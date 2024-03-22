  • Новость часаЭксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
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    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской
    Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    Песков: Россия находится в состоянии войны
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    Посол России заявил о «точке невозврата» в отношениях с Японией
    Венгрия и Словакия отказались поставлять оружие Украине
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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    19 комментариев
    22 марта 2024, 12:59 • Новости дня

    Глава аэропорта в Арканзасе погиб при перестрелке с полицией

    Глава аэропорта в Арканзасе погиб из-за перестрелки с правоохранителями

    Tекст: Александра Юдина

    Исполнительный директор национального аэропорта Литл-Рок в штате Арканзас Брайан Малиновски погиб от огнестрельных ранений, полученных из-за перестрелки с полицией, сообщает телеканал Fox News.

    Известно, что Малиновски оказал сопротивление при попытке вручения ему ордера на обыск его дома. В результате перестрелки один из сотрудников полиции получил незначительные ранения, передает ТАСС.

    Как отметили в Министерстве юстиции США, Малиновски занимался незаконной продажей огнестрельного оружия, не требуя от покупателей документы, удостоверяющие личность.

    В январе в Коми мужчина погиб в перестрелке с полицией после ссоры с женой.

    21 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    В Европе вспомнили предсказание Меркель о последствиях вступления Украины в НАТО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу повлечет печальные последствия, об этом предупреждали экс-президент Франции Николя Саркози и экс-канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году, заявил главред Figaro Magazine Гийом Рокетт.

    Тогда французский и немецкий политики предупреждали США о том, что содействие вступлению Украины в НАТО – безумие, так как Россия сочтет это провокацией и может ввести войска на Украину, заявил Рокетт в эфире LCI, передает РИА «Новости».

    По мнению журналиста, киевский режим в последующие годы все равно пытался получить членство в НАТО, что привело к расколу в стране.

    Ранее в Киев прибыл глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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    21 марта 2024, 17:10 • Новости дня
    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    @ Соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В феврале 2024 года на предприятии ОПК в Нижегородской области началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000 массой три тонны, об этом доложили министру обороны Сергею Шойгу в ходе его визита на завод, сообщило Минобороны.

    Многократно выросло производство авиабомб ФАБ-500, в два раза выросло производство ФАБ-1500, а в феврале организовано массовое производство ФАБ-3000, доложили главе министерства, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Расширена номенклатура артиллерийских боеприпасов. С 2023 года объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения вырос пятикратно.

    На самом предприятии работа ведется круглосуточно, установлен трехсменный график. С 2022 года количество персонала выросло более чем на 1,1 тыс. человек.

    Шойгу также проверил производство артиллерийских боеприпасов на предприятии ОПК, где выпускают и ремонтируют артиллерийский комплекс «Гиацинт». На этом заводе начато строительство нового цеха сборки боеприпасов.

    После проверки министр провел рабочее совещание с руководством ведомства и гендиректорами предприятий. Он отметил, что объем производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам вырос почти в 22 раза. При этом 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет поддерживать высокий уровень поставки снарядов в зону СВО.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что ВС России взяли Авдеевку в том числе благодаря бомбам ФАБ-500 и ФАБ-1500.

    Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что сбить ФАБ-500 практически невозможно.

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    22 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины

    Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам страны

    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

    В результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Взрывы гремели по всей территории Украины. В Кропивницком и Кривом Роге идут аварийные отключения электроэнергии, передает «Российская газета».

    В данный момент уточняются масштабы разрушений.

    Напомним, в начале марта ВС России нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области.

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    22 марта 2024, 06:47 • Новости дня
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в городах Украины, Харьков полностью остался без электричества, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было около 15 взрывов, началось несколько пожаров. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы происходили на энергетических объектах, Харьков «практически полностью без света». Кроме того, местные власти сообщают, что обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением; фиксируются проблемы с интернетом.

    Взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге Днепропетровской области Украины, отдельные районы Днепра также обесточены. Взрывы были и в Сумах. После взрывов в Хмельницкой области обесточены Красилов, Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром, Хмельницкий и Шепетовка, передает ТАСС.

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

    Накануне взрывы прогремели в Харькове, Киеве, в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве.

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    21 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Захарова объяснила слова Борреля о том, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»
    Захарова объяснила слова Борреля о том, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс».

