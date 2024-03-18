В силу феноменальной активности граждан, благодаря очередям на избирательные участки в самых разных уголках света, выбор России неоспорим – и для нас самих, и для остального мира. На таком фоне западные заклинания о непризнании их результатов выглядят просто жалким лепетом.0 комментариев
В Минобороны сообщили об уничтожении украинской ДРГ в Лукашовке
Подразделения прикрытия госграницы уничтожили FPV-дроном диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в северной части Лукашовки, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что ДРГ собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для дальнейшего продвижения к государственной границе России с целью очередной провокации, передает ТАСС.
Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. В результате противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.
Отмечается, что после удара российского FPV-дрона механик-водитель БМП ВСУ скрылся.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, они потеряли до 150 человек, два танка, три автомобиля и машину чешского РСЗО Vampire.