  • Новость часаЭксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
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    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    19 комментариев
    22 марта 2024, 13:28 • Новости дня

    Пескова спросили об осведомленности США о подготовке подрывов «Северных потоков»

    Песков переадресовал в МИД вопрос о том, знали ли США о подготовке подрывов «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопрос о том, был ли осведомлен Вашингтон о подготовке диверсий на «Северных потоках», следует комментировать российскому МИД, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Эту тему должно комментировать Министерство иностранных дел России, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что не хочет комментировать главу польского МИД Радослава Сикорского, сделавшего соответствующее заявление.

    Напомним, Сикорский заявил, что США знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток».

    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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    20 марта 2024, 16:51 • Новости дня
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    Киев возмутила инициатива получать помощь США в кредит
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киевская администрация расценила как оскорбительную идею США о предоставлении Украине помощи в виде кредитов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    По информации Politico, данная идея обсуждается в Конгрессе США уже несколько недель, но Киев не был должным образом уведомлен.

    Источник издания заявил, что не слышал никаких конкретных предложений по этой теме, а сама идея помощи кредитами «несколько оскорбительна» для Украины, учитывая гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США.

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    22 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России

    FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России

    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России, сообщили источники британской The Financial Times.

    По этой информации, Вашингтон обеспокоен тем, что эскалация конфликта может затронуть инфраструктуру, от которой зависят западные страны, включая нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, на который полагаются в том числе американские ExxonMobil и Chevron, передает ТАСС содержание публикации.

    США не одобряют и не поддерживают атаки на территории России, заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    По информации газеты, целью украинских ударов является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и давление на США с целью одобрения нового пакета военной помощи.

    Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. Так, в минувшее воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Сообщалось о гибели одного человека.

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    20 марта 2024, 09:50 • Новости дня
    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google

    Эксперт Роскачества заявил, что отключение в России смартфонов Apple и Google принесет репутационный ущерб

    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компании Google и Apple чисто технически могут отключить в России свои смартфоны, однако в этом случае гаджеты станут «кирпичами», это принесет производителю репутационный ущерб, отметил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    По его словам, такое отключение технически вероятно, оно может произойти согласно тому же механизму, когда блокируются краденые смартфоны, передает РИА «Новости».

    Кузьменко добавил, что в этом случае гаджет Apple будет заблокирован, на нем будут потеряны все данные. Владельцы же Android смогут сохранить информацию, при этом устройство будет почти невозможно вернуть к работе без крупных трат.

    Эксперт подчеркнул, что американские компании вряд ли пойдут на этот шаг. В первую очередь из-за того, что в лицензионном соглашении не предусмотрены какие-либо условия для блокировки пользователей в определенной стране. Кроме того, компания получит репутационный ущерб и многомилионные иски.

    Ранее в России предупредили о том, что модификация смартфонов и телефонов аппаратным и программным способом может повлечь для россиян административную ответственность.

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    20 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    Демократ Московиц пришел на слушания по делу об импичменте Байдена в маске Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Член палаты представителей демократ Джаред Московиц пришел на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы США Джо Байдена в маске президента России Владимира Путина.

    По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, демократ надел маску Путина, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы хотят внести элемент российской дезинформации в эти слушания, передает РИА «Новости».

    Сам конгрессмен «поблагодарил» ведущего дело коллегу Джеймса Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования, пишет The Hill.

    Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена.

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    20 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    Глава МИД Польши фразеологизмом ответил на вопрос о западных военных на Украине

    Глава МИД Польши Сикорский назвал секретом Полишинеля присутствие западных военных на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине уже находятся войска из крупных стран Запада, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    В интервью немецкому информационному агентству DPA он, сославшись на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, подтвердил это.

    «В польском языке есть термин – секрет Полишинеля, описывающий тайну, которую знают все», – приводит его слова РИА «Новости».

    Польский министр заверил, что республика не станет отправлять сухопутные войска на Украину. Он утверждает, что Украина и Польша «были одной страной на протяжении 400 лет». Польша, по его словам, должна быть последней, кто пойдет на такой шаг.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что французские войска вряд ли отправятся на передовую в зоне СВО. Скорее всего, их могут разместить на севере Украины, чтобы они контролировали границу с Белоруссией от якобы российской угрозы, предположил он.

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    21 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    США назвали свою долгосрочную цель на Украине

    Помощник Байдена Салливан назвал гарантированную безопасность Украины долгосрочной целью США

    США назвали свою долгосрочную цель на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочная цель США – незыблемость украинской независимости и гарантированная безопасность Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан в ответ на вопрос о том, как для США выглядело бы поражение России на Украине, заявил, что Россия якобы «уже потерпела провал», но «этого недостаточно», передает ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться устранения угрозы и натиска со стороны российских войск, обеспечив Украине не только свободу и независимость, но и безопасность. Именно к этому, по словам Салливана, будут стремиться США. Помощник президента США утверждает, что Россия якобы преследовала цель стереть Украину с лица земли. На вопрос о поставках Киеву тактических баллистических ракет ATACMS Салливан не дал определенного ответа.

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад совершает глубочайшую ошибку, пытаясь нанести стратегическое поражение России, это доказывают события на поле боя.

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    20 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    Минобороны сообщило об уничтожении четвертого Abrams на Авдеевском направлении
    @ Karolis Kavolelis/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Авдеевском направлении уничтожен четвертый по счету американский танк Abrams, его удалось поразить с помощью FPV-дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Разведчики засекли передвижение гусеничной техники в поселке Бердычи, они выследили цель и ударили по ней. Машина была обездвижена, указало ведомство, передает ТАСС.

    После этого по ней нанесли второй удар FPV-дроном, танк был уничтожен. Также разведчикам удалось добраться до этой техники, осмотреть ее и извлечь все необходимые образцы.

    В ведомстве пояснили, что старший разведчик-оператор с позывным «Сокол» работал в условиях плохой видимости. Он не знал, какая цель находится перед ним. После того, как погода прояснилась, воздушные разведчики установили, что пораженная машина – это Abrams.

    «Поначалу, на самом деле, я не ожидал даже, что это будет американец. Ну танк и танк. Это произвело такой фурор у меня внутри, что американцы горят еще хлеще, чем другие танки. Появилась мотивация еще больше работать», – сказал разведчик.

    Другой разведчик с позывным «Изай» заявил, что американская машина не произвела на бойцов сильного впечатления. Он пояснил, что побывал внутри машины, по его оценке, Abrams хуже Т-90.

    Ранее разведчики опубликовали видео изнутри подбитого Abrams.

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    21 марта 2024, 11:51 • Новости дня
    ВС Польши провели танковые стрельбы у границы с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    20 марта на полигоне Бемово-Писке, расположенном в 100 км от границы с Калининградской областью, польская армия провела боевые стрельбы с использованием танков K2, закупленных у Южной Кореи, сообщили в Минобороны Польши.

    В сообщении говорится, что танки K2 Бартошицкой механизированной бригады уже на полигоне и учения идут полным ходом. Ведомство также опубликовало фотоматериалы с учений, передает ТАСС.

    Ранее гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше.

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    22 марта 2024, 12:10 • Новости дня
    Глава МИД Польши: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Глава МИД Польши Сикорский: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток», заявил Rzeczpospolita глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    По его словам, США имели «предварительную информацию» о готовящемся акте саботажа и не предприняли никаких действий, чтобы ему помешать, передает РИА «Новости».

    При этом Сикорский добавил, что у него «личное отношение» к «Северным потокам» – в 2006 году он назвал строительство газопровода «новым пактом Молотова – Риббентропа».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков».

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    20 марта 2024, 19:30 • Новости дня
    Наблюдатель из Швеции Саймонс заявил об угрозах наблюдателям из США от Госдепа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шведский наблюдатель на российских выборах президента профессор Грег Саймонс заявил, что его коллегам из Соединенных Штатов поступали угрозы от американского Госдепартамента.

    Американским наблюдателям на выборах в России угрожал Госдепартамент, им заявили, что для тех, кто проводил эту миссию, будут некие последствия, сказал Саймонс ТАСС.

    При этом неизвестно, какой закон могли нарушить эти люди,и за что им может последовать наказание.

    По мнению профессора, попытки западных стран повлиять на выборы в России провалились. Он пожелал российским гражданам процветания и светлого будущего, «желательно подальше от Запада» и его повестки.

    Процесс голосования на выборах президента России упорядочен, вся документация доступна, все знали, что необходимо делать. Персонал был услужливым и дружелюбным, процесс проводился профессионально и упорядоченно.

    Явка на президентских выборах была рекордной в новейшей истории страны, она составила 77,44%. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов.

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    22 марта 2024, 11:14 • Новости дня
    В «Вышеградской четверке» возник раскол из-за вопроса вооружения Украины
    В «Вышеградской четверке» возник раскол из-за вопроса вооружения Украины
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На встрече глав МИД «Вышеградской четверки» (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) в Праге, прошедшей в четверг, проявились разногласия по вопросу военной помощи Украине. Прага и Варшава выступили за ее усиление, в то время как Будапешт и Братислава высказались против.

    Так, глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что поддержка Украины должна быть увеличена во всех областях, включая военную. По его словам, это в интересах всего региона, чтобы «российская армия не приближалась к его границам», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Европа, как заявил глава внешнеполитического ведомства Чехии, находится «в опасности». Министр призвал реагировать на это.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский со своей стороны отметил, что Варшава рада внести вклад в «очень эффективную логистическую операцию» по доставке боеприпасов на передовую.

    Со своей стороны главы МИДов Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар заявили, что их страны не будут поставлять оружие Украине. Бланар объяснил это тем, что Братислава не видит военного решения конфликта и опасается за свои отношения с Россией. Министр напомнил, что Словакия «очень зависит от газа и ядерного топлива из России».

    В свою очередь глава МИД Венгрии подчеркнул, что его страна не станет поставлять Украине «ни одно оружие». Он предупредил, что заявления о вводе иностранных военных контингентов на Украину являются опасными.

    Как писали ранее западные СМИ, лидеры стран ЕС также не смогли прийти к единому мнению о том, как финансировать дальнейшее вооружение Украины.

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    21 марта 2024, 08:10 • Новости дня
    Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью авиации России»

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на 21 марта Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с зафиксированной ими активностью дальней авиации России, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

    В сообщении командования, опубликованном в социальной сети, говорится, что ВС Польши наблюдают «повышенную активность российской дальней авиации», передает ТАСС.

    В связи с этим активирована польская и союзная авиация. Возможен повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны, предупреждает Оперативное командование польскими ВС.

    В середине февраля Польша выступила с аналогичным заявлением, а до этого – в начале января.

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    21 марта 2024, 18:30 • Новости дня
    Bloomberg: США предложили выпустить облигации на активы России для поддержки Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон якобы предложил создать механизм гособлигаций с помощью российских активов не менее чем на 50 млрд долларов для поддержки киевского режима, утверждает Bloomberg.

    США предложили создать специальный механизм и выпустить гособлигации на сумму не менее 50 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Отмечается, что для этого планируется задействовать замороженные активы России. США высказали такое предложение участникам G7.

    Ране австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что доходы от замороженных российских активов могут быть использованы для восстановления Украины, но не для финансирования военных действий.

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