    В своем Telegram-канале она коротко объяснила почему такое заявление сделал Боррель. «Потому что мертвые не умирают дважды», – написала она.

    Боррель на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс», а также призвал перестать «пугать людей».

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    21 марта 2024, 19:00 • Новости дня
    Роскосмос назвал причину отмены запуска «Союза» к МКС

    Глава Роскосмоса Борисов: Запуск «Союза МС-25» отменен из-за просадки напряжения

    Роскосмос назвал причину отмены запуска «Союза» к МКС
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    За 20 секунд до запланированного старта с космодрома Байконур был отменен пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25». Причиной стало падение напряжения в химическом источнике тока, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Как указал Борисов, на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, вся процедура была прервана. По его словам, причину выяснили на заседании Государственной комиссии, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что экипаж «Союза МС-25» здоров. «Ничего страшного не произошло, хотя, может быть, это неприятная ситуация. Экипаж здоров. Даже в этот период у Василевской пульс был 66, они люди у нас подготовленные, выдержанные», – отметил глава Роскосмоса.

    Напомним, пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25», на борту которого находился российско-белорусско-американский экипаж, был отменен 21 марта.

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    22 марта 2024, 10:36 • Новости дня
    Рассекречен разговор элитных подразделений ВСУ о поражении на фронте

    Элитные подразделения ВСУ в секретном чате в Telegram обвинили Зеленского в неудачах на фронте

    Tекст: Ольга Никитина

    Опубликовано содержание разговоров участников закрытого чата в Telegram, где состоят бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины, украинских националистических батальонов и СБУ.

    Так, собеседники обсуждали ситуацию на фронте и высказывались о том, что ответственность за поражения украинской стороны лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и командовании ВСУ.

    «Реально, [министр обороны России Сергей] Шойгу завтра позвонит [главкому ВСУ Александру] Сырскому и скажет: «Сырский сдавайся, тебе не победить». Сырский скажет: «Русские не сдаются», – и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак», – заявил один из участников разговора в аудиосообщении в чате. Содержание беседы публикует РИА «Новости».

    Автор реплики посетовал на то, что в ВСУ «уволили самых адекватных», а также тех, «у кого голова на плечах», отправили в отставку.

    Другой участник чата отметил, что им на смену пришли люди «на порядки худшего качества». «Это полная «шляпа», – считает он. Участник разговора заявил, что следующий этап боевых действий проигрывает, и нынешнее положение – звоночек к этому. «Ермак, Татаров, Умеров, Зеленский, Сырский – эти парни вас доведут до «победы». Ни одного украинца среди них нет», – подчеркнул он, посетовав на нехватку боеприпасов, а также адекватных тактических генералов.

    Ранее в этом чате недовольные политикой властей Украины бойцы элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов обсуждали необходимость силового захвата власти в стране.

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    21 марта 2024, 15:25 • Новости дня
    Politico: Макрон в частной беседе заявил о скором падении Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе в Елисейском дворце заявил о падении Украины в ближайшем будущем, пишет Politico.

    По его словам, в данный момент идет довольно много разговоров о необходимости мобилизации на Украине и «реальном восстановлении войск» в связи с тем, что страна может скоро пасть, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы ввода Макроном французского контингента на Украину в 2024 году?



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    Ранее Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (15)
    22 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России

    FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России

    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России, сообщили источники британской The Financial Times.

    По этой информации, Вашингтон обеспокоен тем, что эскалация конфликта может затронуть инфраструктуру, от которой зависят западные страны, включая нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, на который полагаются в том числе американские ExxonMobil и Chevron, передает ТАСС содержание публикации.

    США не одобряют и не поддерживают атаки на территории России, заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    По информации газеты, целью украинских ударов является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и давление на США с целью одобрения нового пакета военной помощи.

    Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. Так, в минувшее воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Сообщалось о гибели одного человека.

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    22 марта 2024, 07:06 • Новости дня
    Посол России заявил о «точке невозврата» в отношениях с Японией

    Посол Ноздрев заявил о «точке невозврата» и «глубокой заморозке» отношений России с Японией

    Посол России заявил о «точке невозврата» в отношениях с Японией
    @ МИД России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Японии сознательно демонтируют отношения с Россией, которые находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период, заявил назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев.

    Ноздрев сказал, что Япония пытается сформировать в обществе устойчивые антироссийские настроения, давит на бизнес и препятствует совместным проектам, передает РИА «Новости».

