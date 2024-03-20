  • Новость часаВС России взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой
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    Зачем Европа выгоняет российское зерно
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

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    20 марта 2024, 09:34 • Новости дня

    Глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола»

    Глава Rheinmetall Паппергер предложил Европе подумать о строительстве ПРО по типу «Железного купола»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейским странам стоит работать над созданием системы противоракетной обороны (ПРО) по типу «Железного купола» в Израиле. Такое мнение выразил директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times.

    По его словам, Европе нужно найти решение, схожее с «Железным куполом», тем более, что проект строительства системы ПВО малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит» (European Sky Shield, ESSI), передает ТАСС.

    Меджу тем шеф другого европейского оборонного предприятия, чье имя не приводится, заявил, что Европа имеет все возможности для строительства полноценной противовоздушной обороны, но нужно определиться, использовать их или нет. Как пишет FT, слова Паппергера согласуются с курсом стран ЕС, наращивающих оборонные расходы, опасаясь якобы возможной угрозы со стороны России.

    Ранее европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявил, что Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО.

    17 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов

    МО: Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ новые огневые точки для уничтожения дронов

    Шойгу поручил установить на кораблях ЧФ комплексы для уничтожения дронов
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, Шойгу поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника, передает ТАСС.

    Как заявил министр обороны России, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Шойгу добавил, что тренировки необходимо проводить днем и ночью, чтобы у все экипажи были готовы.

    В МО добавили, что Шойгу также поручил повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

    В военном ведомстве отметили также, что министр обороны России заслушал доклады командования Черноморского флота по обстановке, характеру действий противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям ЧФ России наносились ракетами, поставленными НАТО.

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    19 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    В Польше упал американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper

    Беспилотник MQ9 Reaper Вооруженных сил США совершил «экстренную посадку» в Польше в ненаселенной местности

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США совершил экстренную в районе города Мирославец посадку после потери связи при выполнении плановых учений в Польше, сообщило генеральное командование Вооруженных сил страны.

    «Приземление произошло в соответствии с процедурами на охраняемой ненаселенной территории», – передает сообщение командования ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел 18 марта после 23 часов (01:00 мск 19 марта). Состояние упавшего аппарата не раскрывается. Место падения беспилотника оцепили спецслужбы, которые ведут расследование.

    Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем. Пострадавших и существенных последствий на земле нет.

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    19 марта 2024, 06:18 • Новости дня
    Под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат

    В плен сдались почти два десятка украинских солдат под Марьинкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти два десятка военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины сдались в плен подразделениям Южной группировки войск ВС РФ в районе села Георгиевка под Марьинкой, сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

    «В районе Георгиевки наши штурмовики взяли в плен большую группу военнослужащих украинской армии, которых отправили на подкрепление. Всего 18 человек», – приводит ТАСС сообщение Гагина.

    Отмечается, что украинцы пытались провести ротацию сослуживцев и оказались в ловушке. Однако группу солдат засекли при помощи средств воздушной разведки, дали подойти, а затем ударили из тяжелой артиллерии. В результате погибли четверо украинских военных, еще пятеро получили ранения.

    После этого командир группы принял решение о сдаче в плен. Он вышел на связь с российскими войсками с просьбой сберечь жизни личного состава.

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    19 марта 2024, 12:27 • Новости дня
    Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
    Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Герой России адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России.

    Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте, передает ТАСС.

    Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал в отставке Владимир Комоедов назвал достоверными сообщения в СМИ о назначении командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева на должность врио главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ).

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    20 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

    Задача бойцов заключалась в осмотре танка и сборе информации для командования.

    По словам Лешего, подойти к танку было непросто из-за близости позиций ВСУ, беспилотников-камикадзе и артиллерийского обстрела, передает РИА «Новости».

    Изай рассказал, что группа спецназа прикрывала их с Лешим подход к Abrams. Он залез внутрь танка и достал необходимые образцы, а Леший контролировал воздушную обстановку.

    Военный отметил, что выдвинуться решили посреди дня, поступили «дерзко и нагло», поскольку расстояние около 50 метров до танка было открытым полем. «Пришлось бежать что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика», – рассказал Изай.

    Напомним, 26 февраля в районе Авдеевки российские военные уничтожили первый американский танк Abrams, переданный ВСУ. Новую видеозапись уничтожения танка с помощью БПЛА опубликовали в Telegram. На кадрах видно, как дрон попадает в корму башни.

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    20 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Говорящие по-польски военные приехали охранять промпредприятие в Харькове

    Говорящие по-польски военные приехали охранять промпредприятие в Харькове, сообщил подполковник ЛНР Андрей Марочко

    Tекст: Денис Тельманов

    Говорящие по-польски военные прибыли на территорию промышленного предприятия в Харькове, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

    «На территорию промышленного предприятия в Харькове на гражданском автобусе приехали около 30 военнослужащих с оружием. Бойцы общаются между собой на польском», – сказал Марочко РИА «Новости».

    Он отметил: подразделение прибыло, чтобы взять под охрану предприятие, сменив украинскую военизированную охрану. При этом ранее на том же предприятии были обнаружены системы ПВО западного образца, подчеркнул Марочко.

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    19 марта 2024, 06:40 • Новости дня
    ВСУ атаковали белгородский поселок Горьковский, есть погибший

    Житель поселка Горьковский погиб в ходе удара ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки ВСУ на белгородский поселок Горьковский погиб человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате атаки дрона-камикадзе в Горьковском погиб мирный житель», – написал Гладков в Telegram-канале. Он принес соболезнования родным и близким погибшего.

