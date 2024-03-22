Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.0 комментариев
Пескова спросили об осведомленности США о подготовке подрывов «Северных потоков»
Песков переадресовал в МИД вопрос о том, знали ли США о подготовке подрывов «Северных потоков»
Вопрос о том, был ли осведомлен Вашингтон о подготовке диверсий на «Северных потоках», следует комментировать российскому МИД, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Эту тему должно комментировать Министерство иностранных дел России, сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что не хочет комментировать главу польского МИД Радослава Сикорского, сделавшего соответствующее заявление.
Напомним, Сикорский заявил, что США знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток».