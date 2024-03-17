Политолог назвал три эмоции, на которых была построена кампания Путина

Tекст: Олег Исайченко

«Кампания действующего президента на выборах была построена на трех ключевых эмоциях – гордость, уверенность и надежда. Из всего спектра человеческих эмоций именно эти были выбраны не случайно», – сказал политолог Никита Ляховецкий.

«Так, гордость полностью отражает уже достигнутые успехи страны: как на внутреннем треке, так и на внешнем. Между тем эмоция уверенности помогает каждому из нас преодолевать трудности и вызовы, ощущая в себе силы и возможности для этого. А такая эмоция как надежда дает силы всей стране для движения вперед – в направлении новых перспектив», – объясняет эксперт.

Собеседник также обратил внимание на результаты других кандидатов. «Довольно слабо проявила себя КПРФ. Партия фактически теряет статус второй политической силы страны, коммунисты еще никогда не были так слабы», – считает спикер. – «Слуцкому же удалось если не укрепить, то хотя бы не растерять имеющиеся позиции. Предварительно его результат в целом сопоставим с тем, который в 2018 году на президентских выборах демонстрировал Владимир Жириновский».

При этом Ляховецкий счел дебют «Новых людей» вполне успешным. «Уже сейчас мы видим, что партия смогла крепко закрепить за собой пусть и небольшой, но довольно устойчивый электорат», – заключил политолог.

Ранее политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что одним из факторов, обеспечивших Путину победу, стало внешнее давление. Он также назвал представителя от «Новых людей» Владислава Даванкова одним из открытий этих выборов. «Партия попала в парламент всего два года назад, а уже сегодня ее кандидат наравне конкурирует с представителями двух старейших партий Российской Федерации», – пояснил эксперт.

Как сообщает сайт ЦИК по состоянию на 23.20 мск, после обработки 61% протоколов Владимир Путин набирает 87,27% голосов. 4% набирает Николай Харитонов (КПРФ). Около 4% набирает Владислав Даванков («Новые люди»), а у Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3%.