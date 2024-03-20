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    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    6 комментариев
    20 марта 2024, 14:17 • Новости дня

    Песков оценил версию об ошибке в переводе слов Макрона

    Песков: Макрон последователен в идее отправки войск на Украину, двусмысленности здесь нет

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эмманюэль Макрон последовательно придерживается тезиса о необходимости отправки европейских войск на Украину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что вряд ли речь идет о какой-то двусмысленности в переводе, передает ТАСС.

    Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что слова Макрона якобы неверно поняли из-за неверного перевода. По ее словам, французский президент не имел в виду отправку воинского контингента.

    Кроме того, Песков напомнил, что президент Владимир Путин уже говорил о том, как Москва отреагирует на возможное появление французских войск на Украине.

    Комментируя возможную отправку французских войск на Украину, Путин ранее отмечал, что военные стран НАТО уже присутствуют там и погибают в большом количестве – для России в этом нет ничего нового.

    Франция, по его словам, могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, констатировал глава государства.

    19 марта 2024, 20:33 • Новости дня
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    Названы места возможной дислокации французских войск на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два сценария размещения солдат Франции, если их отправят на Украину.

    По его словам, первый – на правом берегу Днепра или на границе с Белоруссией, а второй – вокруг Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Это не будет провокацией. Это позволит нам заставить Россию пойти на переговоры, выступая с позиции равенства», – считает бывший военный.

    Он отметил, что Франция таким образом исполнит свою роль по защите Европы. Также Арбаретье добавил, что Парижу не нужно образовывать непрерывную линию, а необходимо разместить отдельные отряды быстрого реагирования.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

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    19 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию, сначала планируется послать порядка 2 тыс. военных, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Париж готовит отправку военных, сначала планируется отправить около 2 тыс. человек, при этом французские военные опасаются, что такое значительное число военных не получится перебросить и расквартировать незаметно, приводятся слова Нарышкина в публикации на сайте СВР.

    Это подразделение, опасаются военные Франции, может стать легитимной приоритетной мишенью для атак со стороны Вооруженных сил России.

    Также в военном руководстве Франции встревожены возможным недовольством среди офицерского состава среднего звена, уже наблюдаются проблемы с поиском «добровольцев» для ротации и замены «выбывших» на украинском театре военных действий.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия страны готовится к «самым жестким» конфликтам. До этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине.

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    19 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024

    МОК: В Олимпиаде-2024 могут принять участие 55 российских спортсменов

    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

    «Наши эксперты предполагают, что на Игры еще квалифицируются 36 нейтральных атлетов с российскими паспортами и 22 – с белорусскими паспортами. Максимальное число – 55 и 28», – сказал Маклауд, передает ТАСС.

    По его словам, по состоянию на 19 марта на Игры отобрались 12 россиян и семь белорусских спортсменов.

    Маклауд также сообщил, что МОК запретил спортсменам из России из Белоруссии участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2024, при этом им разрешено присутствовать на мероприятии.

    Ранее в Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде.

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    20 марта 2024, 10:56 • Новости дня
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает «полезным для дела», чтобы «неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию».

    В своем Telegram-канале он написал, что вопрос планомерного уничтожения французских военных стал бы «не самой сложной, но сверхважной задачей», в результате которой «из чужой далекой страны» во Францию отправилось бы большое количество гробов. Скрыть массовую гибель французов на Украине было бы невозможно, уверен он.

    «Для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине», – подчеркнул Медведев, добавив, что их «порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции».

    Кроме того, другие «неугомонные придурки в Европе» получат хороший урок, заключил Медведев.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

    Коментарии (32)
    19 марта 2024, 18:24 • Новости дня
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Во французском военном ведомстве неофициально признали потери на Украине самыми большими со времен войны в Алжире, сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

    В армии Франции обеспокоены числом погибших на украинском театре военных действий французов, только из-за уничтожения лагеря наемников под Харьковом 17 января погибли десятки французских граждан, приводит слова Нарышкина сайт СВР.

    Во французском министерстве вооруженных сил неофициально признают, что таких потерь страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века.

    При этом Франция пытается скрывать количество потерь и факт задействования своих военных на украинской территории. Из-за этого ведомствам приходится решать нетривиальные вопросы о захоронении погибших, о выплатах компенсаций семьям и пенсиях инвалидам.

    Для всех таких операций нужны соответствующие документы, а «двойная бухгалтерия смерти» может привести к судебным искам со стороны родственников погибших.

    Также во вторник СВР сообщила, что Франция готовит к отправке на Украину контингент, сначала планируется отправить около 2 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (19)
    19 марта 2024, 20:51 • Новости дня
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    Лидер французских «Патриотов» призвал военных не выполнять приказ о переброске на Украину
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французским солдатам следует отказаться от выполнения приказа, если власти страны решат отправить их на Украину, а уже находящимся там военным необходимо вернуться домой, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, в случае отправки военных речь может идти о развязывании третьей мировой войны.

    «Мы можем вступить в ужасную цепь событий», – передает ТАСС его слова.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.

