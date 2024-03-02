Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.2 комментария
Лавров назвал «кричащим разоблачением» разговор немецких военных
Глава МИД России Лавров заявил, что запись разговора военных ФРГ стала «кричащим разоблачением»
Хитрые замыслы бундесвера стали явными после опубликования аудиозаписи переговоров военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, это кричащее разоблачение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр отметил, что благодаря этой записи вскрылись факты противостоянии канцлера Германии Олафа Шольца с Вооруженными силами ФРГ, передает ТАСС.
Ранее Лавров, комментируя публикацию разговора военных бундесвера, заявил, что лица стран НАТО «полностью в пуху», и Россия доподлинно знает об участии военнослужащих стран альянса на Украине.
Напомним, как сообщают немецкие СМИ, минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная. Аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность нанесения удара по Крымскому мосту, опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.