    Губернатор добавил, что еще два человека получили ранения, загорелись два дома и автомобиль. В 11 домах были выбиты окна и повреждены фасады.

    Кроме того, пять домов пострадали в селе Гора-Подол. В селе Головчино выбиты окна и посечены окна в двух домовладениях.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских дронов пострадали два человека.

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    20 марта 2024, 05:48 • Новости дня
    Система ПВО ликвидировала БПЛА над Энгельсом в Саратовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские беспилотники были ликвидированы силами противовоздушной обороны над Энгельсом в Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

    «Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила в Белгородской области 11 целей, пострадавших нет.


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    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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    18 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    В России создали купольную станцию для защиты бронетехники от FPV-дронов

    НПО «Кайсант» разработало станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научно-производственное объединение «Кайсант» разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, предназначенную для защиты бронетехники и автотранспорта, сообщила директор по развитию предприятия Алена Баландина.

    По ее словам, купольный подавитель FPV-дронов К-1000, который может устанавливаться на танки, автомобили и БМП, выполнен в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, передает РИА «Новости».

    Баландина рассказала, что система «гасит» беспилотники противника в диапазонах 800 и 900 мегагерц, в планах НПО разработать системы, работающие в трех-четырех диапазонах.

    Баландина отметила, что на предприятии началось серийное производство К-1000, первые заказы от правительства Москвы на систему уже поступили, идут переговоры о массовых поставках антидроновых систем в зону СВО.

    Ранее Ростех поставил в войска комплекс «Гроза» для борьбы с FPV-дронами.

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    18 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    Двух дагестанцев заочно арестовали за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

    Двух дагестанцев заочно арестовали за участие в боевых действиях на стороне Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Советский районный суд Махачкалы заочно арестовал двоих жителей Дагестана, которые совершили государственную измену, принимая участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

    «С момента их фактического задержания обвиняемые будут заключены под стражу», – приводит слава Мамаевой ТАСС.

    Она отметила, что УФСБ России по Республике Дагестан объявило их в международный розыск.

    В 2012 и 2017 годах обвиняемые, являясь гражданами России, перебрались на Украину и вступили по своей инициативе в ряды ВСУ, где продолжают воевать по сегодняшний день.

    Ранее в Общественной палате Дагестана сообщили, что в госпитале Севастополя от полученных в ходе боев ранений скончался командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота Магомедали Магомеджанов.

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    20 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Российские минометчики уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ возле Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты 120-мм минометов группировки «Запад» поразили украинских артиллеристов в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны.

    «Расчеты 120-мм минометов «Сани» уничтожили минометные и артиллерийские расчеты украинских террористических формирований в приграничных районах Курской области», – говорится в сообщении Минобороны.

    В ведомстве отметили, что такие упреждающие удары по украинским диверсионным группам позволяют срывать преступные планы боевиков.

    В оборонном ведомстве отметили, что расчет работает в режиме «кочующего орудия». Цели для поражения поступают от разведчиков, а корректировка огня проводитсяс помощью дронов.

    Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила 11 целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия.

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    19 марта 2024, 01:17 • Новости дня
    Средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежем

    Над Воронежем системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев.

    «Системами РЭБ над Воронежем перехвачен БПЛА самолетного типа», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что по оперативной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, однако в регионе сохраняется режим авиационной опасности.

    Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских Ту-141 «Стриж». Попытка террористической атаки ВСУ была предотвращена в 18.00 мск 17 марта.

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    19 марта 2024, 07:29 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Белгородской и Воронежской областью

    Российские военные сбили украинские беспилотники над Белгородской и Воронежской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО Минобороны России уничтожили украинские беспилотники над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в российском военном ведомстве.

    «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области», – приводит данным Минобороны России РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что средства РЭБ перехватили украинский беспилотник над Воронежем. Аппарат был самолетного типа. По оперативной информации, пострадавших, а также существенных последствий на земле нет.

    Кроме того, ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских Ту-141 «Стриж». Попытка террористической атаки ВСУ была предотвращена в 18.00 мск 17 марта.



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    20 марта 2024, 03:52 • Новости дня
    Инновационные «костюмы-невидимки» доставили на передовую СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские подразделения на передовой получили новейшие маскировочные «костюмы-невидимки», делающие человека незаметным для оптических приборов в светлое и темное время суток.

    Костюм эффективно маскирует человека за счет новых материалов и усовершенствованной конструкции. Он помогает как в темное время – от работающих в ИК-диапазоне приборов, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения, сообщили ТАСС в в компании-разработчике HiderX.

    Изделие обладает повышенными камуфлирующими характеристиками за счет того, что размывает силуэт. Подобный эффект был достигнут за счет применения особой структурированной ткани и ее дополнительной обработки.

    Новые изделия уже были переданы спецподразделению на линии боевого соприкосновения, однако работа по совершенствованию костюма продолжается.

    При этом усовершенствованная конструкция обеспечивает удобство и маневренность при разного рода перемещениях – перебежках, передвижении ползком и т.д. Это позволяет расширить сферу применения.

    Новый костюм также подходит для групп, осуществляющих долгие переходы по труднопроходимой местности,  выполняющих задачи в городской застройке, отметили в HiderX.

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