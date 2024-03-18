  • Новость часаПутин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    Стала известна последняя воля Ширвиндта
    Путин назвал задачи своего нового президентского срока
    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта с НАТО
    Путин рассказал о поступавшем предложении обменять Навального
    Политологи: Высокая явка – это ответ россиян на давление извне
    Политолог: Провал акций «Полдень» и «Зеленка Зеленского» показали бессилие оппозиции
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Готовы ли немцы к войне

    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

    0 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

    37 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    18 марта 2024, 01:46 • Новости дня

    Путин оценил вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что «все возможно в современном мире».

    Однако, по словам Путина, «это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны». «Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что на Украине присутствуют военнослужащие стран НАТО. По его словам, «ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают и в большом количестве».

    Франция могла бы сыграть роль не в усугублении конфликта на Украине, а в мирном урегулировании, однако такая возможность потеряна, считает Путин. По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон пытается прикрыть внутренние проблемы в стране агрессивной внешней риторикой.

    Он полагает, что Запад извлечет урок из результатов нынешних выборов в России, ведь «все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий».

    «По поводу реакции со стороны некоторых иностранных государств: она ожидаемая. А вы что хотели, чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем вооруженным путем», – сказал он. Путин заявил, что считает важным для себя выбор российского народа, а не реакцию на выборы за рубежом.

    Путин отметил, что на Западе «приходят новые поколения специалистов, они реально оценивают происходящие события». Он ожидает, что эти люди станут «действовать более изощренно, но целей своих в отношении России не поменяют».


    18 марта 2024, 00:16 • Новости дня
    Путин назвал задачи своего нового президентского срока
    Путин назвал задачи своего нового президентского срока
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Побеждающий на выборах Владимир Путин озвучил задачи своего нового президентского срока. По его словам, прежде всего требуется решать задачи в рамках специальной военной операции на Украине. При этом все задуманные планы и цели по развитию России будут достигнуты.

    По словам Путина, прежде всего нужно «укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы». Он заявил, что «это происходит очень хорошим темпом и с отличным качеством», передает ТАСС.

    В предвыборном штабе Путин заявил, что «впереди очень много конкретных, важных задач». «Когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание - ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось. Сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда», – сказал он.

    «Все люди – вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности – все чувствуют себя, во всяком случае сегодня, как единая российская семья. Это чрезвычайно важно. Это важнейшие условия для нашего поступательного движения вперед», – сказал он.

    Путин заверил, что «все достаточно большие – если не сказать по некоторым направлениям грандиозные – планы, которые были задуманы и о которых» он «совсем недавно говорил в послании Федеральному собранию, все эти задачи, безусловно, будут решены, а цели, безусловно, достигнуты», передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, стали ли результаты выборов тем, о чем он мечтал, Путин сказал: «Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей».

    Путин положительно оценивает работу правительства, Центрального банка и администрации главы государства: «Результаты работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда в широком смысле этого слова действует весьма эффективно, и результаты работы являются удовлетворительными».

    Путин пообещал, что кадровые вопросы в руководстве страны будут решаться позже без суеты, в рабочем режиме.

    Он также выразил уверенность, что будущий управленческий корпус должен формироваться из людей, участвующих в спецоперации на Украине.

    Коментарии (3)
    17 марта 2024, 17:07 • Новости дня
    Путин поручил СК обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи со студентами – участниками специальной военной операции, он поручил Следственному комитету России обнародовать результаты расследования причин крушения Ил-76.

    На сайте Кремля сообщается, что СК поручено обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года. Ответственным назначен глава СК Александр Бастрыкин.

    Доклад поручено представить до 1 июля.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Путин побеждает на выборах президента в первом туре
    Путин побеждает на выборах президента в первом туре
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Путин побеждает на выборах президента России в первом туре, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 57,37% протоколов УИК и объявления результатов дистанционного электронного голосования.

    По итогам обработки 57,37% протоколов Путин получил 87,26% голосов, то есть 50,06% от общего числа проголосовавших. За него проголосовали 27,41% участников дистанционного электронного голосования в 28 регионах и 89,1% участников ДЭГ в Москве.

