ, венчают эту конструкцию. Если такие формы управления государством устранить – посыплется весь карточный домик Зеленского», – считает собеседник.

    «К сожалению, помочь этим заключенным крайне непросто. Обменять столь большое количество граждан физически невозможно. В настоящий момент мы можем лишь продолжать реализацию целей СВО с целью их дальнейшего освобождения и периодически поднимать на международных площадках тему несправедливого отношения офиса Зеленского к собственным гражданам», – резюмировал Мирошник.

    Ранее в ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме. Документ подготовило управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС. В частности, речь идет о гражданах, проживающих на территориях, занимаемых ранее ВС РФ.

    «По меньшей мере девять человек содержались под стражей без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию», – указывается в докладе. По меньшей мере пять заключенных подвергались пыткам или жестокому обращению.

    Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими Вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.

    По 1010 из них уже были вынесены приговоры. Приводится и статистика по регионам: в Харьковской области осудили 216 человек, в Херсонской – 92, а в Николаевской – 35. Почти все процедуры рассмотрения «правонарушений» завершались в пользу стороны обвинения. Подчеркивается, что ответчикам удалось добиться победы лишь в трех случаях.

    «Людей привлекали к ответственности за работу в службах экстренной помощи, школах, службах водоснабжения, гуманитарной помощи и вывоза мусора. В большинстве этих случаев к физическим лицам применялись санкции с запретом занимать государственные должности на срок до десяти лет», – говорится в докладе.

    При этом УВКПЧ рекомендовало украинским властям привести законодательство страны «в соответствие с международным правом». По мнению структуры ООН, это необходимо для предотвращения «слишком широкого толкования» действующих норм. Также офису Зеленского необходимо сохранять гарантии надлежащих правовых процедур для всех лиц, осуществлявших поддержку ВС РФ.

    Тема репрессий граждан, проходящих по уголовной статье за «коллаборационизм», поднимается западными странами не в первый раз. В феврале издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описывались издевательства над заключенными, попавшими в тюрьмы за якобы сотрудничество с властями РФ.

    Одному из осужденных сокамерники вытатуировали на лбу слово «орк». Кроме того, под стражей находятся мать с двухлетней дочкой. Женщина якобы передавала координаты целей для российской армии. Подчеркивается, что после третьего дня рождения девочку могут забрать из семьи.

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    22 марта 2024, 12:10 • Новости дня
    Глава МИД Польши: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Глава МИД Польши Сикорский: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток», заявил Rzeczpospolita глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    По его словам, США имели «предварительную информацию» о готовящемся акте саботажа и не предприняли никаких действий, чтобы ему помешать, передает РИА «Новости».

    При этом Сикорский добавил, что у него «личное отношение» к «Северным потокам» – в 2006 году он назвал строительство газопровода «новым пактом Молотова – Риббентропа».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков».

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    22 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ

    Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила указаний от США не бить по российским НПЗ

    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ
    @ Антон Великжанин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США действительно призывали Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стефанишина заявила, что Украина понимает призыв американских партнеров, но «воюет теми практиками», которые у нее имеются, передает РИА «Новости».

    Газета The Financial Times писала ранее, что США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    23 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Спецслужбы: Информация о подготовке теракта от США поступала, но без конкретики

    Источник в спецслужбе: Информация от США о подготовке терактов в Москве была общего характера

    Спецслужбы: Информация о подготовке теракта от США поступала, но без конкретики
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Информация от США о подготовке терактов в Москве действительно поступала, но она носила общий, без какой-либо конкретизации, характер, сообщил источник в российской спецслужбе.

    В связи с заявлением представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о передаче Москве в марте данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтвердил, что «такая информация действительно поступала, но она носила общий характер, без какой-либо конкретизации», передает ТАСС.

    Ранее президент Сербии Александер Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте. Вучич увидел в методах проведения теракта в «Крокус-Сити» сходство со способом некоей «мировой державы», но не США. Прямо эту державу он не назвал.

    Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

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    21 марта 2024, 22:08 • Новости дня
    Футболисты сборной России разгромили команду Сербии

    Сборная России по футболу одержала победу над командой Сербии в товарищеском матче в Москве

    Футболисты сборной России разгромили команду Сербии
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Товарищеский матч между футбольными сборными России и Сербии на стадионе имени Льва Яшина в Москве завершился победой российской команды.

    Российская сборная одержала победу со счетом 4:0. Голы забили Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Их соперникам пришлось провести большую часть игры в меньшинстве – на 21-й минуте удалили защитника Милана Гайича.

    25 марта сборной России предстоит встретиться в товарищеском матче со сборной Парагвая, передает РИА «Новости».

    Напомним, товарищеский матч сборных России и Сербии начался с минуты молчания в память о спортивном комментаторе и журналисте Василии Уткине.

    Сербская сборная оказалась первым соперником для сборной России с 2021 года – в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

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    21 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с поздравлениями с победой на выборах главы государства.

    Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, в письме венгерский премьер отметил, что ему приятно, что сотрудничество Москвы и Будапешта строится на взаимоуважении, это позволяет вести диалог по важным вопросам, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию, передает ТАСС.

    Орбан в письме российскому лидеру заявил, что «Венгрия находится на стороне мира», добавил Хаваши. Он также заверил Путина, что Будапешт готов к расширению российско-венгерского сотрудничества в областях, которые не ограничиваются международным правом.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

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    22 марта 2024, 22:47 • Новости дня
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
    @ Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин был проинформирован о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в первые минуты случившегося, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент продолжает получать информацию о ЧП и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, передает ТАСС.

    «Президентом даны все необходимые указания», – добавил представитель Кремля.

    В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.

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