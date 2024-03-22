Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.6 комментариев
Глава аэропорта в Арканзасе погиб при перестрелке с полицией
Глава аэропорта в Арканзасе погиб из-за перестрелки с правоохранителями
Исполнительный директор национального аэропорта Литл-Рок в штате Арканзас Брайан Малиновски погиб от огнестрельных ранений, полученных из-за перестрелки с полицией, сообщает телеканал Fox News.
Известно, что Малиновски оказал сопротивление при попытке вручения ему ордера на обыск его дома. В результате перестрелки один из сотрудников полиции получил незначительные ранения, передает ТАСС.
Как отметили в Министерстве юстиции США, Малиновски занимался незаконной продажей огнестрельного оружия, не требуя от покупателей документы, удостоверяющие личность.
В январе в Коми мужчина погиб в перестрелке с полицией после ссоры с женой.