    Таким образом, Путин гарантированно одерживает победу в первом туре, возможность проведения второго тура исключается. Для победы в первом туре кандидат должен получить поддержку более половины проголосовавших на выборах, передает ТАСС.

    Результат Путина в 2024 году превосходит итоги выборов 2018 года, когда за него проголосовали 76,69% избирателей.

    Напомним, в некоторых регионах России обработано 100% протоколов, везде лидирует Владимир Путин.

    Коментарии (2)
    18 марта 2024, 00:38 • Новости дня
    Путин рассказал о поступавшем предложении обменять Навального

    Путин сообщил об имевшемся согласии обменять Навального на заключенных на Западе

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя смерть Алексея Навального, кандидат в президенты, действующий глава России Владимир Путин заявил, что «это всегда печальное событие». Он сообщил, что был согласен на предложение по обмену Навального на заключенных на Западе.

    «Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие», – сказал Путин. Он отметил, что «были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», передает ТАСС.

    Как отметил Путин, «это случается, ничего здесь не поделаешь». «Такова жизнь», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «за несколько дней» до смерти Навального «некоторые коллеги, не сотрудники администрации», сообщили Путину, что «есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    «Вы можете мне поверить, можете – нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен!» – заявил Путин, выразив сожаление, что «случилось то, что случилось».

    Отвечая на замечание присутствующего в избирательном штабе американского журналиста, который пытался связать смерть блогера в тюрьме и уровень демократии в России, Путин заявил: «А разве в Соединенных Штатах такого не бывало?».

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы.

    Коментарии (3)
    17 марта 2024, 23:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия должна быть еще крепче и сильнее
    Путин заявил, что Россия должна быть еще крепче и сильнее
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, есть условия дальнейшего движения вперед, заявил Владимир Путин, побеждающий на выборах президента страны.

    Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве.

    Он поблагодарил граждан России, «которые пришли на избирательные участки и проголосовали». Путин заявил: «Мы все – одна команда», – передает ТАСС.

    Результаты выборов Путин назвал свидетельством «доверия со стороны граждан страны и их надежда на то», что российская власть «все сделает так, как запланировано», передает РИА «Новости».

    По его словам, малое число жалоб в избирательном штабе говорит о качестве работы. Он заявил, что ему в этот вечер очень приятно быть со своей командой и соратниками. Путин поблагодарил сотрудников своего предвыборного штаба и назвал очень важной для страны их работу: «Я вас всех хочу поблагодарить за совместную работу, это была такая масштабная, большая, очень важная – что вас агитировать, вы и сами все знаете – очень важная для страны работа, которая помогает нам консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, к которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем, и создать условия для дальнейшего движения вперед».

    Путин подчеркнул, что «источником власти в стране является российский народ». По его словам, «это чрезвычайно важная вещь, она не носит формально-юридического характера», это «важнейшая опора существования страны».

    «Чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании (Федеральному собранию). Спасибо вам большое!» – сказал он.

    Оценивая результаты выборов в Донбассе, Новороссии и Крыму, Путин сказал: «Я в принципе думал, что они будут хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал».

    Коментарии (4)
    17 марта 2024, 04:55 • Новости дня
    НАТО призвало готовиться к годам напряженных отношений с Россией

    Заместитель генсека НАТО Джоанэ призвал страны альянса готовиться к годам напряженных отношений с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Государствам НАТО необходимо готовиться к тому, что отношения с Россией останутся напряженными «еще как минимум несколько лет», заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ.

    Джоанэ заявил, что НАТО «защищает свою территорию и союзников». По его словам, альянс предпринимает необходимые шаги. Джоанэ считает, что выборы в России не изменят сложившуюся ситуацию, передает РИА «Новости».

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина атаковала корабли Черноморского флота России ракетами, поставленными альянсом.

