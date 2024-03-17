Минченко: Внешнее давление последних дней усилило консолидацию россиян

Политолог Минченко: Выборы президента России поставят рекорд по минимуму нарушений и жалоб

Tекст: Олег Исайченко

«Высокие показатели по явке и по поддержке действующего президента Владимира Путина в некотором роде были предсказуемы. Ведь тут надо учитывать эффект от консолидации и сплоченности граждан вокруг флага и президента. Более того, внешнее давление, особенно в последние дни, также добавило голосов главе государства», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Дело в том, что атаки на российские регионы и провокации на избирательных участках усилили сценарий «осажденной крепости» и обеспечили поддержку нынешнему Верховному главнокомандующему. Что касается кандидатов второго эшелона, пока не понятно, кто займет второе место. Пока их цифры идут, что называется, ноздря в ноздрю», – добавил спикер.

«Но так или иначе, главный победитель второго эшелона, на мой взгляд, – это Владислав Даванков из «Новых людей». Партия попала в парламент всего два года назад, а уже сегодня ее кандидат наравне конкурирует с представителями двух старейших партий Российской Федерации», – акцентировал политолог.

Минченко также обратил внимание на механизмы дискредитации нынешних выборов. «Судя по тому, что я слышал, в этот раз было гораздо меньше жалоб, чем в предыдущие. Так что, наверное, это голосование поставит рекорд по минимальному количеству претензий к избирательному процессу», – заключил он.

Согласно данным ЦИК на 22.27 мск, в стране обработано 45% протоколов. Владимир Путин набирает 87,41% голосов. За представителя КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,07%. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получает 4%, а Леонида Слуцкого от ЛДПР поддерживает 3,1% избирателей.

Между тем новые регионы уже подвели итоги голосования. Так, по данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней в ДНР Путин набрал 95,23% голосов. В Херсонской области после обработки всех протоколов он набирает 88,12%. В ЛНР уровень поддержки главы государства составил 94,12%. В Запорожской области после проверки 90,29% протоколов Путин получает 92,95%.

Напомним, явка избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России, составила 94%, сообщил в ходе заседания ЦИК министр цифрового развития России Максут Шадаев. Очная явка на участки превысила 74%.