    Коментарии (13)
    20 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским

    Путин: Россия могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем

    Путин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
    @ Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия имеет свои планы и взгляды, хотя могла бы ответить противнику тем же на удары по гражданскому населению и объектам, заявил на встрече с доверенными лицами президент Владимир Путин.

    «Говорил, почему это (атаки на гражданское население и объекты на территории России – прим. ВЗГЛЯД) противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить – и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», – приводит его слова ТАСС.

    «Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Путин заверил, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.

    «И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», – сказал глава государства. «И мы все сделаем. Что от нас зависит», – пообещал Путин.

    Он также отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.

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    20 марта 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин назвал основные параметры развития страны

    Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны

    Путин назвал основные параметры развития страны
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций перечислил основные параметры развития страны.

    «Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.

    Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.


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    19 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Сербский президент Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко передал письмо с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его победы на президентских выборах в России.

    Об этом сербский президент сообщил в социальной сети, где также были опубликованы фотографии их встречи. Она прошла в резиденции Вучича «Андричев венац» в Белграде, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении Вучич отметил, что в письме, помимо поздравлений, он изложил президенту РФ сложности, которые испытывает сербский народ в Косово и Метохии, а также основные политические вызовы, стоящие перед Сербией. Он также выразил благодарность за поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры.

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    19 марта 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин разрешил купить 100% акций Highland Gold

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, следует из опубликованного распоряжения главы государства.

    Как говорится в документе, президент разрешил совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, передает ТАСС.

    Ранее Британия ввела санкции в отношении Уральской горнодобывающей компании, предприятия «Красцветмет» и золотодобывающих компаний Nord Gold и Highland Gold Mining.

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    19 марта 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин передал акции Махачкалинского торгового порта АО «Север – Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении акционерного общества «Север – Юг» и внесении 100% акций Махачкалинского морского торгового порта в его уставной капитал.

    Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что для развития транспортной инфраструктуры одобрено предложение правительства России и главы Дагестана Сергея Меликова об учреждении АО «Север – Юг», передает ТАСС.

    В качестве вклада государства в уставный капитал нового АО будут переданы 100% акций АО «Махачкалинский морской торговый порт», находящихся в федеральной собственности. Их рыночная стоимость составляет 1,25 млрд рублей.

    После внесения инвестором своего вклада в уставный капитал предприятия доля Российской Федерации в АО «Север – Юг» будет составлять 49%, а доля инвестора составит 51%.

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    20 марта 2024, 00:09 • Новости дня
    Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны

    Путин призвал депутатов при формировании кабинета министров руководствоваться интересами страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал депутатов при формировании правительства России исходить не из корпоративных и партийных интересов, а из интересов всей страны.

    «Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы не руководствовались корпоративными и даже партийными интересами, а интересами дела. Прежде всего выбирали и утверждали людей по их личным, деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна», – приводит ТАСС слова Путина на встрече с лидерами думских фракций.

    Президент напомнил депутатам, что согласно поправкам в Конституцию России формирование правительства стало функцией парламента. При этом он подчеркнул, что Дума будет утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей, а также министров гражданского блока.

    «Это чрезвычайно важная и ответственная вещь», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны, изложенные в послании к Федеральному собранию – «то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время».

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    19 марта 2024, 22:08 • Новости дня
    Путин: Юбилейное заседание ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

    Юбилейное заседание ЕАЭС пройдет 8 мая в Москве, сообщил Владимир Путин

    Tекст: Денис Тельманов

    Юбилейное заседание Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

    «Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия 8 мая, здесь в Москве будем проводить... Мы готовы к этому. Вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим. Примем всех наших коллег», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    В декабре Путин сообщил, что около 90% торговли между странами ЕАЭС проводят в нацвалютах. По его словам, с момента основания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объем взаимной торговли между странами – членами организации вырос почти вдвое.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал ЕАЭС эффективной площадкой. При этом он добавил, что ЕАЭС продолжает эффективно функционировать.

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    19 марта 2024, 22:52 • Новости дня
    Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны

    Путин предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны, изложенные в послании к Федсобранию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил лидерам думских фракций обсудить планы по развитию страны, озвученные в послании Федеральному собранию.

    «С вами хотел бы обсудить сегодня то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время», – сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что программа развития страны была практически изложена в послании президента Федеральному собранию. «То есть вам и коллегам из Совета Федерации», – уточнил Путин, обращаясь к парламентариям.

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    20 марта 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры, заявил глава государства Владимир Путин.

    «И я, и вы излагали нашу общую программу развития страны. Многие из вас работали в очень сложных условиях, и на наших приграничных территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру, и в Донбассе, и в Новороссии – это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу», – цитирует ТАСС его слова в ходе встречи с доверенными лицами.

    По словам главы государства, доверенным лицам стоит вместе с российским правительством пройти путь «строительства новой России» в важных сферах – экономике, обороноспособности, искусстве, внутренней политике, строительстве государственных институтов.

    «По всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу Родину еще более крепкой, еще более привлекательной и эффективной», – сказал Путин, подчеркнув, что для этого «все есть».

    Ранее Путин назвал основные параметры развития страны.

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