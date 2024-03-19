Медведев кадром из фильма «Брат-2» ответил «западным болванам»

Медведев кадром из фильма «Брат-2» ответил на претензии Запада к России

Tекст: Ольга Никитина

Медведев в своем Telegram-канале отметил, что США открыто, без стеснения ведут гибридную войну против России, причем в ход идет все: и огромные поставки оружия врагу, и работа разведки, и отправка военных специалистов. «И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж», – подчеркнул он.

Зампред Совбеза отметил, что противоречивость проявляется во всей риторике «западных болванов»: что выступление, что ни день, то перл. Так, «главный лягушатник» (президент Франции Эммануэль Макрон), пугавший Россию «высадкой французов в Крыму», поклялся, что ответит на звонок со стороны президента Владимира Путина. «Какой последовательный и мужественный человек!» – отметил он.

«Колбасники», по его словам, пошли дальше, заявив, что не будут называть Путина президентом, однако будут вести с ним переговоры. «Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам?» – поинтересовался Медведев.

Все это, по его словам, происходит от позорной слабости. Германия не способна повлиять на российские выборы, а потому, «чтобы хоть как-то нагадить», отмечается дурацким заявлением, подчеркнул он.

«Бесконечное ерзанье задницей на стуле, космическое вранье, натужные сопли и театральные слезы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти», – добавил Медведев.

«И правда, уроды», – добавил он, опубликовав кадр из кинофильма «Брат-2», в котором брат главного героя говорит об американцах: «Вот уроды!»

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в России не видят основ для диалога с США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.