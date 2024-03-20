Глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола»

Глава Rheinmetall Паппергер предложил Европе подумать о строительстве ПРО по типу «Железного купола»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Европе нужно найти решение, схожее с «Железным куполом», тем более, что проект строительства системы ПВО малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит» (European Sky Shield, ESSI), передает ТАСС.

Меджу тем шеф другого европейского оборонного предприятия, чье имя не приводится, заявил, что Европа имеет все возможности для строительства полноценной противовоздушной обороны, но нужно определиться, использовать их или нет. Как пишет FT, слова Паппергера согласуются с курсом стран ЕС, наращивающих оборонные расходы, опасаясь якобы возможной угрозы со стороны России.

Ранее европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявил, что Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО.