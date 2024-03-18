Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, они потеряли до 150 человек, два танка, три автомобиля и машину чешского РСЗО Vampire, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также российские подразделения на Белгородском направлении поразили скопления живой силы и техники 105-й, 120-й бригад теробороны и боевиков украинского террористического формирования «РДК» у Поповки, Лукашовки, Великой Писаревки (Сумская область) и Стариц (Харьковская область).

На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Максимильяновки, Клещеевки и Красного в ДНР.

Отражена атака украинских штурмовиков 46-й аэромобильной бригады у Красногоровки в ДНР.

На этом направлении украинская сторона потеряла до 380 человек, две боевые бронированные машины, включая американский БТР М113.

На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 59-й мотопехотной, 31-й, 47-й, 53-й механизированных бригад ВСУ у Нетайлово, Уманского, Очеретино и Новобахмутовки в ДНР.

Отражены семь атак и контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й механизированных, 78-й десантно-штурмовой бригад у Кирово, Орловки, Бердычей, Семеновки и Тоненького в ДНР.

На этом направлении ВСУ потеряли до 295 человек, две БМП, три бронемашины и британскую гаубицу FH-70.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 128-й бригады теробороны у Шахтерское и отразила атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ у Урожайного в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла более 130 человек и два БТР.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й механизированной бригад ВСУ у Степногорска и Щербаков в Запорожской области.

На этом направлении украинская сторона потеряла более 55 человек, гаубицу Д-20 и две САУ «Гвоздика».