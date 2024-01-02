Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
В Коми мужчина погиб в перестрелке с полицией после ссоры с женой
Житель поселка Жешарт Республики Коми ранил ножом свою жену, открыл огонь из ружья по супруге и полицейским, в результате перестрелки погиб, сообщили в региональном СУ СКР.
Уточняется, что женщина, забрав 12-летнего ребенка, смогла убежать к соседям. Она госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь. Мужчина, который устроил перестрелку с полицейскими и открыл огонь по прибывшим на место происшествия медикам, был застрелен при задержании, он оказал активное сопротивление. По уголовному делу следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, передает ТАСС.
Уголовное дело против стрелявшего мужчины возбуждено по факту покушения на убийство двух лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Ранее в Москве арестовали открывшего стрельбу из-за просьбы не курить мигранта.