    В результате отношения отброшены на десятилетия назад, а их фундамент разрушен, заявил дипломат. По его мнению, это «точка невозврата» и «глубокая заморозка» отношений продлится долго.

    Ноздрев выразил обеспокоенность активизацией военной деятельности Японии около российских границ. Он предостерег Токио от передачи ЗРК Patriot Украине, заявив, что это будет иметь тяжелые последствия. Россия прорабатывает ответные меры на случай поставки Patriot на Украину.

    Посол также отметил курс администрации Фумио Кисиды на ремилитаризацию страны и укрепление реваншистских настроений. Он считает, что США стремятся взять под контроль японские вооружения.

    Напомним, и.о. директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий заявил, что Япония сделала выбор в пользу прозападной линии в контексте украинского кризиса, фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен из-за недружественных шагов Токио.

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    21 марта 2024, 19:18 • Новости дня
    Место проведения «Интервидения» решили изменить

    Конкурс «Интервидение» решили провести в Москве

    Место проведения «Интервидения» решили изменить
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый отечественный аналог «Евровидения» международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Москве вместо Петербурга.

    Соответствующие изменения вносятся в распоряжение правительства России о выделении 600 млн рублей на подготовку мероприятия, передает ТАСС.

    Изначально в документе говорилось, что конкурс пройдет в Петербурге, теперь этот пункт скорректирован. «Слова «г. Санкт-Петербурге» заменить словами «г. Москве», – следует из новой версии распоряжения.

    В ноябре прошлого года гендиректор Первого канала Константин Эрнст выступил с инициативой создания ежегодного песенного конкурса «Интервидение».

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    21 марта 2024, 17:29 • Новости дня
    У летевшего к МКС корабля «Союз МС-25» не запустились двигатели

    Запуск корабля «Союз МС-25» с экипажем к МКС отменен

    У летевшего к МКС корабля «Союз МС-25» не запустились двигатели
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25», на борту которого находился российско-белорусско-американский экипаж, был отменен 21 марта.

    «Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», – сказал диктор, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что пуск планировался на 16.21 мск четверга, однако после того, как кабель-мачта отошла от ракеты, ожидаемого в этот момент включения двигателей не произошло, а автоматическая система отменила пуск.

    Напомним, корабль «Союз МС-25» должен был отправиться на МКС в марте. В экипаж вошли гражданка Белоруссии Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Василевская и Новицкий совершат короткий полет и вернутся на Землю. Дайсон пробудет на МКС до сентября 2024 года.

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    21 марта 2024, 21:31 • Новости дня
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Завод «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, удар был сдвоенный с последующей детонацией, на место направлено много скорых, в городе чувствуется отчетливый запах гари, рассказал Лебедев РИА «Новости».

    Несколько кварталов города оцеплено, медики говорят, что погибших и пострадавших «очень много», добавил он. Пострадавших транспортируют в район санатория «Дубки», где ВСУ создали военный городок с госпиталем, моргом и казармами.

    Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

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    21 марта 2024, 17:04 • Новости дня
    Боррель попросил Макрона перестать пугать людей

    Боррель заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»

    Боррель попросил Макрона перестать пугать людей
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

    Он также призвал перестать «пугать людей». Боррель подчеркнул, что неизбежна лишь необходимость поддержки Украины. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что «речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (25)
    22 марта 2024, 03:53 • Новости дня
    ЦЕРН назвал условие сотрудничества с российскими учеными
    ЦЕРН назвал условие сотрудничества с российскими учеными
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская организация по ядерным исследованиям готова сохранить отношения с российскими учеными, которые работают в институтах, находящихся не в России, сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

    Марсолье пояснил, что решение стран ЦЕРН прекратить сотрудничество с представителями российских организаций относится именно к «российским институтам». По его словам, оно не распространяется на «российских ученых, связанных с ЦЕРН в рамках других соглашений».

    При этом Марсолье не ответил на вопрос о том, сколько российских ученых сохранят отношения с ЦЕРН, а также будут ли россиянам доступны результаты их экспериментов после 30 ноября, передает РИА «Новости».

    Напомним, ЦЕРН, на территории которой находится Большой адронный коллайдер, 30 ноября прекратит сотрудничество со специалистами, которые имеют связи с Россией.

    Коментарии (16)
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