Глава аэропорта в Арканзасе погиб при перестрелке с полицией

Глава аэропорта в Арканзасе погиб из-за перестрелки с правоохранителями

Tекст: Александра Юдина

Известно, что Малиновски оказал сопротивление при попытке вручения ему ордера на обыск его дома. В результате перестрелки один из сотрудников полиции получил незначительные ранения, передает ТАСС.

Как отметили в Министерстве юстиции США, Малиновски занимался незаконной продажей огнестрельного оружия, не требуя от покупателей документы, удостоверяющие личность.

В январе в Коми мужчина погиб в перестрелке с полицией после ссоры с женой.