16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Опубликованы новые кадры уничтожения первого танка Abrams на Украине
26 февраля в районе Авдеевки российские военные уничтожили первый американский танк Abrams, переданный ВСУ. Новую видеозапись уничтожения танка с помощью БПЛА опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах видно, как дрон попадает в корму башни.
На видео канала Mash видно, как беспилотник (БПЛА) наносит эффектный удар в корму башни танка. В результате командир украинского экипажа погиб, а остальные члены экипажа получили ранения.
Напомним, танк Abrams был уничтожен 26 февраля в районе Авдеевки, недавно взятой под контроль российскими войсками. Это произошло благодаря действиям подразделения ударных дронов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием офицера с позывным «Коловрат». Непосредственно подбил танк боец с позывным «Рассвет».
Уничтожение первого танка Abrams стало знаменательным событием в ходе СВО. Это говорит о высокой эффективности российской армии и ее способности противостоять западному вооружению.