    Коментарии (2)
    17 марта 2024, 22:51 • Новости дня
    В ряде регионов завершился подсчет голосов на выборах президента России
    В ряде регионов завершился подсчет голосов на выборах президента России
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В некоторых регионах России обработано 100% протоколов на президентских выборах, лидирует самовыдвиженец Владимир Путин.

    Все голоса подсчитаны в новых регионах России. В ДНР Путин набирает 95,23%, в ЛНР – 94,12% голосов, в Херсонской области – 88,12%, в Запорожской области – 92,83%, передает ТАСС.

    На Чукотке за Путина проголосовали 90,49% жителей, в Якутии – 87,79%, в Хабаровском крае – 80,06%, в Магаданской области – 84,89%, в Забайкальском крае – 87,71%, в Сахалинской области – 86,37%, в Хакасии – 85,28%, в Амурской области – 86,97%, в ЕАО – 92,35%.


    Коментарии (4)
    18 марта 2024, 01:07 • Новости дня
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    Путин подчеркнул стремление России к миру, а не к «паузе на перевооружение»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает идею мирных переговоров по Украине, если речь идет о долгосрочной перспективе, а не о попытке «взять паузу на перевооружение», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин, отвечая на вопрос о готовности России остановить огонь на Украине по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Россия «готова рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будет исходить» из собственных интересов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия «за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются». Он сказал, что Москва готова поддержать стремление «по-серьезному, в долгосрочной перспективе выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на полтора-два года».

    Отвечая на вопрос, с кем будет договариваться Россия после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отменил выборы на Украине, Путин сказал, что данный вопрос ждет «своего кропотливого исследователя». «Мы подумаем об этом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье, заявил, что «сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда» следует «присоединять». Однако он не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». При этом Путин не стал говорить, какой может быть глубина «санитарной зоны». Говоря о возможной «санитарной зоне», Путин заявил, что она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

    Коментарии (2)
    18 марта 2024, 00:31 • Новости дня
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»
    Путин: В приграничье ВСУ теряют личный состав в «мясорубке»

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится бросать ВСУ в «мясорубку» в российском приграничье, то российским войскам это даже выгодно.

    Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.

    Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он. По его словам, противник сосредоточил в приграничье и ближайшем тылу около 5 тыс. человек.

    Он сообщил, что при атаках на российское приграничье ВСУ теряют около 40% бойцов, из них 35% безвозвратно. По его словам, «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, потому что они бездумно атакуют». Путин сказал, что для ВСУ это «мясорубка», которая российской стороне «даже выгодна» – «меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения участвовать в боевых действиях».

    Путин указал, что российские войска ежедневно продвигаются в зоне СВО – «постепенно, аккуратно». Как отметил Путин, «это уже чуть больше, чем активная оборона». Подчеркивается, что «в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам», а «на некоторых участках наши парни противника просто кромсают сейчас».

    Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие. Никто не запугал и не сможет запугать жителей приграничных территорий, которые проявляют смелость и мужество, заявил Путин.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 22:12 • Новости дня
    Путин набрал более 87% голосов после обработки ЦИК 30% протоколов
    Путин набрал более 87% голосов после обработки ЦИК 30% протоколов
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах президента России самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,68% голосов по итогам обработки 30,08% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

    Вторую строчку занимает Николай Харитонов (КПРФ) с 3,96%, третью – Владислав Даванков («Новые люди») с 3,81%, четвертую – Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,01%, передает RT.

    Напомним, по результатам экзитпола ВЦИОМ, на выборах президента Путин набрал 87% голосов. Опрос ФОМ показал результат 87,8%.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 22:50 • Новости дня
    ЦИК: Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов
    ЦИК: Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах президента России самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,34% по итогам обработки 50,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

    Николай Харитонов (КПРФ) получает 4,11% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») – 4,01%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,11% голосов, передает ТАСС.

    Напомним, в некоторых регионах России обработано уже 100% протоколов. Во всех этих регионах победу одержал Владимир Путин.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 22:26 • Новости дня
    Медведев поздравил Путина с победой на выборах президента России

    Tекст: Антон Антонов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента страны.

    Медведев в Telegram поздравил Путина «с блестящей победой».

    Напомним, по итогам обработки ЦИК 30% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,68% голосов.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 18:17 • Новости дня
    Избирательный штаб Путина за все время кампании получил 80 тыс. обращений

    Tекст: Ольга Иванова

    Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина получил за все время предвыборной кампании 80 тыс. обращений, сообщил представитель штаба.

    По словам представителя штаба, обращения поступали через кол-центр, в общественную приемную центрального штаба и на его электронный ящик, передает ТАСС.

    Сообщается, что контроль по работе с обращениями на себя возьмет Народный фронт.

    Ранее юрист избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев сообщил, что голосование в ходе президентских выборов проходит организованно и без серьезных нарушений.

    Коментарии (0)
    18 марта 2024, 01:39 • Новости дня
    Путин напомнил предателям из РДК о судьбе власовцев

    Tекст: Антон Антонов

    Так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех», заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.

    Путин напомнил, что во время Великой Отечественной войны власовцы, которыми руководил «предатель Родины», тоже «воевали против своей Родины с оружием в руках». «Чем они закончили – хорошо известно», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что раньше «эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, а сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов». Они «с оружием в руках пошли против своей страны».

    По словам Путина, общая численность четырех групп предателей типа «Русского добровольческого корпуса» (организация, признанная в России террористической) достигает 2,5 тыс. человек. Украинская сторона их «как мясо бросает на штурмы», «мясные штурмы», сказал Путин. По его словам, «из этих так называемых добровольцев, не помню, сколько их там применили, где-то, по-моему, до 1,5 тыс., потери примерно 800 человек».

    Путин отметил, что в России «нет смертной казни». «Но мы к этим людям всегда – и сейчас, и в будущем – будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием», – заявил Путин.

    Он сообщил, что правоохранительным органам будет поручено «поименно выявлять всех и применять в отношении людей, которые с оружием воюют против России, соответствующие действия».

    «Мы не дадим им покоя, они должны об этом знать», – приводит его слова РИА «Новости».


    Коментарии (2)
    17 марта 2024, 23:56 • Новости дня
    Путин призвал сделать все для поддержки людей в Авдеевке

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно сделать все возможное, чтобы поддержать людей в Авдеевке, заявил в своем избирательном штабе в Гостином Дворе Владимир Путин, побеждающий на выборах президента страны.

    Общаясь с волонтерами, которые собираются поехать в Авдеевку, Путин сказал, что «надо сделать все, чтобы людей поддержать», передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что люди в новых регионах России рассчитывают на «защиту во всех смыслах этого слова, прежде всего в сфере безопасности». По его словам, жители этих регионов ждут «развития социальной сферы, экономики». Путин обещал сделать все, чтобы «чтобы эти чаяния людей были реализованы», передает ТАСС.

    Коментарии (0)
    Главное
    Три эмоции, на которых была построена кампания Путина
    Данные экзитполов на выборах президента России 2024
    В ряде регионов завершился подсчет голосов на выборах президента России
    Путин напомнил предателям из РДК о судьбе власовцев
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    Российские военные нанесли удар по бронетанковому заводу в Николаеве
    МИД назвал удар БПЛА по Тирасполю попыткой посеять панику среди голосующих

    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

    Перейти в раздел

    Боррель перенес срок падения Киева

    Результат военного конфликта на Украине определится «именно этой весной, этим летом, перед осенью», считает глава брюссельской дипломатии Жозеп Боррель. Этой мыслью он поделился с политиками в Вашингтоне, куда прибыл с визитом для «спасения» ВСУ. На самом деле Боррель хочет спасти банкет перед своим уходом на пенсию, а главный результат конфликта уже определен. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция получила от России ракетный «привет»

    Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных наемников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков нацформирования «Лють». Эксперты называют Одессу «осиным гнездом», куда прибывают иностранные наемники и направляется западное оружие. Эти удары также стали предупреждением Эммануэлю Макрону, который говорит о готовности отправить в Одессу французский спецназ. Подробности

    Перейти в раздел

    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ – в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............